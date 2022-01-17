«Пять гребаных лет за говно» Что пишут в соцсетях про уголовное дело против автора инсталляции в виде какашки
Обновление
18 января адвокат Ивана Волкова Тимофей Евсеев сообщил, что художника отпустили из отдела полиции. Как пишет «Фонтанка», Волков уехал из Петербурга в Москву.
В четверг, 13 января, московский художник Иван Волков установил на Марсовом поле в Петербурге пятиметровую снежную фигуру в форме какашки. Волков выложил фотографию своей инсталляции в фейсбук и подписал: «Так красиво, что вот так вот обосрался» (пост уже удален). Волков также рассказал «Бумаге», что не вкладывал какого-то определенного смысла в свою композицию.
В воскресенье, 16 января, Волкова сняли с поезда, идущего из Петербурга в Москву, и отвезли в 78-е отделение полиции, в котором художник провел сутки. Позже появилась информация о том, что на художника завели уголовное дело по 244-й статье УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Волкову грозит до пяти лет тюрьмы. В постановлении полиции говорится: «…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернил место захоронения умерших». The Village собрал реакцию художников и пользователей соцсетей на преследование Волкова.
художник
Кто-то где-то обиделся. Художника было решено напрячь. Статья 244 — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Ого, за скульптуру из снега, которую на следующее утро убрали дворники! Да, вот так. <…>
Такая вот ситуация. Если вам, как и мне, она не кажется нормальной и адекватной, давайте расскажем о ней как можно большему количеству людей. Наше «правосудие» и «правоохранители» боятся огласки и публичности, и есть надежда на то, что благодаря поддержке людей дело будет закрыто и Ваня продолжит радовать нас новыми смелыми проектами.
журналистка
Сергей Шнуров только на днях по заказу Пригожина пел, что в Петербурге везде говнище. Вот почти буквально. Художник Иван Волков разместил огромную инсталляцию какахи на Марсовом поле. Все бы ничего, но теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Пять гребаных лет за говно.
политик
Иван Волков сделал объект из снега и не вкладывал в него никакого смысла. <…> Новый уровень маразма.
специальный корреспондент
«Новой газеты»
Какашка на снегу — до пяти лет колонии.
главный редактор «Медиазоны»*
Какой абсурд.
культурное объединение
Коммунальные службы Северной столицы, может, и не обиделись на такую остроумную шутку и стали убираться чуть усерднее, но кое-кто посчитал художественный акт достойным уголовного дела.
журналист
Я уважаю любое мнение по этой скульптуре. Тем более знаю, что многим моим знакомым она не нравится. На шоковом факторе она кажется ужасающей, но еще более ужасающей мне кажется возможность наказания за то, что технически не нанесло никаких повреждений. Сделал — удалили, никаких спецслужб не нужно, эту какаху легко можно разрушить даже за минут десять. <…>
Простите, но это абсурд. Абсурдно считать эту ситуацию нормальной, типа «ну, ожидаемо». Одно дело — штраф, совсем другое — шить дело, снимать с поезда, задерживать и держать в отделении.
Обложка: Иван Волков
* Власти считают его иностранным агентом.