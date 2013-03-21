Анна Демидова
На сайте с 28 марта 2009
Город
Фото дня: Что происходит у кафе «Хачапури»Минувшей ночью кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили владельцы здания — фотограф The Village посмотрел, что сейчас происходит на Шлюзовой набережной.
Город
Фото дня: Что происходит у кафе «Хачапури» Минувшей ночью кафе «Хачапури» на «Павелецкой» захватили владельцы здания — фотограф The Village посмотрел, что сейчас происходит на Шлюзовой набережной.
Люди в городе
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номераThe Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.
Люди в городе
Оправдательный разговор: Почему водители прячут номера The Village поговорил с водителями, которые закрывают свои номера, чтобы не платить штраф, и узнал, почему они поддерживают введение платной парковки в центре.
Люди в городе
Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклахThe Village отправился на Воробьёвы горы знакомиться с байкерами на «Голдах» — огромных мотоциклах, которые слышат все вокруг не из-за спортивного рёва, а из-за оглушающей музыки.
Люди в городе
Звук вокруг: Кто ездит на орущих мотоциклах The Village отправился на Воробьёвы горы знакомиться с байкерами на «Голдах» — огромных мотоциклах, которые слышат все вокруг не из-за спортивного рёва, а из-за оглушающей музыки.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Поклонники фантастики на фестивале «Старкон» в ПетербургеПетербургская редакция The Village побывала на крупнейшем конвенте любителей фантастики «Старкон» и познакомилась с героями «Звёздных войн», «Железного человека», «Стартрека» и «Игры престолов».
Фоторепортаж
Фоторепортаж: Поклонники фантастики на фестивале «Старкон» в Петербурге Петербургская редакция The Village побывала на крупнейшем конвенте любителей фантастики «Старкон» и познакомилась с героями «Звёздных войн», «Железного человека», «Стартрека» и «Игры престолов».
Люди в городе
Дом-2: Кто забирает животных из приютаКорреспондент The Village узнал, как Лори, Лада, Мери, Феофан и Прохор нашли второй дом, и спросил у их новых хозяев, почему они решили забрать животных из приюта и с какими трудностями сталкиваются.
Люди в городе
Дом-2: Кто забирает животных из приюта Корреспондент The Village узнал, как Лори, Лада, Мери, Феофан и Прохор нашли второй дом, и спросил у их новых хозяев, почему они решили забрать животных из приюта и с какими трудностями сталкиваются.
Галереи
Люди в городе: Играющие в паркахБичбол и слэклайн, настольный теннис и петанк, резиночки и батут — мы понаблюдали за играющими в московских парках и обсудили преимущества их развлечений.
Галереи
Люди в городе: Играющие в парках Бичбол и слэклайн, настольный теннис и петанк, резиночки и батут — мы понаблюдали за играющими в московских парках и обсудили преимущества их развлечений.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: «Ламбада-маркет»В воскресенье во дворе «Стрелки» прошёл большой «Ламбада-маркет», с множеством новых интересных участников и самым выдающимся фуд-кортом за всю его историю.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: «Ламбада-маркет» В воскресенье во дворе «Стрелки» прошёл большой «Ламбада-маркет», с множеством новых интересных участников и самым выдающимся фуд-кортом за всю его историю.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Банк SIABОфис банка, награждённый премией Best Office Awards 2013, с тематическими переговорными, полем для гольфа, винным погребом и футуристической мебелью.
Интерьер недели
Интерьер недели (Петербург): Банк SIAB Офис банка, награждённый премией Best Office Awards 2013, с тематическими переговорными, полем для гольфа, винным погребом и футуристической мебелью.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Дмитрий Писоцкий, арт-директор отдела в Volga Volga Brand IdentityКаждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Дмитрий Писоцкий, арт-директор отдела в Volga Volga Brand Identity Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Люди в городе
Собачья работа: Кто убирает за своими питомцамиThe Village поговорил с пятью владельцами собак, которые убирают за своими питомцами, и узнал, сложно ли приучить себя к чистоте и как на это реагируют окружающие.
Люди в городе
Собачья работа: Кто убирает за своими питомцами The Village поговорил с пятью владельцами собак, которые убирают за своими питомцами, и узнал, сложно ли приучить себя к чистоте и как на это реагируют окружающие.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: «Рестодень» в ПетербургеВ субботу на улицах Петербурга работало больше 150 pop-up кафе. Фотограф The Village проехал по нескольким точкам и заснял самый массовый праздник еды в городе.
Фоторепортаж
Фоторепортаж: «Рестодень» в Петербурге В субботу на улицах Петербурга работало больше 150 pop-up кафе. Фотограф The Village проехал по нескольким точкам и заснял самый массовый праздник еды в городе.
Город
Фото дня: Как выглядит первый в Москве общественный велопрокатВ городе установили первые станции общественного велопроката — правда, пока они работают в тестовом режиме и без велосипедов. The Village посмотрел, как устроена система.
Город
Фото дня: Как выглядит первый в Москве общественный велопрокат В городе установили первые станции общественного велопроката — правда, пока они работают в тестовом режиме и без велосипедов. The Village посмотрел, как устроена система.
Галереи
Камера наблюдения: избранноеВ течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
Галереи
Камера наблюдения: избранное В течение полугода The Village публиковал работы знакомых фотографов, снятых в разных жанрах и стилях, посвященные Москве. Напоследок — семь подборок, которые нам особенно запомнились.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марии ПлотниковойThe Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Марии Плотниковой The Village публикует последнюю подборку фотографий, посвящённых Москве. Рубрику «Камера наблюдения» закрывает Мария Плотникова.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны ИльинойThe Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Татьяны Ильиной The Village продолжает публиковать работы знакомых фотографов, снятые в разных жанрах и стилях и посвящённые Москве. В очередном выпуске — Татьяна Ильина.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Алексей Громов, художник, арт-директор бара Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид
Внешний вид (Петербург): Алексей Громов, художник, арт-директор бара Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Люди в городе
Взять на пушку: Зачем горожанам травматическое оружиеThe Village узнал у владельцев травматики, действительно ли пистолет даёт чувство защищённости и избавляет от страха.
Люди в городе
Взять на пушку: Зачем горожанам травматическое оружие The Village узнал у владельцев травматики, действительно ли пистолет даёт чувство защищённости и избавляет от страха.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Егора БелкинаThe Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Егора Белкина The Village продолжает публиковать зарисовки знакомых фотографов, посвящённые Москве. В новом выпуске — первая публикация уличного художника Егора Белкина в качестве фотографа.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Антона ТушинаThe Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Галереи
Камера наблюдения: Москва глазами Антона Тушина The Village продолжает публиковать снимки фотографов в разных жанрах и стилях, посвящённые Москве. В новом выпуске — фотографии Антона Тушина.
Люди в городе
Воздушная тревога: Как люди борются с аэрофобиейХотя самолеты считаются самым безопасным видом транспорта, многие готовы на всё, лишь бы остаться на земле, — The Village выяснил, почему люди боятся летать и как борются со страхом на борту.
Люди в городе