Название: Ансамбль автозаправочной станции, кассовый павильон

Адрес: ул. Волхонка, между владениями 14 и 16

Годы постройки: 1930-е гг.

Что находилось: АЗС

Что планируется: перенос, постройка здания Музея современного искусства

В пределах Бульварного кольца есть только одна автозаправочная станция, она же самая старая — напротив храма Христа Спасителя. Заправка построена в 1930-е годы по типовому проекту, авторство которого приписывают архитектору Алексею Душкину, создавшему многие станции московского метро, в том числе соседнюю с АЗС «Кропоткинскую». Здание выполнено в стиле ар-деко, практически все оригинальные детали сохранились нетронутыми, кроме самих колонок — их несколько лет назад заменили новыми. Заправка должна была стать частью огромного комплекса Дворца Советов, который хотели построить на месте взорванного в 1931 году храма. Но в итоге здесь открыли бассейн «Москва», а АЗС стала единственным напоминанием о грандиозных планах.

То, что заправка изначально получила статус правительственной, не кажется странным. В довоенные годы автомобилей было немного, и практически все они были государственными. Иногда, правда, в качестве поощрения машины получали ветераны и передовики производства, однако это случалось так редко, что не портило общей статистики. Наличного расчета на АЗС в 1930-е годы не существовало, топливо отпускали только по талонам, которыми, впрочем, здесь расплачиваются до сих пор.

Сейчас с первого взгляда и не скажешь, что заправка работает: стены с отваливающейся краской, окна заклеены фольгой, двери крепко заперты, при въезде и выезде висят кирпичи, а на фасаде предупреждающая табличка «Заправка не производится». Зато внутри — современный кабинет с кондиционером, да и снаружи место оживает, когда к воротам подъезжает машина с мигалкой и правительственными номерами.

Вот только существовать такой элитарной системе осталось максимум лет пять. К 2018 году планируется реконструкция комплекса ГМИИ им. А. С. Пушкина под руководством Нормана Фостера. По плану музей получает под контроль еще несколько соседних зданий, осваивает подземное пространство и строит на месте АЗС выставочный центр из пяти цилиндров, похожее на гигантский стеклобетонный цветок. Раньше спецслужбы не соглашались на закрытие заправочной станции. Но сейчас этот вопрос, судя по всему, решен: ФСО поручили искать для заправки новое место.