А
Ася Финк
На сайте с 12 мая 2011
В городе
В зоне риска: Жилой дом в Большом Саввинском переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — бывший дом усадьбы купца Н. Я. Якунина.
В городе
В зоне риска: Жилой дом в Большом Саввинском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — бывший дом усадьбы купца Н. Я. Якунина.
В городе
В зоне риска: Флигель фабрики в Милютинском переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — разрушенная в июле текстильная фабрика купца Милютина.
В городе
В зоне риска: Флигель фабрики в Милютинском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — разрушенная в июле текстильная фабрика купца Милютина.
В городе
В зоне риска: жилой дом в Большом Козихинском переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В одиннадцатом выпуске — жилой дом в Большом Козихинском переулке.
В городе
В зоне риска: жилой дом в Большом Козихинском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В одиннадцатом выпуске — жилой дом в Большом Козихинском переулке.
В городе
В зоне риска: Гостиница «Шевалье» в Камергерском переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В десятом выпуске — гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке.
В городе
В зоне риска: Гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В десятом выпуске — гостиница «Шевалье» в Камергерском переулке.
В городе
В зоне риска: Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В девятом выпуске — Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулке.
В городе
В зоне риска: Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В девятом выпуске — Дом архитектурной школы Казакова в Малом Златоустинском переулке.
В городе
В зоне риска: Дом Нирнзее на Садовнической улицеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В восьмом выпуске — дом Нирнзее на Садовнической улице, который редакции удалось снять за два дня до пожара 7 июня
В городе
В зоне риска: Дом Нирнзее на Садовнической улице The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В восьмом выпуске — дом Нирнзее на Садовнической улице, который редакции удалось снять за два дня до пожара 7 июня
В городе
В зоне риска: Дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В седьмом выпуске — дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке.
В городе
В зоне риска: Дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В седьмом выпуске — дом при усадьбе Критцкого в Голиковском переулке.
В городе
В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой ОрдынкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.
В городе
В зоне риска: Деревянный особняк Замоскворечья на Большой Ордынке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В шестом выпуске — деревянный особняк Замоскоречья на Большой Ордынке.
В городе
В зоне риска: Соборная мечеть в Выползовом переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В пятом выпуске — Соборная мечеть в Выползовом переулке.
В городе
В зоне риска: Соборная мечеть в Выползовом переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В пятом выпуске — Соборная мечеть в Выползовом переулке.
В городе
В зоне риска: Типография ЖУРГАЗа в 1-м Самотечном переулкеThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В четвёртом выпуске — типография ЖУРГАЗа в 1-м Самотечном переулке.
В городе
В зоне риска: Типография ЖУРГАЗа в 1-м Самотечном переулке The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В четвёртом выпуске — типография ЖУРГАЗа в 1-м Самотечном переулке.
В городе
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой НикитскойThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В городе
В зоне риска: усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В третьем выпуске — усадьба Шаховских-Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской.
В городе
В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзалаThe Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.
В городе
В зоне риска: Круговое депо Ленинградского вокзала The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. Во втором выпуске — Круговое депо Ленинградского вокзала.
В городе
В зоне риска: дом Кольбе на Большой ЯкиманкеThe Village начинает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В первом выпуске — дом Кольбе на Большой Якиманке.
В городе