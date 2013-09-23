Ксения Кролл
На сайте с 21 июля 2014
Иностранный опыт
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Иностранный опыт
Гольф-клуб на свалке, небоскрёб из бутылок и другие необычные проекты из мусора Как перерабатывать пластик на дому, строить энергоэффективные небоскрёбы и играть в гольф на свалках — The Village узнал, чем мусор может быть полезен и как на нём заработать
Иностранный опыт
Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить В Нью-Йорке открылись кулинарные курсы The League of Kitchens — мигранты приглашают местных на свои кухни и учат готовить национальные блюда. The Village узнал, почему это нужно каждому мегаполису
Иностранный опыт
Как мигранты учат жителей Нью-Йорка готовить В Нью-Йорке открылись кулинарные курсы The League of Kitchens — мигранты приглашают местных на свои кухни и учат готовить национальные блюда. The Village узнал, почему это нужно каждому мегаполису
Интервью
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедахАвтор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Интервью
Автор Cycle Chic — о девушках, детях и политиках на велосипедах Автор копенгагенского блога Cycle Chic и эксперт по развитию городов Микаэль Колвилл-Андерсен объяснил, почему велодвижение в России буксует и зачем нужно фотографировать стиляг на велосипедах
Иностранный опыт
Новые подходы к организации офисного пространстваМодульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис
Иностранный опыт
Новые подходы к организации офисного пространства Модульная офисная мебель, петанк на заднем дворе, трансформируемые переговорные и другие способы отбить у сотрудников желание покидать офис
Иностранный опыт
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природеThe Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
Иностранный опыт
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
Фоторепортаж
Как в Петербурге строят корабль петровского времениВ Петербурге строят новый символ города — точную копию линейного корабля «Полтава». The Village побывал на верфи, которая вскоре превратится в крупный музейный комплекс, и узнал подробнее о проекте
Фоторепортаж
Как в Петербурге строят корабль петровского времени В Петербурге строят новый символ города — точную копию линейного корабля «Полтава». The Village побывал на верфи, которая вскоре превратится в крупный музейный комплекс, и узнал подробнее о проекте
Личный опыт
Как открыть первый в России отель для инвалидовСоздатель единственного в России отеля для инвалидов рассказала, чего действительно не хватает отечественному туризму и почему маломобильные путешественники нужны любому гостиничному оператору
Личный опыт
Как открыть первый в России отель для инвалидов Создатель единственного в России отеля для инвалидов рассказала, чего действительно не хватает отечественному туризму и почему маломобильные путешественники нужны любому гостиничному оператору
Прямая речь
Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие брендыМеждународный специалист по маркетингу территорий Денис Визгалов выступил в рамках проекта Post City и рассказал, почему бренд города нужен не только туристам.
Прямая речь
Денис Визгалов о том, почему города — это лучшие бренды Международный специалист по маркетингу территорий Денис Визгалов выступил в рамках проекта Post City и рассказал, почему бренд города нужен не только туристам.
Иностранный опыт
Как датский дизайн делает счастливыми детей в РоссииДизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Иностранный опыт
Как датский дизайн делает счастливыми детей в России Дизайнеры компании Monstrum проектируют детские площадки по всему миру. Один из последних проектов — тонущий лайнер в московском парке Горького. The Village узнал, чему могут научить горки и качели.
Интервью
Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвиженииЖитель Северной Финляндии и консультант горадминистрации Оулу Пекка Тахкола — о том, почему зима — самое лучшее время для передвижения на велосипеде.
Интервью
Консультант мэрии финского Оулу — о зимнем велодвижении Житель Северной Финляндии и консультант горадминистрации Оулу Пекка Тахкола — о том, почему зима — самое лучшее время для передвижения на велосипеде.
Иностранный опыт
Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварнюThe Village узнал, как в заброшенной церкви может появиться книжный магазин, детский сад или пивоварня.
Иностранный опыт
Как превратить заброшенную церковь в детский сад или пивоварню The Village узнал, как в заброшенной церкви может появиться книжный магазин, детский сад или пивоварня.
Иностранный опыт
Как сделать микрожильё красивым, доступным и функциональнымThe Village поговорил с участниками движения за компактную жизнь и убедился, что дом размером с холодильник — это не проблема, а преимущество.
Иностранный опыт
Как сделать микрожильё красивым, доступным и функциональным The Village поговорил с участниками движения за компактную жизнь и убедился, что дом размером с холодильник — это не проблема, а преимущество.
Прямая речь
Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанамЖурнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.
Прямая речь
Главный архитектор Копенгагена о том, как поднять настроение горожанам Журнал Monocle признал Копенгаген «лучшим городом для жизни». Главный архитектор города Тина Собю рассказала, как этому способствовали велодорожки с подогревом, обеды в парках и общественные ванны.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мираБег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.
Архитектура
Специалист по городскому планированию — о мобильном городеЦветные дома вместо серых массивов, пешие прогулки вместо пробок и дискуссии вместо скандалов — специалист по городскому планированию Стокгольма рассказал о том, чему нам стоит поучиться у шведов
Архитектура
Специалист по городскому планированию — о мобильном городе Цветные дома вместо серых массивов, пешие прогулки вместо пробок и дискуссии вместо скандалов — специалист по городскому планированию Стокгольма рассказал о том, чему нам стоит поучиться у шведов
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себяРугательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как музеи в Канаде, США, Испании и Новой Зеландии рекламируют себя Ругательства на билбордах, футболки с картинами Босха и секретный код в обмен на билет — The Village узнал, как музеи привлекают посетителей с помощью социальных медиа и приложений для iPhone.
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Ярмарки выходного дня в Нью-Йорке, Амстердаме, Норфилде, Шанхае и КрайстчерчеНочной фермерский рынок в Нью-Йорке, скульптуры из вторсырья в Шанхае и выездные маркеты в пригороде Нордфилда — The Village узнал, как работают ярмарки выходного дня в разных городах мира.
Иностранный опыт