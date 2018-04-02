16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом»

Часть денег от продажи перечислят на нужды центра

Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом»
Часть денег от продажи перечислят на нужды центра

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль

В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-марафон

Вырученные от продажи билетов деньги переведут родителям детей с аутизмом

«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-марафон
Вырученные от продажи билетов деньги переведут родителям детей с аутизмом

Аутизм: Мифы и факты
Аутизм: Мифы и факты Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра
Аутизм: Мифы и факты

Аутизм: Мифы и факты
Что нужно знать о людях с расстройствами аутистического спектра

Онлайн-магазин центра «Антон тут рядом»

Приобрести там можно сувениры, созданные подопечными организации — людьми с аутизмом

Онлайн-магазин центра «Антон тут рядом»
Приобрести там можно сувениры, созданные подопечными организации — людьми с аутизмом

Первая российская платформа о воспитании особенных детей от «Обнаженных сердец»

Проект создан, чтобы рассказать родителям и специалистам, как помочь ребенку с ментальными нарушениями

Первая российская платформа о воспитании особенных детей от «Обнаженных сердец»
Проект создан, чтобы рассказать родителям и специалистам, как помочь ребенку с ментальными нарушениями

«Почему мой сын неизбалованный и чем он отличается от других детей»
«Почему мой сын неизбалованный и чем он отличается от других детей» Мама ребенка с аутизмом — о его особенностях и реакции окружающих
«Почему мой сын неизбалованный и чем он отличается от других детей»

«Почему мой сын неизбалованный и чем он отличается от других детей»
Мама ребенка с аутизмом — о его особенностях и реакции окружающих

«Антон тут рядом» откроет в Петербурге инклюзивное креативное пространство

Проект можно поддержать с помощью краудфандинговой кампании

«Антон тут рядом» откроет в Петербурге инклюзивное креативное пространство
Проект можно поддержать с помощью краудфандинговой кампании

Как живут люди в российских психоневрологических интернатах?

Материал опубликовал центр «Антон тут рядом»

Как живут люди в российских психоневрологических интернатах?
Материал опубликовал центр «Антон тут рядом»

«Как мы путешествуем с ребенком с аутизмом»
«Как мы путешествуем с ребенком с аутизмом» Выбрать место, спланировать путешествие и собраться в дорогу
«Как мы путешествуем с ребенком с аутизмом»

«Как мы путешествуем с ребенком с аутизмом»
Выбрать место, спланировать путешествие и собраться в дорогу

Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом

Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме

Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом
Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме

Сколько в России людей с аутизмом

Их число выросло более чем вдвое за последние четыре года

Сколько в России людей с аутизмом
Их число выросло более чем вдвое за последние четыре года

Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?

Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей

Барабанщики и гироскутеры: «Антон тут рядом» проведет шествие на Невском проспекте

Мероприятие состоится 2 апреля

Барабанщики и гироскутеры: «Антон тут рядом» проведет шествие на Невском проспекте
Мероприятие состоится 2 апреля

В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом

Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения

В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом
Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения

Центр «Антон тут рядом» проведет благотворительные мастер-классы

Творческие мастерские будут принимать гостей с 18 по 25 августа

Центр «Антон тут рядом» проведет благотворительные мастер-классы
Творческие мастерские будут принимать гостей с 18 по 25 августа

Как правильно себя вести, если человеку с аутизмом стало плохо
Как правильно себя вести, если человеку с аутизмом стало плохо Психолог — о том, почему люди с особенностями ведут себя странно и опасно ли это
Как правильно себя вести, если человеку с аутизмом стало плохо

Как правильно себя вести, если человеку с аутизмом стало плохо
Психолог — о том, почему люди с особенностями ведут себя странно и опасно ли это

Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме

Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года

Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме
Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года

Как понять, что у ребенка аутизм?
Как понять, что у ребенка аутизм? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как понять, что у ребенка аутизм?

Как понять, что у ребенка аутизм?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Дворцовый мост и Дом Зингера подсветят синим

Акцию приурочили к Всемирному дню информирования об аутизме

Дворцовый мост и Дом Зингера подсветят синим
Акцию приурочили к Всемирному дню информирования об аутизме

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ