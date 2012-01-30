Название: павильон «Главконсерв»

Адрес: ВВЦ, павильон № 510

Год постройки: 1954

Что сейчас: гастроном

Что планируется: неизвестно

В 1950-х годах Главное управление консервной промышленности СССР задавало стиль всей советской кулинарии. Рецепты их продукции были включены в книги о вкусной и здоровой пище, а в 1954 году Главконсерву посвятили целый павильон на вновь открывшейся ВСХВ. В журнале «Огонек» говорилось, что только здесь «посетитель может ознакомиться с технологическим процессом производства консервов и получить данные о пищевой их ценности. Кроме того, в павильоне производится продажа консервов, натуральных соков, замороженных ягод и овощей, разных приправ к вторым блюдам: кетчупа, релиша, чилийского соуса, маринадов».

Здание было построено по проекту архитектора Г. И. Есменского. До наших дней оно сохранилось почти без изменений, не считая нескольких новых прилавков и светового фонаря в куполе. Зато павильон за время существования сменил несколько названий: сперва «Главконсерв», затем просто «Консервы» и наконец «Гастроном». В настоящее время павильон сохраняет историческую функцию. По контуру стен павильон оформлен аркадой, опирающейся на полуколонны — такая модель редко встречается в русском классицизме. Отсылка к историческому образцу подкреплена цветом фасада, ассоциирующимся с архитектурой конца XVIII века: желтый фон стен и выделенный белым декор. Внутреннее пространство павильона, перекрытое системой сводов, расходящихся от центрального купола, напоминает храмовое. Исторический образ контрастирует с современным назначением: тонко стилизованные под старину декоративные элементы сочетаются с муляжом стеклянной банки с консервами и так далее. На ВВЦ открылся ретрокаток с кафе «Дружба народов» Посетителей ВВЦ проведут в подземный город

«Главконсерв» сохранился гораздо лучше остальных павильонов ВВЦ. В хорошем состоянии находится наружный декор: лепнина, декоративные треножники в нишах у входа, металлические накладки дверей. Располагающийся здесь гастроном до сих пор использует старое оборудование, включая витрины колонного типа из гнутого стекла, настенные полки и абсолютно уникальные деревянные прилавки, покрытые декором в технике маркетри. В зоне риска: Павильон «Главкондитер»

В сохранности и другие аутентичные элементы: мозаичный пол, декоративные решетки на батареях, люстры, дверные ручки. Над входной дверью располагается роспись в стиле соцреализма, изображающая колхозниц, едущих на грузовике между цветущих садов. Этот сюжет связывает павильон с окружением: аллея перед ним ведет как раз в плодовый сад раздела «Новое в деревне».

В то же время «Главконсерв» образует единое целое с располагающимся напротив павильоном «Главкондитер». По плану реконструкции ВВЦ, «Главконсерв» оказывается на самом краю зоны инноваций — сносить его, вероятно, не собираются, но уцелеет ли уникальный интерьер после реставрации — большой вопрос.