«Как мы путешествуем с ребенком с аутизмом»

Как мы начали путешествовать

Яшке 11 лет. Он невербальный аутист (человек с РАС, который совсем не использует или почти не использует речь для коммуникации. — Прим. ред.). Мы общаемся с помощью расписания и календаря. Никогда бы не подумала, что такие простые вещи могут стать для кого-то средством общения. Тем не менее именно в нашей семье это и произошло. Каждое утро мы пишем подробное расписание на ближайшие пять дней, а дальше схематично изображаем время, которое осталось до следующего полета на самолете. Самолет — это смысл жизни не только для большинства работающих людей, но и для нашего Яшки. Он живет от самолета к самолету. Не скажу, что я живу как-то по-другому.

Путешествовать мы начали рано, задолго до того, как узнали о диагнозе Яшки. В первый раз мы полетели за границу, когда ему было 11 месяцев. Вернулись домой с отитом и бронхитом. Та поездка не особо удалась, но мы не унывали. Стабильно раз в год летом мы уезжали к бабушке и дедушке, которые живут в Германии. Чем старше становился Яша, тем тяжелее нам было пережить полет. Четыре часа в закрытом помещении, с большим количеством людей, когда нельзя бегать, лазить и скакать по головам — для четырехлетнего аутичного ребенка это было невыполнимой задачей. Однажды Яшка бегал из одного конца самолета в другой в течение всего полета. Особенным удовольствием для него было врезаться в какого-нибудь пассажира и наступить ему одновременно на обе ноги. Хорошо, что он тогда был еще маленький и не очень тяжелый.

Зачем мы делаем книги

Мы поняли, что повышенная активность нашего ребенка во многом связана с тем, что он не мог объяснить, чего он хочет, и не мог спросить, куда же мы все едем. Вместе с ним мы начали готовиться к поездкам заранее. До сих пор перед каждой поездкой мы делаем вместе с Яшей специальную книгу, в которую вклеиваем картинки всего, что нас ждет в путешествии. То есть если мы едем к бабушке и дедушке, то Яше недостаточно, если мы просто ему об этом скажем. Ему необходимо письменное подтверждение и еще и фотография.

Отдельную книгу мы делали специально на перелет, где схематично изображали, что мы будем делать в аэропорту: проходить проверку, сдавать багаж, покупать конфеты в дьюти-фри. Интересно, что наша дочь Даша, которой восемь лет, тоже очень любит делать эти книги перед каждой поездкой за границу. Но для нее это просто развлечение, а для Яши — единственный способ получить информацию. Ему всего лишь надо знать, куда он едет и что он там будет делать. Яшу эта информация успокаивает и придает ему уверенности.