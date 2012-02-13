В зоне риска: Стадион «Динамо» The Village продолжает серию материалов о московских исторических домах в зоне риска. В новом выпуске — стадион «Динамо», который начали сносить на прошлой неделе.
Название: стадион «Динамо»
Адрес: Ленинградский проспект, 36
Год постройки: 1928
Что планируется: спорткомплекс «ВТБ Арена парк»
Разбор наружных стен стадиона «Динамо» начался утром 10 февраля. Официально это называется «реконструкция», ведь стадиону присвоен статус памятника регионального значения. На его месте появится «ВТБ Арена парк», строительство которого приурочено к чемпионату мира по футболу 2018 года. Представители банка утверждают, что историческую ценность представляет лишь западный портал стадиона — главный вход со стороны Ленинградского проспекта, построенный в 1928 году. А всё остальное можно спокойно сносить. Градозащитники с этим не согласны и происходящее называют не реконструкцией, а сносом.
На севере Москвы сносят стадион «Динамо»
Стадион «Динамо» был построен в 1928 году по проекту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. З. Чериковера для первой Всесоюзной спартакиады. Изначально он имел форму подковы, открытой к Петровскому парку. На стенах северной трибуны были созданы уникальные барельефы работы выдающегося скульптора Меркурова. В 1936 году была построена восточная трибуна, замкнувшая стадион в кольцо. С этого момента стадион «Динамо» вмещал 54 тысячи зрителей и до 1956 года, когда были построены «Лужники», оставался главной ареной страны.
В конце 1970-х к комплексу добавили ряд спортивных и административных зданий, установили новые мачты освещения. Во время Олимпиады-80 стадион принимал футбольные матчи, а на малой арене проходил турнир по хоккею на траве. С перестроечных времен на стадионе стали проходить концерты, самый крупный состоялся в 1996 году — здесь выступил Майкл Джексон, и в том же году прошел первый российский концерт группы Deep Purple.
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На последнем дыхании: Стадион «Динамо»
В 2010 году началась реконструкция. Совместный проект двух архитекторов, Михаила Посохина и Эрика ван Эгерата, выглядит грандиозно: на месте «Динамо» откроется не один стадион, а целых два: 45-тысячный футбольный стадион и арена на 10 тысяч мест. Причем площадки будут составлять общий комплекс и даже находиться под единой стеклянной крышей, похожей на прозрачные пчелиные соты. Помимо стадионов, здесь также будет торговый центр, выставочное пространство и зал для культурных мероприятий. Так что эксплуатация обновленного стадиона «ВТБ Арена Парк» будет происходить 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Когда проходил конкурс, членов жюри «очаровал тот факт, что в суперсовременном здании этого нового стадионного комплекса нашлось органичное место и конструкциям старого стадиона „Динамо“». Правда, высота сооружения при этом увеличивается с 16 до 66 метров, над историческими стенами вырастает гигантский стеклянный купол, подавляющий не только сам стадион, но и соседний Петровский дворец. А внутрь спортивного сооружения втискивается около 20 тысяч квадратных метров офисов и торговых площадей. Бюджет проекта составляет почти 20 миллиардов рублей — и уже одно это объясняет тот факт, что на прошлой неделе на стадионе начали работать экскаваторы.
Константин Михайлов, координатор движения «Архнадзор»: «Манипуляции с охранным статусом памятника, как и попытки искусственного омоложения стадиона „Динамо“, — операция прикрытия для очередной и уже банальной „реставрации“ памятников с помощью экскаваторов и отбойных молотков. Вслед за усадьбой Глебовых-Стрешневых на Большой Никитской, Соборной мечетью и интерьерами „Детского мира“ этот скорбный путь проделывает стадион „Динамо“. В знак протеста против уничтожения охраняемого государством памятника архитектуры 13 февраля с десяти часов утра мы проводим одиночное пикетирование на Тургеневской площади».
Комментарии
Локомотив - это да, а есть еще территория бывшего рынка (там институт физ-ры)...а на Динамо в дни свободные от матча можно было пробежку устроить, зимой - на катке покататься.
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