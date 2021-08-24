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Нижний Новгород
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2021-08-24T10:28:03.000+03:00
24 августа 2021
В московском метро мужчина сел на ребенка с аутизмом и ударил его отца
Сервис дня
2021-03-24T16:50:05.000+03:00
24 марта 2021
Приложение, которое поможет общаться людям с аутизмом и нарушениями речи
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