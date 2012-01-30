В зоне риска: «Главконсерв» на ВДНХ The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — павильон «Главконсерв» на ВДНХ, построенный как храм еды в голодной стране.
Название: павильон «Главконсерв»
Адрес: ВВЦ, павильон № 510
Год постройки: 1954
Что сейчас: гастроном
Что планируется: неизвестно
В 1950-х годах Главное управление консервной промышленности СССР задавало стиль всей советской кулинарии. Рецепты их продукции были включены в книги о вкусной и здоровой пище, а в 1954 году Главконсерву посвятили целый павильон на вновь открывшейся ВСХВ. В журнале «Огонек» говорилось, что только здесь «посетитель может ознакомиться с технологическим процессом производства консервов и получить данные о пищевой их ценности. Кроме того, в павильоне производится продажа консервов, натуральных соков, замороженных ягод и овощей, разных приправ к вторым блюдам: кетчупа, релиша, чилийского соуса, маринадов».
Здание было построено по проекту архитектора Г. И. Есменского. До наших дней оно сохранилось почти без изменений, не считая нескольких новых прилавков и светового фонаря в куполе. Зато павильон за время существования сменил несколько названий: сперва «Главконсерв», затем просто «Консервы» и наконец «Гастроном». В настоящее время павильон сохраняет историческую функцию.
По контуру стен павильон оформлен аркадой, опирающейся на полуколонны — такая модель редко встречается в русском классицизме. Отсылка к историческому образцу подкреплена цветом фасада, ассоциирующимся с архитектурой конца XVIII века: желтый фон стен и выделенный белым декор. Внутреннее пространство павильона, перекрытое системой сводов, расходящихся от центрального купола, напоминает храмовое. Исторический образ контрастирует с современным назначением: тонко стилизованные под старину декоративные элементы сочетаются с муляжом стеклянной банки с консервами и так далее.
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«Главконсерв» сохранился гораздо лучше остальных павильонов ВВЦ. В хорошем состоянии находится наружный декор: лепнина, декоративные треножники в нишах у входа, металлические накладки дверей. Располагающийся здесь гастроном до сих пор использует старое оборудование, включая витрины колонного типа из гнутого стекла, настенные полки и абсолютно уникальные деревянные прилавки, покрытые декором в технике маркетри.
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В сохранности и другие аутентичные элементы: мозаичный пол, декоративные решетки на батареях, люстры, дверные ручки. Над входной дверью располагается роспись в стиле соцреализма, изображающая колхозниц, едущих на грузовике между цветущих садов. Этот сюжет связывает павильон с окружением: аллея перед ним ведет как раз в плодовый сад раздела «Новое в деревне».
В то же время «Главконсерв» образует единое целое с располагающимся напротив павильоном «Главкондитер». По плану реконструкции ВВЦ, «Главконсерв» оказывается на самом краю зоны инноваций — сносить его, вероятно, не собираются, но уцелеет ли уникальный интерьер после реставрации — большой вопрос.
Анна Броновицкая, генеральный секретарь «Docomomo-Россия»: «Это одна из самых красивых и гармоничных построек выставки, свободная от какого-либо идеологического пафоса. Это очень хорошая неоклассическая архитектура, курьезно сочетающаяся с темой консервов. Типологически это не столько парковый павильон, сколько храм, и по смыслу это храм еды в голодной или во всяком случае хорошо помнящей голод стране. Сохранность интерьера действительно не имеет аналогов, и произошло это вследствие неизменности функции — тоже редчайший случай для ВДНХ».
Комментарии
Весь ВДНХ спасать надо.. Хотя это, по-моему, нереально. Сохранение культурного наследия бабок не приносит.. А они - главный принцип в российском строительстве.
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