Обновление 18 января адвокат Ивана Волкова Тимофей Евсеев сообщил, что художника отпустили из отдела полиции. Как пишет «Фонтанка», Волков уехал из Петербурга в Москву.

В четверг, 13 января, московский художник Иван Волков установил на Марсовом поле в Петербурге пятиметровую снежную фигуру в форме какашки. Волков выложил фотографию своей инсталляции в фейсбук и подписал: «Так красиво, что вот так вот обосрался» (пост уже удален). Волков также рассказал «Бумаге», что не вкладывал какого-то определенного смысла в свою композицию.

В воскресенье, 16 января, Волкова сняли с поезда, идущего из Петербурга в Москву, и отвезли в 78-е отделение полиции, в котором художник провел сутки. Позже появилась информация о том, что на художника завели уголовное дело по 244-й статье УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Волкову грозит до пяти лет тюрьмы. В постановлении полиции говорится: «…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших». The Village собрал реакцию художников и пользователей соцсетей на преследование Волкова.

