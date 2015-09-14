Ксения Мельникова
На сайте с 27 апреля 2015
Личный счёт
На что живут домработницы Помощница богатых москвичей рассказала The Village, в каких домах она работает, сколько получает и на что тратит
Личный счёт
На что живут домработницы Помощница богатых москвичей рассказала The Village, в каких домах она работает, сколько получает и на что тратит
Этика
Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка?The Village узнал, как рекомендуют поступать в этой неловкой ситуации правила этикета
Этика
Стоит ли говорить человеку, что у него в зубах застряла петрушка? The Village узнал, как рекомендуют поступать в этой неловкой ситуации правила этикета
Этика
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе?The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем
Этика
Может ли девушка намекнуть парню, что пора задуматься о свадьбе? The Village узнал у специалистов, как правильно говорить о совместном будущем
Люди в городе
Коренные москвичиЛюди, чьи предки поколениями живут в Москве, рассказали The Village об истории своих семей, изучении генеалогии и отношении к «понаехавшим»
Люди в городе
Коренные москвичи Люди, чьи предки поколениями живут в Москве, рассказали The Village об истории своих семей, изучении генеалогии и отношении к «понаехавшим»
Этика
До какого возраста можно брать деньги у родителей?The Village узнал, когда стоит отказаться от финансовой помощи родителей и почему иногда её всё-таки стоит принимать
Этика
До какого возраста можно брать деньги у родителей? The Village узнал, когда стоит отказаться от финансовой помощи родителей и почему иногда её всё-таки стоит принимать
Этика
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение
Этика
Стоит ли притворяться, что вам нравится творчество друга? The Village узнал, что делать, если творческие работы близкого человека вызывают у вас недоумение
Этика
Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова?The Village узнал мнение специалиста по этике и доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ
Этика
Можно ли поправлять человека, который неправильно произносит слова? The Village узнал мнение специалиста по этике и доцента кафедры стилистики факультета журналистики МГУ
Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
Ситуация
Как понять, что лифт неисправен? The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
Этика
Правильно ли приходить на работу больным?The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Правильно ли приходить на работу больным? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
Ситуация
Как не поправиться в новогодние праздники?The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры
Ситуация
Как не поправиться в новогодние праздники? The Village узнал у диетолога и специалиста по детоксу, как питаться в длинные выходные без ущерба для настроения и фигуры
Этика
Что делать, если друг нарушил закон?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Что делать, если друг нарушил закон? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Как попросить вернуть долг?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Как попросить вернуть долг? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Гид The Village
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медициныМосковские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом
Гид The Village
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины Московские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом
Этика
Можно ли целоваться на людях? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Можно ли целоваться на людях? The Village продолжает отвечать на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Надо ли здороваться с соседями, если ты с ними не знаком?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Надо ли здороваться с соседями, если ты с ними не знаком? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Стоит ли рассказывать родителям-гомофобам о своей нетрадиционной ориентации? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Правильно ли отдавать пожилых людей в дома престарелых?The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Правильно ли отдавать пожилых людей в дома престарелых? The Village отвечает на этические вопросы, которыми задаются горожане
Этика
Что ответить на просьбу стать крёстным, если вы не верите в бога?The Village ищет решения этических проблем, которые волнуют горожан
Этика
Что ответить на просьбу стать крёстным, если вы не верите в бога? The Village ищет решения этических проблем, которые волнуют горожан
Как у них
Как выглядят общественные пространства в Гонконге, Бильбао и других городах мираThe Village изучил пешеходные зоны мира после открытия Триумфальной площади в Москве
Как у них
Как выглядят общественные пространства в Гонконге, Бильбао и других городах мира The Village изучил пешеходные зоны мира после открытия Триумфальной площади в Москве
Есть вопрос
Можно ли отказаться от досмотра на входе в метро?Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на вопросы, которыми задаются горожане
Есть вопрос