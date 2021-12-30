Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Главная мысль нашего фонда в том, что с нелюдимыми собаками ничего делать не нужно. Существует стереотип, что они опасны, агрессивны, кусают детей, нападают, но это не так. Мы не говорим об агрессии, которую провоцирует сам человек: если он машет руками, кричит, загоняет животное в угол и не дает ему убежать — чтобы себя защитить, у собаки не остается другого инструмента, кроме зубов. Стоит помнить, что немотивированное поведение встречается исключительно редко. Если это происходит, то агрессивную собаку, согласно закону, действительно нужно забрать в приют на пожизненное содержание. Все остальные должны пройти программу ОСВВ («отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск») и жить на свободе.

У каждой собаки, получившей бирку по ОСВВ, есть юридическое право находиться на улице — оно закреплено в статьях 17 и 18 ФЗ № 498 и Конституции. ОСВВ давно рекомендует Всемирная организация здравоохранения: такая схема не только сокращает численность беспризорных животных и делает города безопасными, но и снижает уровень коррупции благодаря строгой отчетности. Сейчас это всероссийская программа, но пока работает она достаточно хорошо только в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. Остальные регионы, к сожалению, правила в основном игнорируют.

СИТУАЦИЯ

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Три года назад я сама забрала на передержку щенков, которые родились на улице. Каждую неделю я ездила с ними заниматься с кинологом и каждую неделю, когда они видели новых людей, я видела в их глазах «обновление до заводских настроек» — их было крайне тяжело приручить. Только спустя 2,5 года, когда я окончательно приютила их у себя дома, они стали вести себя со мной лучше, но до сих пор боятся чужих людей. Это стало окончательным подтверждением того, что домики для уличных собак необходимы.

Полгода назад с согласия администрации Красногорского района мы установили в городе Нахабино будки для четырех собак, на которых жаловались жители: животные бегали за ними, выпрашивали еду и выхватывали пакеты из рук. Строили домики за счет жильцов — они сами собрали подписи в поддержку этой инициативы, определили место, которое всех устроило, а мы, в свою очередь, объяснили, как будут жить собаки, куда звонить в экстренной ситуации, и общались с властями.

В будках есть кормушки, которые волонтеры наполняют кормом два раза в день. И этого оказалось достаточно, чтобы собаки стали вальяжными, довольными и перестали тревожить людей. К тому же все животные прошли вакцинацию и стерилизацию. То есть изначально домики были решением разовой конфликтной ситуации, но, поскольку оно оказалось удачным, надеюсь, мы скоро построим их еще в двух точках в Нахабине. Мы утеплим будки, установим камеры видеонаблюдения, а также таблички с инструкциями для жителей и согласием собственника земли. На одно место денег нам уже хватает, а на второе, где обитает довольно большая стая собак, пока что продолжаем сбор средств. Часть из них нам выделит ассоциация «Благополучие животных», в которую входит наш фонд.

Мы планируем представить идею на платформе Общественной палаты для регионов. В планах — сделать домики франчайзинг-проектом, чтобы все шаги по их установке были расписаны и регионам было просто пользоваться готовой инструкцией. Уже многие хотят реализовать эту программу — недавно, к примеру, по поводу домиков мне звонили из Екатеринбурга.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

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На самом деле домики не только позволят убрать собак из людных мест и обеспечить их едой, но и научить жителей сосуществовать с этими собаками. Важно приучать людей, которые и так подкармливают бездомных собак, делать это правильно, в специальном месте, или просто отправить фонду 100 рублей на корм, чтобы волонтер купил нормальный корм, а не косточки от курицы. Еще фонд берет на себя ответственность за уборку территории вокруг домиков и создание реестра учета бездомных собак и сети опекунов (сейчас не существует механизма, чтобы прикрепить животное к человеку, а мы хотим заложить основу для него).

Пока главная проблема — это земля, на которой мы будем строить домики. Хоть нас и поддерживает администрация Нахабина, все равно приходится договариваться с частными лицами, чтобы добиться разрешений.

Фотографии: Светлана Алексеева