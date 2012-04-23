В зоне риска: Павильон «Монреаль» The Village продолжает серию материалов об исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — павильон «Монреаль» на ВВЦ, построенный знаменитым архитектором Михаилом Посохиным.
Название: павильон «Монреаль»
Адрес: ВВЦ, павильон № 70
Год постройки: 1967
Что сейчас: торговые ряды
Что планируется: разборка
История павильона, который теперь называется «Москва», началась в канадском Монреале: здание построили по проекту архитекторов Михаила Посохина-старшего и Ашота Мндоянца как представительство СССР на всемирной выставке «Экспо-67». Посохин — знаменитый архитектор второй волны советского модернизма, ему принадлежат спорные, но, несомненно, фундаментальные проекты высоток-книжек на Новом Арбате и создание «образцово-показательного района» Северное Чертаново. Поэтому не удивительно, что павильон стал самым оживленным на канадской выставке: его посетили 12 миллионов человек. Легкая, парящая в воздухе конструкция с изящной крышей, выполненная из алюминия, стекла и бетона, была оснащена новейшей системой эскалаторов, до этого использовавшейся лишь при строительстве «Детского мира».
Когда выставка в Монреале закончилась, здание разобрали для перевозки: площадка у северного входа ВДНХ уже тогда предназначалась под застройку современными павильонами. Перевозили более десяти лет: в процессе обнаружилось, что все чертежи потеряны, и в итоге здание выросло на три этажа и получило новое название — «Павильон межотраслевых выставок». В начале 1990-х его снова переименовали, теперь в «Москву», а внутри обосновались десятки мелких фирм и магазинов, превратив павильон в типичную барахолку эпохи первобытного капитализма.
Пару лет назад префект СВАО Ирина Рабер сообщила о планах разобрать павильон «Москва» и перенести на новое место ради строительства международного выставочного комплекса — в мэрии Лужкова идею поддержали, а само здание объявили чуть ли не аварийным. Тогдашний руководитель пресс-службы ВВЦ Алексей Жиров, комментируя эти планы, сказал: «Здание „Москвы“ находится в собственности столичного правительства. И именно городские власти будут решать судьбу павильона, этого памятника бесхозяйственности». Сейчас павильон имеет статус выявленного объета культурного наследия, однако судьба его по-прежнему остается неизвестной.
Анна Броновицкая, генеральный секретарь организации «Docomomo-Россия»: «Ситуация с этим павильоном вопиющая и недопустимая. Со зданиями этого периода сейчас вообще обращаются по-свойски. Когда начинают реставрировать, их просто ремонтируют, уничтожая декор. Подмена зданий копиями недопустима. Монреальский павильон годами стареет на ВДНХ, и его собираются снести, несмотря на то что главным автором является один из важнейших зодчих XX века Михаил Посохин. Даже это уже не защищает объекты культурного наследия».
Комментарии
то что там нет никаких выстовок
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