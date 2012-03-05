Название: павильон «Мосхлебторг»

Адрес: ВВЦ

Годы постройки: 1951-1954

Что сейчас: магазин «Семена»

Что планируется: неизвестно

Похожий на провинциальную усадьбу торговый павильон «Мосхлебторг», который сейчас, правда, называют «Семена», находится недалеко от Южного входа. Изящное и одновременно скромное здание, построенное в 1951-1954 годы, является неотъемлемой частью ансамбля выставки, хотя даже сами градозащитники уделяют ей куда меньше внимания, чем другим, более известным объектам ВДНХ.

В архитектуре «Мосхлебторга» неоклассические элементы сочетаются с обильным остеклением, свойственным торговым помещениям того времени и предвещающим скорое наступление второй волны модернизма. Прямоугольная постройка открывается на кольцевую аллею ВДНХ трапециевидной лоджией, ограниченной сдвоенными колоннами. Потолок лоджии, поднимающийся к ее краю, оформлен диагональными кессонами — углублениями с лепниной. На наружных гранях пилонов имеются ниши с полуциркульными завершениями, в которые вписаны декорированные гирляндами медальоны с логотипом «Мосхлебторг», а точнее аббревиатурой МХТ.

В 1950-е годы в павильоне была чудесная кондитерская, витрины и полки которой, кстати, всегда оформляли сами работники — «Мосхлебторг» даже проводил курсы по обучению сотрудников декораторскому мастерству. Сейчас, к сожалению, интерьеры павильона не сохранились, постепенно разрушается и наружное убранство. Осенью прошлого года была сбита непрочно державшаяся лепнина карниза, очищена от штукатурки часть лоджии. Применявшиеся при этом методы не очень напоминали работы по консервации — строители крушили прекрасную лепнину ломами и молотками. Сбитые детали были свалены в кучу, а затем, вероятно, отправлены на свалку. Как и многие другие объекты на ВВЦ, в данный момент это здание находится под угрозой полного уничтожения, а арендаторам предписано освободить здание к концу марта.