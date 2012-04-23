Название: павильон «Монреаль»

Адрес: ВВЦ, павильон № 70

Год постройки: 1967

Что сейчас: торговые ряды

Что планируется: разборка

История павильона, который теперь называется «Москва», началась в канадском Монреале: здание построили по проекту архитекторов Михаила Посохина-старшего и Ашота Мндоянца как представительство СССР на всемирной выставке «Экспо-67». Посохин — знаменитый архитектор второй волны советского модернизма, ему принадлежат спорные, но, несомненно, фундаментальные проекты высоток-книжек на Новом Арбате и создание «образцово-показательного района» Северное Чертаново. Поэтому не удивительно, что павильон стал самым оживленным на канадской выставке: его посетили 12 миллионов человек. Легкая, парящая в воздухе конструкция с изящной крышей, выполненная из алюминия, стекла и бетона, была оснащена новейшей системой эскалаторов, до этого использовавшейся лишь при строительстве «Детского мира».

Когда выставка в Монреале закончилась, здание разобрали для перевозки: площадка у северного входа ВДНХ уже тогда предназначалась под застройку современными павильонами. Перевозили более десяти лет: в процессе обнаружилось, что все чертежи потеряны, и в итоге здание выросло на три этажа и получило новое название — «Павильон межотраслевых выставок». В начале 1990-х его снова переименовали, теперь в «Москву», а внутри обосновались десятки мелких фирм и магазинов, превратив павильон в типичную барахолку эпохи первобытного капитализма.

Пару лет назад префект СВАО Ирина Рабер сообщила о планах разобрать павильон «Москва» и перенести на новое место ради строительства международного выставочного комплекса — в мэрии Лужкова идею поддержали, а само здание объявили чуть ли не аварийным. Тогдашний руководитель пресс-службы ВВЦ Алексей Жиров, комментируя эти планы, сказал: «Здание „Москвы“ находится в собственности столичного правительства. И именно городские власти будут решать судьбу павильона, этого памятника бесхозяйственности». Сейчас павильон имеет статус выявленного объета культурного наследия, однако судьба его по-прежнему остается неизвестной.