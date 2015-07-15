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Саша Шевелева

На сайте с 2 сентября 2013

Комментарии262Темы8Посты214
Коротко0
Одна на миллион: Что делать, если тебе осталось жить три года
Личный опыт

Одна на миллион: Что делать, если тебе осталось жить три годаThe Village записал историю молодой девушки, у которой нашли очень редкое аутоиммунное заболевание — хроническую тромбоэмболическую лёгочную гипертензию

Личный опыт

Одна на миллион: Что делать, если тебе осталось жить три года The Village записал историю молодой девушки, у которой нашли очень редкое аутоиммунное заболевание — хроническую тромбоэмболическую лёгочную гипертензию

Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь
Истории
Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизньThe Village разобрался, почему в век высоких технологий, когда выбор партнёра как никогда широк, найти своё счастье всё труднее
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Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь
Истории

Свайпный грех: Как интернет-знакомства меняют нашу личную жизнь The Village разобрался, почему в век высоких технологий, когда выбор партнёра как никогда широк, найти своё счастье всё труднее

Город
Почему 1 сентября — это так страшно Саша Шевелева — о том, чего именно мы так боимся, отводя ребёнка первый раз в первый класс
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Город

Почему 1 сентября — это так страшно Саша Шевелева — о том, чего именно мы так боимся, отводя ребёнка первый раз в первый класс

Молодые аристократы
Люди в городе

Молодые аристократы The Village выяснил, можно ли встретить в городе настоящего принца или принцессу и как аристократическое происхождение влияет на повседневную жизнь

Люди в городе

Молодые аристократы The Village выяснил, можно ли встретить в городе настоящего принца или принцессу и как аристократическое происхождение влияет на повседневную жизнь

Журналист кремлёвского пула
Как всё устроено
Журналист кремлёвского пулаThe Village узнал, какую музыку Путин слушает в машине, что в голове у сотрудников администрации президента и как чиновники отнеслись к свадьбе Пескова
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Журналист кремлёвского пула
Как всё устроено

Журналист кремлёвского пула The Village узнал, какую музыку Путин слушает в машине, что в голове у сотрудников администрации президента и как чиновники отнеслись к свадьбе Пескова

Если у вас нет дачи: 7 агроферм, на которых можно провести выходные
Гид The Village
Если у вас нет дачи: 7 агроферм, на которых можно провести выходные Верховая езда, дойка коров, рыбалка и сенокос — The Village выбрал несколько агроферм для тех, у кого по чистой случайности нет ни дачи, ни бабушки в деревне
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Если у вас нет дачи: 7 агроферм, на которых можно провести выходные
Гид The Village

Если у вас нет дачи: 7 агроферм, на которых можно провести выходные Верховая езда, дойка коров, рыбалка и сенокос — The Village выбрал несколько агроферм для тех, у кого по чистой случайности нет ни дачи, ни бабушки в деревне

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилось
Эксперимент

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилосьКорреспондент The Village Саша Шевелева на неделю отказалась от органической еды и заменила все приёмы пищи на еду будущего — синтетический порошок Soylent

Эксперимент

Не щадя живота своего: Как я провела восемь дней без еды и мне понравилось Корреспондент The Village Саша Шевелева на неделю отказалась от органической еды и заменила все приёмы пищи на еду будущего — синтетический порошок Soylent

«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы
Комментарии
«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках МосквыThe Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты
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«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы
Комментарии

«Мы в октябре умрём с голоду»: Продавщица овощей и фруктов — о том, что происходит на рынках Москвы The Village решил узнать, откуда через год после запрета на европейские продукты привозят овощи и фрукты

Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей
Еда
Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей Фруктовый лаваш, костромской зефир и даже российская чурчхела — The Village погружается в неизведанный мир сладостей, сделанных в России
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Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей
Еда

Устами сахарными: 8 недооценённых российских сладостей Фруктовый лаваш, костромской зефир и даже российская чурчхела — The Village погружается в неизведанный мир сладостей, сделанных в России

Что не так с вашей любимой бытовой химией
Гид The Village
Что не так с вашей любимой бытовой химией Токсичные вещества в стиральном порошке, серная кислота в Comet, соляная — в «Туалетном утёнке» и другие сюрпризы для тех, кому лень читать упаковку
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Что не так с вашей любимой бытовой химией
Гид The Village

Что не так с вашей любимой бытовой химией Токсичные вещества в стиральном порошке, серная кислота в Comet, соляная — в «Туалетном утёнке» и другие сюрпризы для тех, кому лень читать упаковку

Юные любители СССР
Люди в городе

Юные любители СССРThe Village встретился с ребятами, которые никогда не жили в СССР, но имеют о нём самые радужные представления

Люди в городе

Юные любители СССР The Village встретился с ребятами, которые никогда не жили в СССР, но имеют о нём самые радужные представления

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Как у них
Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нетВ Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме
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Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет
Как у них

Жители Флоренции, Вены, Нью-Йорка, Мадрида, Лондона — о том, нужно ли снимать обувь в гостях или нет В Нью-Йорке попытка снять обувь будет воспринята как фамильярность, а в Лондоне тапочки предложат только в богатом доме

Президентский полк
Как всё устроено
Президентский полкКак стоять не шевелясь, невзирая на жару и холод, где брать нормальные сигареты, если служишь в Кремле, и сколько получают ребята, охраняющие Мавзолей и президента страны
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Президентский полк
Как всё устроено

Президентский полк Как стоять не шевелясь, невзирая на жару и холод, где брать нормальные сигареты, если служишь в Кремле, и сколько получают ребята, охраняющие Мавзолей и президента страны

Как подготовиться к первому в жизни походу
Путешествия
Как подготовиться к первому в жизни походуОпытные походники Алексей и Анна Ленские рассказывают, как выбрать правильную обувь и одежду, нужно ли регистрироваться в МЧС и когда делать прививку от клещей
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Как подготовиться к первому в жизни походу
Путешествия

Как подготовиться к первому в жизни походу Опытные походники Алексей и Анна Ленские рассказывают, как выбрать правильную обувь и одежду, нужно ли регистрироваться в МЧС и когда делать прививку от клещей

Угрожает ли Москве нашествие многоножек?
Комментарии
Угрожает ли Москве нашествие многоножек?The Village узнал у специалистов, дойдут ли многоножки, расплодившиеся в Челябинской области, до Подмосковья и почему они довольно милые домашние питомцы
27
Угрожает ли Москве нашествие многоножек?
Комментарии

Угрожает ли Москве нашествие многоножек? The Village узнал у специалистов, дойдут ли многоножки, расплодившиеся в Челябинской области, до Подмосковья и почему они довольно милые домашние питомцы

Как организовать детскую в однокомнатной квартире
Гид The Village
Как организовать детскую в однокомнатной квартиреДизайнер интерьеров Ануш Аракелян рассказывает The Village, где найти пространство для игр и сна ребёнка, если переехать в более просторную квартиру пока что не получается
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Как организовать детскую в однокомнатной квартире
Гид The Village

Как организовать детскую в однокомнатной квартире Дизайнер интерьеров Ануш Аракелян рассказывает The Village, где найти пространство для игр и сна ребёнка, если переехать в более просторную квартиру пока что не получается

Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха
Вещи для дома
Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыхаВсё, что нужно человеку в июле: гамак с подушечкой, кармашком, кружавчиками для одного, двоих и целой семьи с большой собакой
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Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха
Вещи для дома

Закачаешься: 7 гамаков для томного отдыха Всё, что нужно человеку в июле: гамак с подушечкой, кармашком, кружавчиками для одного, двоих и целой семьи с большой собакой

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманывает
Что нового

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманываетThe Village выясняет, как тренировать извилины, чем полезны RPG-игры и как учёные могут объяснить существование интуиции, предчувствий и счастливых совпадений

Что нового

Психофизиолог Илья Захаров — о том, как ваш мозг вас обманывает The Village выясняет, как тренировать извилины, чем полезны RPG-игры и как учёные могут объяснить существование интуиции, предчувствий и счастливых совпадений

Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Дизайн-хак
Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на дачеКакие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что — на обеденный стол и как быть, если цветов совсем мало, а ваз в доме — тем более
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Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче
Дизайн-хак

Раз ромашка, два ромашка: Из каких цветов и растений делать букеты на даче Какие растения не сочетаются с другими, что ставить в спальню, а что — на обеденный стол и как быть, если цветов совсем мало, а ваз в доме — тем более

Не пора ли покупать квартиру?
Комментарии
Не пора ли покупать квартиру? Специалисты по недвижимости рассказывают The Village, насколько упали цены на квадратные метры, что сейчас выгоднее покупать — новостройки или вторичное жильё — и стоит ли брать ипотеку
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Не пора ли покупать квартиру?
Комментарии

Не пора ли покупать квартиру? Специалисты по недвижимости рассказывают The Village, насколько упали цены на квадратные метры, что сейчас выгоднее покупать — новостройки или вторичное жильё — и стоит ли брать ипотеку

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