16 ноября, вторник
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
24 августа 2021

В московском метро мужчина сел на ребенка с аутизмом и ударил его отца

Сервис дня
24 марта 2021

Приложение, которое поможет общаться людям с аутизмом и нарушениями речи