Даниил Т.
На сайте с 9 октября 2007
Weekend
12 необычных событий на «Ночи в музее 2010»С 15 на 16 мая музеи Москвы представляют свои ночные программы. Более 150 музеев, выставочных залов и галерей участвуют в проекте. The Village подготовил гид по самым необычным событиям этой ночи.
Weekend
12 необычных событий на «Ночи в музее 2010» С 15 на 16 мая музеи Москвы представляют свои ночные программы. Более 150 музеев, выставочных залов и галерей участвуют в проекте. The Village подготовил гид по самым необычным событиям этой ночи.
Люди в городе
Приехали: зачем ехать в Москву?Каждый день на московские вокзалы приезжают тысячи людей. The Village поговорил с гостями столицы о том, ради чего они приехали в Москву.
Люди в городе
Приехали: зачем ехать в Москву? Каждый день на московские вокзалы приезжают тысячи людей. The Village поговорил с гостями столицы о том, ради чего они приехали в Москву.
Ситуация
Два нелегальных казино закрыли на этой неделеОдиннадцатого и тринадцатого мая, оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями закрыли два подпольных казино.
Ситуация
Два нелегальных казино закрыли на этой неделе Одиннадцатого и тринадцатого мая, оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями закрыли два подпольных казино.
Накипь: Слухи и сплетни
Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версияПредставители «Кузнецкого Моста 20» озвучили официальную версию массового отравления в ресторане магазина.
Накипь: Слухи и сплетни
Мойте руки перед едой: КМ 20 — официальная версия Представители «Кузнецкого Моста 20» озвучили официальную версию массового отравления в ресторане магазина.
Люди в городе
Наколоть по-крупному: люди на тату-конвенцииВ первые дни мая на территории ВВЦ прошла IV московская конвенция татуировщиков. Специально для The Village обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем отправился на конвенцию и поговорил с фанатами татуировок.
Люди в городе
Наколоть по-крупному: люди на тату-конвенции В первые дни мая на территории ВВЦ прошла IV московская конвенция татуировщиков. Специально для The Village обозреватель журнала «Итоги» Армас Викстрем отправился на конвенцию и поговорил с фанатами татуировок.
Ситуация
На «Арме» открылся «Публичный огород»Создатели магазина «Лавка», о котором The Village не так давно писал, 10-го мая запустили публичный огород на территории завода «Арма», где каждый может арендовать площадь земли, чтобы выращивать овощи прямо в центре города.
Ситуация
На «Арме» открылся «Публичный огород» Создатели магазина «Лавка», о котором The Village не так давно писал, 10-го мая запустили публичный огород на территории завода «Арма», где каждый может арендовать площадь земли, чтобы выращивать овощи прямо в центре города.
Ситуация
«Ночь Победы» — война на стенах городаКо Дню Победы московские власти украсили центр города билбордами и стендами с плакатами военных лет. В ночь с 9 на 10 мая в Москве также пройдут мультимедийные программы «Ночь Победы» — на Манежной и Триумфальной площадях, а также на Поклонной горе и на Центральном выставочном зале «Манеж» будут спроецированы кадры военной хроники и военные плакаты.
Ситуация
«Ночь Победы» — война на стенах города Ко Дню Победы московские власти украсили центр города билбордами и стендами с плакатами военных лет. В ночь с 9 на 10 мая в Москве также пройдут мультимедийные программы «Ночь Победы» — на Манежной и Триумфальной площадях, а также на Поклонной горе и на Центральном выставочном зале «Манеж» будут спроецированы кадры военной хроники и военные плакаты.
Недвижимость
Квартира недели: ХитровкаКаждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Недвижимость
Квартира недели: Хитровка Каждую неделю The Village выбирает и публикует интересные московские квартиры. Сегодня — апартаменты, в которых живут известный московский диджей Дима Японец и братья-близнецы Ян и Роман Мазуренко.
Weekend
Как провести майские праздники в городеThe Village публикует гид по событиям и возможностям, которые дают предстоящие майские праздники.
Weekend
Как провести майские праздники в городе The Village публикует гид по событиям и возможностям, которые дают предстоящие майские праздники.
Ситуация
В «Шереметьево» открылся терминал EПервый рейс из терминала E аэропорта «Шереметьево» выполнила авиакомпания Air Astana по маршруту Москва — Алма-Ата.
Ситуация
В «Шереметьево» открылся терминал E Первый рейс из терминала E аэропорта «Шереметьево» выполнила авиакомпания Air Astana по маршруту Москва — Алма-Ата.
Накипь: Слухи и сплетни
Состоялась встреча Юрия Лужкова и подземных таракановВо время ремонта Большого театра мэр Москвы Юрий Лужков обнаружил под зданием больших белых тараканов сообщает ИТАР-ТАСС.
Накипь: Слухи и сплетни
Состоялась встреча Юрия Лужкова и подземных тараканов Во время ремонта Большого театра мэр Москвы Юрий Лужков обнаружил под зданием больших белых тараканов сообщает ИТАР-ТАСС.
Рецепты читателей
Братья гриль: московские повара готовят шашлыкВ преддверии дачного сезона московские повара поделились с Василием Быковым секретами приготовления шашлыка из баранины, говядины, рыбы, курицы и овощей
Рецепты читателей
Братья гриль: московские повара готовят шашлык В преддверии дачного сезона московские повара поделились с Василием Быковым секретами приготовления шашлыка из баранины, говядины, рыбы, курицы и овощей
Ситуация
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»11 мая на Новом Арбате откроется «Данкин Донатс». Сегодня, 28 апреля, в флагмане будущей сети на Новом Арбате состоялась презентация пончиковой
Ситуация
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс» 11 мая на Новом Арбате откроется «Данкин Донатс». Сегодня, 28 апреля, в флагмане будущей сети на Новом Арбате состоялась презентация пончиковой
Ситуация
Baibakov Art Projects переехал на ПавелецкуюВ понедельник, 26 апреля, с территории Красного Октября съехал проект BAIBAKOV Art Projects. Пространство откроется в новом месте — на Павелецкой набережной, 2 в большом бункере, построенном в 1978 году. Для выставок будут использовать не только внутренние помещения, но и крышу площадью 850 квадратных метров.
Ситуация
Baibakov Art Projects переехал на Павелецкую В понедельник, 26 апреля, с территории Красного Октября съехал проект BAIBAKOV Art Projects. Пространство откроется в новом месте — на Павелецкой набережной, 2 в большом бункере, построенном в 1978 году. Для выставок будут использовать не только внутренние помещения, но и крышу площадью 850 квадратных метров.
Ситуация
С Большого театра сняли лесаРеконструкция фасада Большого театра подходит к концу. Сегодня здание очистили от строительных лесов, закрытой осталась только квадрига на козырьке здания.
Ситуация
С Большого театра сняли леса Реконструкция фасада Большого театра подходит к концу. Сегодня здание очистили от строительных лесов, закрытой осталась только квадрига на козырьке здания.
Ситуация
В деловом центре «Москва-Сити» появятся квартирыБолее шести лет назад стартовал проект строительства комплекса зданий законодательной и исполнительной власти столицы в «Москва-Сити» — четыре 70-этажных здания с вертолетными площадками, объединенными между собой переходами, коммерческая, развлекательная часть и огромный паркинг. Столичные власти собирались занять 50 процентов площадей всего комплекса из четырех зданий, отдав...
Ситуация
В деловом центре «Москва-Сити» появятся квартиры Более шести лет назад стартовал проект строительства комплекса зданий законодательной и исполнительной власти столицы в «Москва-Сити» — четыре 70-этажных здания с вертолетными площадками, объединенными между собой переходами, коммерческая, развлекательная часть и огромный паркинг. Столичные власти собирались занять 50 процентов площадей всего комплекса из четырех зданий, отдав...
Накипь: Слухи и сплетни
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20»После вечеринки в «Кузнецком Мосте 20» более десяти человек госпитализировано с тяжелым желудочным отравлением.
Накипь: Слухи и сплетни
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20» После вечеринки в «Кузнецком Мосте 20» более десяти человек госпитализировано с тяжелым желудочным отравлением.
Ситуация
Московские улицы перекроют на время репетиции парадаВ связи с репетицией парада ко Дню победы 26, 27, 29 апреля и 4, 6 мая будет ограничено движение транспорта.
Ситуация
Московские улицы перекроют на время репетиции парада В связи с репетицией парада ко Дню победы 26, 27, 29 апреля и 4, 6 мая будет ограничено движение транспорта.
Ситуация
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторанеВо время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Ситуация
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Бухучет
Бухучет: рейд по московским барамСпециально для The Village Андрей Зайлер посетил пять новых баров, в каждом баре слушал о чем говорят посетители и пил водку.
Бухучет