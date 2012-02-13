Стадион «Динамо» был построен в 1928 году по проекту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. З. Чериковера для первой Всесоюзной спартакиады. Изначально он имел форму подковы, открытой к Петровскому парку. На стенах северной трибуны были созданы уникальные барельефы работы выдающегося скульптора Меркурова. В 1936 году была построена восточная трибуна, замкнувшая стадион в кольцо. С этого момента стадион «Динамо» вмещал 54 тысячи зрителей и до 1956 года, когда были построены «Лужники», оставался главной ареной страны. В конце 1970-х к комплексу добавили ряд спортивных и административных зданий, установили новые мачты освещения. Во время Олимпиады-80 стадион принимал футбольные матчи, а на малой арене проходил турнир по хоккею на траве. С перестроечных времен на стадионе стали проходить концерты, самый крупный состоялся в 1996 году — здесь выступил Майкл Джексон, и в том же году прошел первый российский концерт группы Deep Purple.