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Ксения Мельникова

На сайте с 27 апреля 2015

Комментарии2
Темы0
Посты35
Коротко0
На что живут домработницы
Личный счёт
На что живут домработницы Помощница богатых москвичей рассказала The Village, в каких домах она работает, сколько получает и на что тратит
31
На что живут домработницы
Личный счёт

На что живут домработницы Помощница богатых москвичей рассказала The Village, в каких домах она работает, сколько получает и на что тратит

Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?
Этика
Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?The Village узнал, как рекомендуют поступать в этой неловкой ситуации правила этикета
15
Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?
Этика

Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка? The Village узнал, как рекомендуют поступать в этой неловкой ситуации правила этикета

Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?
Этика
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем
90
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?
Этика

Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе? The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем

Коренные москвичи
Люди в городе

Коренные москвичиЛюди, чьи предки поколениями живут в Москве, рассказали The Village об истории своих семей, изучении генеалогии и отношении к «понаехавшим»

Люди в городе

Коренные москвичи Люди, чьи предки поколениями живут в Москве, рассказали The Village об истории своих семей, изучении генеалогии и отношении к «понаехавшим»

До какого возраста можно брать деньги у родителей?
Этика
До какого возраста можно брать деньги у родителей?The Village узнал, когда стоит отказаться от финансовой помощи родителей и почему иногда её всё-таки стоит принимать
44
До какого возраста можно брать деньги у родителей?
Этика

До какого возраста можно брать деньги у родителей? The Village узнал, когда стоит отказаться от финансовой помощи родителей и почему иногда её всё-таки стоит принимать

Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга?
Этика
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение
4
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга?
Этика

Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение

Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?
Этика
Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?The Village узнал мнение специалиста по этике и доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ
35
Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?
Этика

Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова? The Village узнал мнение специалиста по этике и доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ

Как понять, что лифт неисправен?
Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
7
Как понять, что лифт неисправен?
Ситуация

Как понять, что лифт неисправен? The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности

Правильно ли приходить на работу больным?
Этика
Правильно ли приходить на работу больным?The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
38
Правильно ли приходить на работу больным?
Этика

Правильно ли приходить на работу больным? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане

Как не поправиться в новогодние праздники?
Ситуация
Как не поправиться в новогодние праздники?The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры
12
Как не поправиться в новогодние праздники?
Ситуация

Как не поправиться в новогодние праздники? The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры

Что делать, если друг нарушил закон?
Этика
Что делать, если друг нарушил закон?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
18
Что делать, если друг нарушил закон?
Этика

Что делать, если друг нарушил закон? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Как попросить вернуть долг?
Этика
Как попросить вернуть долг?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
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Как попросить вернуть долг?
Этика

Как попросить вернуть долг? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины
Гид The Village
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медициныМосковские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом
62
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины
Гид The Village

Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины Московские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом

Можно ли целоваться на людях?
Этика
Можно ли целоваться на людях? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
54
Можно ли целоваться на людях?
Этика

Можно ли целоваться на людях? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане

Надо ли здороваться с соседями, если ты с ними не знаком?
Этика
Надо ли здороваться с соседями, если ты с ними не знаком?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
80
Надо ли здороваться с соседями, если ты с ними не знаком?
Этика

Надо ли здороваться с соседями, если ты с ними не знаком? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?
Этика
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
24
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?
Этика

Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Правильно ли отдавать пожилых людей в дома престарелых?
Этика
Правильно ли отдавать пожилых людей в дома престарелых?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
71
Правильно ли отдавать пожилых людей в дома престарелых?
Этика

Правильно ли отдавать пожилых людей в дома престарелых? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане

Что ответить на просьбу стать крёстным, если вы не верите в бога?
Этика
Что ответить на просьбу стать крёстным, если вы не верите в бога?The Village ищет решения этических проблем, которые волнуют горожан
126
Что ответить на просьбу стать крёстным, если вы не верите в бога?
Этика

Что ответить на просьбу стать крёстным, если вы не верите в бога? The Village ищет решения этических проблем, которые волнуют горожан

Как выглядят общественные пространства в Гонконге, Бильбао и других городах мира
Как у них
Как выглядят общественные пространства в Гонконге, Бильбао и других городах мираThe Village изучил пешеходные зоны мира после открытия Триумфальной площади в Москве
12
Как выглядят общественные пространства в Гонконге, Бильбао и других городах мира
Как у них

Как выглядят общественные пространства в Гонконге, Бильбао и других городах мира The Village изучил пешеходные зоны мира после открытия Триумфальной площади в Москве

Можно ли отказаться от досмотра на входе в метро?
Есть вопрос
Можно ли отказаться от досмотра на входе в метро?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на вопросы, которыми задаются горожане
37
Можно ли отказаться от досмотра на входе в метро?
Есть вопрос

Можно ли отказаться от досмотра на входе в метро? Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на вопросы, которыми задаются горожане

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