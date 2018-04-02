Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом»
Часть денег от продажи перечислят на нужды центра
Вторая коллекция сумок бренда Arny Praht и центра «Антон тут рядом» Часть денег от продажи перечислят на нужды центра
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль
В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-фестиваль В лайн-апе — «Хадн дадн» и «Трипинадва»
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-марафон
Вырученные от продажи билетов деньги переведут родителям детей с аутизмом
«Антон тут рядом» проведет благотворительный онлайн-марафон Вырученные от продажи билетов деньги переведут родителям детей с аутизмом
Онлайн-магазин центра «Антон тут рядом»
Приобрести там можно сувениры, созданные подопечными организации — людьми с аутизмом
Онлайн-магазин центра «Антон тут рядом» Приобрести там можно сувениры, созданные подопечными организации — людьми с аутизмом
Первая российская платформа о воспитании особенных детей от «Обнаженных сердец»
Проект создан, чтобы рассказать родителям и специалистам, как помочь ребенку с ментальными нарушениями
Первая российская платформа о воспитании особенных детей от «Обнаженных сердец» Проект создан, чтобы рассказать родителям и специалистам, как помочь ребенку с ментальными нарушениями
«Почему мой сын неизбалованный и чем он отличается от других детей» Мама ребенка с аутизмом — о его особенностях и реакции окружающих
«Антон тут рядом» откроет в Петербурге инклюзивное креативное пространство
Проект можно поддержать с помощью краудфандинговой кампании
«Антон тут рядом» откроет в Петербурге инклюзивное креативное пространство Проект можно поддержать с помощью краудфандинговой кампании
Как живут люди в российских психоневрологических интернатах?
Материал опубликовал центр «Антон тут рядом»
Как живут люди в российских психоневрологических интернатах? Материал опубликовал центр «Антон тут рядом»
«Как мы путешествуем с ребенком с аутизмом» Выбрать место, спланировать путешествие и собраться в дорогу
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом
Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Носки «Антон тут рядом» и St. Friday Socks по мотивам рисунков людей с аутизмом Коллекцию выпустили в честь месяца информирования об аутизме
Сколько в России людей с аутизмом Их число выросло более чем вдвое за последние четыре года
Что делать, а что — ни в коем случае, если ребенку ставят диагноз «аутизм»? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на вопросы, которые волнуют современных родителей
Барабанщики и гироскутеры: «Антон тут рядом» проведет шествие на Невском проспекте
Мероприятие состоится 2 апреля
Барабанщики и гироскутеры: «Антон тут рядом» проведет шествие на Невском проспекте Мероприятие состоится 2 апреля
В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом
Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения
В Петербурге запустили проект Autism Friendly. Город сделают удобным для людей с аутизмом Центр «Антон тут рядом» помогает различным площадкам адаптировать инфраструктуру к нуждам людей с особенностями поведения
Центр «Антон тут рядом» проведет благотворительные мастер-классы
Творческие мастерские будут принимать гостей с 18 по 25 августа
Центр «Антон тут рядом» проведет благотворительные мастер-классы Творческие мастерские будут принимать гостей с 18 по 25 августа
Как правильно себя вести, если человеку с аутизмом стало плохо Психолог — о том, почему люди с особенностями ведут себя странно и опасно ли это
Подсвеченные синим города в День информирования об аутизме
Акция «Зажги синим» проводится с 2008 года