31 главный концерт весны Fatboy Slim, Кейдзи Хаино и Ричи Хоутин
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Фестиваль против домашнего насилия и дискуссия о власти пола
Планы на каждый день: Выставки, концерты и другие развлечения Фестиваль против домашнего насилия и дискуссия о власти пола
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю Концерты, лекции и другие мероприятия
Японские металлистки, распродажа в Kixbox и другие планы на неделю Концерты, лекции и другие мероприятия
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова
«Xyz войне», гиг для интровертов и другие планы на неделю А также концерт Limp Bizkit и фестиваль Владимира Мартынова
Команда клуба «16 тонн» открыла на Арбате арт-паб
По случаю открытия ожидается бесплатная вечеринка с концертами почти 30 групп
Встретить «Рассвет мертвецов»: В Москву пожалует Goblin
Авторы музыки к одним из лучших ужастиков XX века выступят в «Тоннах»
В клубе «16 тонн» пройдет концерт финского музыканта Джими Тенора
Музыкант впервые приедет в Россию
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Керамические пончики на ярмарке современного искусства, вечеринка в бургер-баре и Red Axes Как хорошо провести выходные в Москве
Организатор Moscow Music Week обвинил петербургских партнеров в попытке украсть бренд конференции
По словам Степана Казарьяна, компания Colisium оформила права на бренд музыкальной конференции
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Концерт Рошин Мёрфи, выставка примитива и встреча с Серебренниковым Вечеринки, выставки, кинопоказы и другие события выходных
Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й Концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных
Первый концерт в серии Fields AV, выставка «Оттепель» и «Пика-Пика» про 2007-й Концерты, вечеринки, выставки и другие события выходных
В Москве пройдет юбилейная вечеринка Friendly Haloween
Ежегодная вечеринка пройдет в Coin Hall
Завсегдатаи старейших клубов МосквыПостоянные посетители «Симачёва», «16 тонн» и «Пропаганды» — о том, почему они много лет не изменяют им с более актуальными заведениями
Завсегдатаи старейших клубов Москвы Постоянные посетители «Симачёва», «16 тонн» и «Пропаганды» — о том, почему они много лет не изменяют им с более актуальными заведениями
Планы на выходные: 17−19 января Открытие «The Горки» в «Сокольниках», фестиваль настольных игр, последний шанс попасть на Ман Рэя, концерты Xeno & Oaklander и Dusty Kid и прямая трансляция из Большого среди заметных событий выходных
Планы на выходные: 17−19 января Открытие «The Горки» в «Сокольниках», фестиваль настольных игр, последний шанс попасть на Ман Рэя, концерты Xeno & Oaklander и Dusty Kid и прямая трансляция из Большого среди заметных событий выходных
Московский Хеллоуин в снимках Instagram Миньоны, лимоны, женская грудь, Полотенчик, оборотни в погонах и другие герои вечеринки Friendly Halloween #7, прошедшей 26 октября в московском клубе «16 тонн».
Планы на выходные: 25–27 октября Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 25–27 октября Хеллоуин в московских клубах, распродажи в «Цветном» и «Атриуме», открытие катка в «Сокольниках» и марш за свободу узников Болотной в числе приметных событий выходных.
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Лана Дель Рей, BadBadNotGood и выставка Playtime Дайджест городских событий этой недели: Оскар Рабин в «Мультимедиа Арт Музее», фестиваль Seasons More Amore и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Park Live, Тициан и День Италии Дайджест городских событий этой недели: Азилия Бэнкс в саду «Эрмитаж», День молодёжи в «Практике», концерт New Order и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 26−28 апреля Субботник The Village, ночь с Хантером Томпсоном, фестиваль «Другое кино», новые выставки в «Гараже» и Мультимедиа Арт Музее, ярмарки и вечеринки в числе заметных событий выходных.
События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парада Дайджест городских событий этой недели: фестиваль молодой кухни Omnivore, выставки Жоана Миро и Алисы Порет и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: Фестиваль «Другое кино», субботник The Village и репетиции парада Дайджест городских событий этой недели: фестиваль молодой кухни Omnivore, выставки Жоана Миро и Алисы Порет и ещё несколько событий из календаря The Village.
Планы на выходные: 1−3 марта Мэрилин Монро в «Гараже», Peaches в «Солянке», уик-энд с Хичкоком, ночь с Тимом Бёртоном, «Фантомные боли» в Третьяковке и ещё несколько выставок, ярмарок и вечеринок в числе заметных событий выходных
Планы на выходные: 1−3 марта Мэрилин Монро в «Гараже», Peaches в «Солянке», уик-энд с Хичкоком, ночь с Тимом Бёртоном, «Фантомные боли» в Третьяковке и ещё несколько выставок, ярмарок и вечеринок в числе заметных событий выходных
Планы на весну: 32 концерта Peaches, Hot Chip, Бликса Баргельд, Dragonette, Адам Ламберт, Morcheeba, Джастин Бибер и другие заметные концерты весны.
Планы на весну: 32 концерта Peaches, Hot Chip, Бликса Баргельд, Dragonette, Адам Ламберт, Morcheeba, Джастин Бибер и другие заметные концерты весны.
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 3 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях.
Главное на неделе: события с 9 по 15 мая «Ночь в музее» в 159 галереях столицы, открытие «Лета на Стрелке» и новая программа Future Shorts
Главное на неделе: события со 2 по 9 мая Открытие киноклуба на «Винзаводе», выставка «Альтернативная мода до прихода глянца, 1985–1995» и экспозиция «Чернобыль. 25 лет спустя»
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Под градусом: самые алкогольные места Москвы, часть 2 The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях, и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях
Под градусом: самые алкогольные места Москвы The Village выяснил, что и сколько пьют москвичи в столичных ночных заведениях и поговорил с бар-менеджерами об алкогольных тенденциях
Посторонним вход воспрещен: фейсконтрольщики об отмене фейсконтроля Московские фейсконтрольщики рассказали The Village, почему нельзя отменять фейсконтроль
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Прогорели: Московские клубы закрывают На Look At Me уже писали о том, что после пожара в пермском клубе, в Москве провели внеплановые проверки ночных заведений. Сегодня на сайте МЧС опубликовали список клубов, немногие из которых уже закрыты, а материалы по всем переданы в суд.
Прогорели: Московские клубы закрывают На Look At Me уже писали о том, что после пожара в пермском клубе, в Москве провели внеплановые проверки ночных заведений. Сегодня на сайте МЧС опубликовали список клубов, немногие из которых уже закрыты, а материалы по всем переданы в суд.
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда» Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем