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Как российские айтишницы придумали умную переноску для животных Чтобы упитанные коты и большие собаки могли безопасно летать на самолетах
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Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
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Москвичи смогут взять питомца из приюта с доставкой на дом (обновлено) Его привезут волонтеры
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Передержка или уход за питомцами, которые остались одни
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На время карантина москвичи решили взять домой животных из приютов
Фонды боятся возвращения питомцев после окончания режима самоизоляции
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На Патриарших задержали москвича, гулявшего с собакой. Его оштрафовали за неповиновение полиции
Мужчина не хотел оставлять своего пса в одиночестве
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Выставку бездомных животных «Юна-Фест» проведут в инстаграме
Самое время найти себе друга онлайн
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Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными
Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем
Йога с собакой и лекции о кошачьем стрессе: Прямые эфиры о карантине с домашними животными Специалисты расскажут, как пережить самоизоляцию со своим питомцем
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Платки и шоперы от проекта «РусДог»
Доходы с продаж направят на строительство центра для бездомных животных