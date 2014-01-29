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ЛЛ

Людмила Левитина

На сайте с 10 августа 2012

Комментарии62
Темы0
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Ситуация
«Абоненту требуется совершить активные действия»Люда Дзержинская — о том, как вернуть деньги за мобильную услугу, на которую не подписывался
19
Ситуация

«Абоненту требуется совершить активные действия» Люда Дзержинская — о том, как вернуть деньги за мобильную услугу, на которую не подписывался

Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге
Город
Свежий номер: 10 новых хостелов в ПетербургеThe Village побывал в 10 новых хостелах, открывшихся за последние полгода, и выяснил, где заказывать самые вкусные завтраки, требовать скидку на номер, брать настольные игры и велосипеды напрокат
12
Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге
Город

Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге The Village побывал в 10 новых хостелах, открывшихся за последние полгода, и выяснил, где заказывать самые вкусные завтраки, требовать скидку на номер, брать настольные игры и велосипеды напрокат

Организатор концерта «Океана Ельзи» — о его повторной отмене
Комментарий
Организатор концерта «Океана Ельзи» — о его повторной отменеУкраинскую рок-группу за один день отказались принять уже две концертные площадки в Петербурге. The Village обсудил с организаторами концерта, почему это произошло
15
Организатор концерта «Океана Ельзи» — о его повторной отмене
Комментарий

Организатор концерта «Океана Ельзи» — о его повторной отмене Украинскую рок-группу за один день отказались принять уже две концертные площадки в Петербурге. The Village обсудил с организаторами концерта, почему это произошло

Город

В городах и лесах запретили запускать небесные фонарики

Вступили в силу новые Правила противопожарного режима. С 27 февраля по всей стране практически полностью запретили запускать небесные фонарики

0
Город

В городах и лесах запретили запускать небесные фонарики Вступили в силу новые Правила противопожарного режима. С 27 февраля по всей стране практически полностью запретили запускать небесные фонарики

Город

Виталия Милонова отправили в командировку в Сирию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга отправили Виталия Милонова в командировку в Сирийскую Республику с 9 по 16 марта.

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Город

Виталия Милонова отправили в командировку в Сирию Депутаты Законодательного собрания Петербурга отправили Виталия Милонова в командировку в Сирийскую Республику с 9 по 16 марта.

Туризм

Канадскую визу стали выдавать сроком на десять лет

Канада отменила визы для однократного въезда и теперь выдаёт мультивизы на десять лет — с пребыванием до шести месяцев в один визит.

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Туризм

Канадскую визу стали выдавать сроком на десять лет Канада отменила визы для однократного въезда и теперь выдаёт мультивизы на десять лет — с пребыванием до шести месяцев в один визит.

Туризм

В Google Play вышло приложение для расчёта пребывания в шенгенской зоне

В Петербурге разработали приложение «Шенген калькулятор» — оно рассчитывает разрешённый период пребывания в шенгенской зоне и последнюю возможную дату выезда и сохраняет историю поездок.

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Туризм

В Google Play вышло приложение для расчёта пребывания в шенгенской зоне В Петербурге разработали приложение «Шенген калькулятор» — оно рассчитывает разрешённый период пребывания в шенгенской зоне и последнюю возможную дату выезда и сохраняет историю поездок.

Ситуация

«Эксмо» потребовало от «ВКонтакте» 350 тысяч рублей

Издательство «Эксмо» потребовало от социальной сети «ВКонтакте» компенсацию в размере 350 тысяч рублей за незаконное размещение четырёх книг.

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Ситуация

«Эксмо» потребовало от «ВКонтакте» 350 тысяч рублей Издательство «Эксмо» потребовало от социальной сети «ВКонтакте» компенсацию в размере 350 тысяч рублей за незаконное размещение четырёх книг.

Ситуация

Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.

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Ситуация

Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.

Ситуация

Курс евро превысил исторический максимум

Курсы евро и бивалютной корзины обновили исторический максимум.

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Ситуация

Курс евро превысил исторический максимум Курсы евро и бивалютной корзины обновили исторический максимум.

Транспорт

Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений

Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.

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Транспорт

Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.

Ситуация

Сайт «ВКонтакте» работает с перебоями

Сайт соцсети «ВКонтакте» доступен не для всех пользователей.

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Ситуация

Сайт «ВКонтакте» работает с перебоями Сайт соцсети «ВКонтакте» доступен не для всех пользователей.

Туризм

С октября россияне смогут получать визы по прилёте в Индию

Правительство Индии расширило список государств, гражданам которых упрощён въезд в страну.

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Туризм

С октября россияне смогут получать визы по прилёте в Индию Правительство Индии расширило список государств, гражданам которых упрощён въезд в страну.

Транспорт

ГИБДД запустила сервис проверки подержанных автомобилей

ГИБДД запустила онлайн-сервис, позволяющий проверить историю автомобиля: не числятся ли за ним ограничения, мешающие регистрации.

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Транспорт

ГИБДД запустила сервис проверки подержанных автомобилей ГИБДД запустила онлайн-сервис, позволяющий проверить историю автомобиля: не числятся ли за ним ограничения, мешающие регистрации.

Город

Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России

Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.

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Город

Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.

Город

Spotify начал подготовку к запуску в России

Шведский музыкальный сервис Spotify начал подготовку к запуску в России — сейчас компания ищет сотрудников в московский офис.

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Город

Spotify начал подготовку к запуску в России Шведский музыкальный сервис Spotify начал подготовку к запуску в России — сейчас компания ищет сотрудников в московский офис.

Ситуация

Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь»

Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.

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Ситуация

Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь» Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.

Ситуация
МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед ОлимпиадойОстерегаться детей-попрошаек, держать выпивку при себе и не проявлять страсть на публике — что советуют зарубежные МИДы своим гражданам, собирающимся на Олимпиаду в Сочи.
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Ситуация

МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед Олимпиадой Остерегаться детей-попрошаек, держать выпивку при себе и не проявлять страсть на публике — что советуют зарубежные МИДы своим гражданам, собирающимся на Олимпиаду в Сочи.

Общественные пространства

РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах

РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах по всей стране.

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Общественные пространства

РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах по всей стране.

Услуги и покупки

Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам

Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.

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Услуги и покупки

Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.

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