Людмила Левитина
На сайте с 10 августа 2012
«Абоненту требуется совершить активные действия» Люда Дзержинская — о том, как вернуть деньги за мобильную услугу, на которую не подписывался
Свежий номер: 10 новых хостелов в Петербурге The Village побывал в 10 новых хостелах, открывшихся за последние полгода, и выяснил, где заказывать самые вкусные завтраки, требовать скидку на номер, брать настольные игры и велосипеды напрокат
Организатор концерта «Океана Ельзи» — о его повторной отмене Украинскую рок-группу за один день отказались принять уже две концертные площадки в Петербурге. The Village обсудил с организаторами концерта, почему это произошло
В городах и лесах запретили запускать небесные фонарики
Вступили в силу новые Правила противопожарного режима. С 27 февраля по всей стране практически полностью запретили запускать небесные фонарики
В городах и лесах запретили запускать небесные фонарики Вступили в силу новые Правила противопожарного режима. С 27 февраля по всей стране практически полностью запретили запускать небесные фонарики
Виталия Милонова отправили в командировку в Сирию
Депутаты Законодательного собрания Петербурга отправили Виталия Милонова в командировку в Сирийскую Республику с 9 по 16 марта.
Виталия Милонова отправили в командировку в Сирию Депутаты Законодательного собрания Петербурга отправили Виталия Милонова в командировку в Сирийскую Республику с 9 по 16 марта.
Канадскую визу стали выдавать сроком на десять лет
Канада отменила визы для однократного въезда и теперь выдаёт мультивизы на десять лет — с пребыванием до шести месяцев в один визит.
Канадскую визу стали выдавать сроком на десять лет Канада отменила визы для однократного въезда и теперь выдаёт мультивизы на десять лет — с пребыванием до шести месяцев в один визит.
В Google Play вышло приложение для расчёта пребывания в шенгенской зоне
В Петербурге разработали приложение «Шенген калькулятор» — оно рассчитывает разрешённый период пребывания в шенгенской зоне и последнюю возможную дату выезда и сохраняет историю поездок.
В Google Play вышло приложение для расчёта пребывания в шенгенской зоне В Петербурге разработали приложение «Шенген калькулятор» — оно рассчитывает разрешённый период пребывания в шенгенской зоне и последнюю возможную дату выезда и сохраняет историю поездок.
«Эксмо» потребовало от «ВКонтакте» 350 тысяч рублей
Издательство «Эксмо» потребовало от социальной сети «ВКонтакте» компенсацию в размере 350 тысяч рублей за незаконное размещение четырёх книг.
«Эксмо» потребовало от «ВКонтакте» 350 тысяч рублей Издательство «Эксмо» потребовало от социальной сети «ВКонтакте» компенсацию в размере 350 тысяч рублей за незаконное размещение четырёх книг.
Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.
Антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка за SMS-спам Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Сбербанка России за SMS-рекламу.
Курс евро превысил исторический максимум
Курсы евро и бивалютной корзины обновили исторический максимум.
Курс евро превысил исторический максимум Курсы евро и бивалютной корзины обновили исторический максимум.
Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений
Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.
Лоукостер «Добролёт» выбрал пять первых направлений Лоукостер «Аэрофлота» «Добролёт» выбрал первые пять городов, куда будут летать его самолёты из Москвы.
Сайт «ВКонтакте» работает с перебоями
Сайт соцсети «ВКонтакте» доступен не для всех пользователей.
Сайт «ВКонтакте» работает с перебоями Сайт соцсети «ВКонтакте» доступен не для всех пользователей.
С октября россияне смогут получать визы по прилёте в Индию
Правительство Индии расширило список государств, гражданам которых упрощён въезд в страну.
С октября россияне смогут получать визы по прилёте в Индию Правительство Индии расширило список государств, гражданам которых упрощён въезд в страну.
ГИБДД запустила сервис проверки подержанных автомобилей
ГИБДД запустила онлайн-сервис, позволяющий проверить историю автомобиля: не числятся ли за ним ограничения, мешающие регистрации.
ГИБДД запустила сервис проверки подержанных автомобилей ГИБДД запустила онлайн-сервис, позволяющий проверить историю автомобиля: не числятся ли за ним ограничения, мешающие регистрации.
Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России
Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.
Израильская соцсеть для геев начнёт продвижение в России Израильская социальная сеть для геев Moovz начнёт активное продвижение в России и на Украине.
Spotify начал подготовку к запуску в России
Шведский музыкальный сервис Spotify начал подготовку к запуску в России — сейчас компания ищет сотрудников в московский офис.
Spotify начал подготовку к запуску в России Шведский музыкальный сервис Spotify начал подготовку к запуску в России — сейчас компания ищет сотрудников в московский офис.
Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь»
Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.
Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь» Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.
МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед Олимпиадой Остерегаться детей-попрошаек, держать выпивку при себе и не проявлять страсть на публике — что советуют зарубежные МИДы своим гражданам, собирающимся на Олимпиаду в Сочи.
РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах
РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах по всей стране.
РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах РЖД запустили раздельный сбор мусора на вокзалах по всей стране.
Таможенная служба смягчит требования к зарубежным посылкам
Таможня и операторы экспресс-доставки договорились о смягчении требований к посылкам, заказанным в интернете. В результате переговоров увеличили и порог не облагаемой пошлиной посылки — до 200 евро.