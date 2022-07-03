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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Австралия отменит коронавирусные ограничения с 6 июля
3 июля 2022

Австралия отменит коронавирусные ограничения с 6 июля

Австралия запретит экспортировать предметы роскоши в Россию
5 апреля 2022

Австралия запретит экспортировать предметы роскоши в Россию

Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой
обновлено1 июля 2022

Австралия ввела санкции против Алины Кабаевой

7 февраля 2022

Австралия откроет границы для вакцинированных туристов

17 января 2022

Австралия открыла въезд привитым «Спутником V» (но не для туристов)

«Город тайн»: Австралийская история преступления
«Город тайн»: Австралийская история преступления Эрик Бана ищет убийцу в пустыне и разбирается с прошлым
«Город тайн»: Австралийская история преступления

«Город тайн»: Австралийская история преступления
Эрик Бана ищет убийцу в пустыне и разбирается с прошлым

В каких странах мечтают побывать россияне

Путешественники все чаще смотрят билеты в Эфиопию, но покупать туда билеты не торопятся

В каких странах мечтают побывать россияне

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира

Современные рыцари

Современные рыцариКонь Виктор, травмы от копий и доспехи за миллион — зачем в XXI веке играть в рыцаря

Современные рыцари

Современные рыцари
Конь Виктор, травмы от копий и доспехи за миллион — зачем в XXI веке играть в рыцаря

Австралия присоединилась к массовой высылке российских дипломатов

Поводом для санкций послужило «дело Скрипаля»

Австралия присоединилась к массовой высылке российских дипломатов

Сеть отелей QT Hotels & Resorts заблокировала свой сайт для россиян

Бронирование можно оформить только через сторонние сервисы или с включенным VPN

Сеть отелей QT Hotels & Resorts заблокировала свой сайт для россиян

Посол Австралии — об убранном за ночь снеге после жалобы Собянину

Снег возле дома посла лежал 17 дней

Посол Австралии — об убранном за ночь снеге после жалобы Собянину

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона

Гибель россиян в Сирии, вампирский клип Muse и фильм по мотивам альбома Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

И почти догнала Таджикистан

Россия обогнала Китай и Белоруссию в рейтинге экономической свободы

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках
Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии

Насколько дешево и удобно летать лоукостерами по Азии
Как выбрать самые выгодные условия и почему не стоит брать с собой игрушки на батарейках

Сколько стоит жизнь в Сиднее
Сколько стоит жизнь в Сиднее Во сколько обходится еда, жилье, медицина и развлечения в одном из самых приятных для жизни мегаполисов
Сколько стоит жизнь в Сиднее

Сколько стоит жизнь в Сиднее
Во сколько обходится еда, жилье, медицина и развлечения в одном из самых приятных для жизни мегаполисов

Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики

Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Гиды в Airbnb, орлы против дронов и сны искусственного интеллекта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Гиды в Airbnb, орлы против дронов и сны искусственного интеллекта

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods

Дополненная реальность от Wargaming, успехи Amazon и секс-игрушки Pokémoan

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дополненная реальность от Wargaming, успехи Amazon и секс-игрушки Pokémoan

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новинки Google, проблемы Theranos и первый VR-магазин

Лишить часть россиян государственных пенсий

Гражданам с высокими зарплатами предложат позаботиться о накоплении пенсии самостоятельно

Лишить часть россиян государственных пенсий

Распродажа акций Apple, мессенджер для чиновников и кадры из Белого дома

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Распродажа акций Apple, мессенджер для чиновников и кадры из Белого дома

Строительство в Minecraft, инвестиции в головоломки и продажа VimpelCom

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Строительство в Minecraft, инвестиции в головоломки и продажа VimpelCom

Виртуальность от Apple, разработка «Платона» и наркотики для бюджета

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Виртуальность от Apple, разработка «Платона» и наркотики для бюджета

Куда уехать от зимы
Куда уехать от зимы В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края
Куда уехать от зимы

Куда уехать от зимы
В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края

Стоит ли переезжать в Австралию

Стоит ли переезжать в АвстралиюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в другую часть света и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Австралию

Стоит ли переезжать в Австралию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес в другую часть света и чего от этого ждать

Начало продаж iPad Pro, поисковик Pinterest и влияние экологии на экономику

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Начало продаж iPad Pro, поисковик Pinterest и влияние экологии на экономику

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый сервис Apple, легализация контента в России и проверка «умной» винтовки

Вступили в силу экономические санкции Австралии против России

Санкции вводят ограничения на торговлю оружием и горнодобывающим оборудованием

Вступили в силу экономические санкции Австралии против России

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании
Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца

Фальшивый свет, мерцающие зеркала и ещё 4 проекта, которые помогают городам выжить без солнца
The Village узнал, как солнечная терапия спасает людей от тоски в Канаде, Норвегии, Исландии, Великобритании

Новая Зеландия поддержала санкции против России

Страна применила к российским банкам такие же ограничения, как и Австралия

Новая Зеландия поддержала санкции против России

Профицит бюджета, подорожание электроэнергии и повторное списание денег в Сбербанке

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Профицит бюджета, подорожание электроэнергии и повторное списание денег в Сбербанке

Архитектор Максим Батаев — про дома престарелых, где всё для людей
Архитектор Максим Батаев — про дома престарелых, где всё для людей Один из авторов проекта идеального дома престарелых рассказал The Village, почему надо ломать стереотип о том, что сдавать бабушку в богоугодное заведение — это плохо
Архитектор Максим Батаев — про дома престарелых, где всё для людей

Архитектор Максим Батаев — про дома престарелых, где всё для людей
Один из авторов проекта идеального дома престарелых рассказал The Village, почему надо ломать стереотип о том, что сдавать бабушку в богоугодное заведение — это плохо

Австралия хочет исключить Россию из саммита G20

Для этого она использует предстоящую встречу НАТО

Австралия хочет исключить Россию из саммита G20

Австралия расширила санкции против России

Они соответствуют мерам, принятым Евросоюзом

Австралия расширила санкции против России

26 ожидаемых событий осени
26 ожидаемых событий осени Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village
26 ожидаемых событий осени

26 ожидаемых событий осени
Суд над «Вконтакте», новый iPhone, переход на зимнее время и другие события этой осени в обзоре The Village

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции
Жизнь российского космонавта в снимках Instagram

Жизнь российского космонавта в снимках Instagram
The Village собрал лучшие фотографии космонавта Олега Артемьева с Международной космической станции

Как изменилось отношение к русским за границей
Как изменилось отношение к русским за границей Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским
Как изменилось отношение к русским за границей

Как изменилось отношение к русским за границей
Путин — главный мачо, диета на польских яблоках и прикармливание прессы — The Village узнал, изменили ли жители США, Вьетнама, Польши, Норвегии и других стран свое отношение к русским

Шеф-повар посольства Австралии — о своей работе и о стране
Шеф-повар посольства Австралии — о своей работе и о стране The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар австралийского посольства Максим Веселовский
Шеф-повар посольства Австралии — о своей работе и о стране

Шеф-повар посольства Австралии — о своей работе и о стране
The Village решил выяснить, кто и чем кормит представителей иностранных посольств в Москве. В новом выпуске — шеф-повар австралийского посольства Максим Веселовский

Владимир Якунин об австралийских кенгуру и новых санкциях против России

Глава «РЖД» выказал своё отношение к позиции Австралии, которая ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников

Владимир Якунин об австралийских кенгуру и новых санкциях против России

Австралия ввела санкции против 11 российских компаний

Также в «чёрном» списке оказались 50 россиян

Австралия ввела санкции против 11 российских компаний

Австралия собирается ввести санкции против 11 компаний

Также в «чёрный» список страны попадут ещё 38 россиян и украинцев, ответственных за эскалацию конфликта

Австралия собирается ввести санкции против 11 компаний

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга» The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.
Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»

Бармен Давид Кордоба: «„Дайкири“ мне вроде лучшего друга»
The Village поговорил с Давидом Кордобой, бренд-амбассадором Bacardi, о барменах-японцах, работающих с точностью хирургов, уровне барной индустрии в Москве и ненависти к чёрной соли.

Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.
Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России

Сыр не пройдёт: Какие продукты запрещены в России
Роспотребнадзор запретил ввозить на территорию России сыр нескольких украинских производителей. H&F вспомнил, какие ещё продукты считаются вредными для здоровья россиян.

Почему запретили австралийскую говядину и какие стейки теперь будут есть в России
Почему запретили австралийскую говядину и какие стейки теперь будут есть в России The Village решил выяснить, как и почему в России запретили австралийскую говядину и чем это обернётся для стейк-хаусов
Почему запретили австралийскую говядину и какие стейки теперь будут есть в России

Почему запретили австралийскую говядину и какие стейки теперь будут есть в России
The Village решил выяснить, как и почему в России запретили австралийскую говядину и чем это обернётся для стейк-хаусов

Hopes Markets: Закредитованность регионов, проблемы с НАТО и $242 млрд рискованных активов

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Закредитованность регионов, проблемы с НАТО и $242 млрд рискованных активов

МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед Олимпиадой Остерегаться детей-попрошаек, держать выпивку при себе и не проявлять страсть на публике — что советуют зарубежные МИДы своим гражданам, собирающимся на Олимпиаду в Сочи.

МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед Олимпиадой

Австралиец заплатил рекордные $42 000 за час жёсткого виртуального секса

Его ставка оказалась наивысшей в аукционе, устроенном госпожой Maitresse Madeline, основательницей проекта Divine Bitches 2.0

Австралиец заплатил рекордные $42 000 за час жёсткого виртуального секса

Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.
Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии

Как у них: Жители Израиля, Дании, Германии, Греции, США — о службе в армии
Лотерея для солдат в Дании, шашлык и фраппе на военных учениях в Греции и рекомендательные письма военных в Словакии — The Village узнал, как устроена армейская служба в разных странах мира.

Хакеры похитили свыше $1,2 млн из австралийского биткойн-банка

Вкладчики подозревают, что их монеты мог присвоить сам создатель этого онлайн-банка

Хакеры похитили свыше $1,2 млн из австралийского биткойн-банка

Apple хочет зарегистрировать торговую марку Startup

Заявление о регистрации компания подала в Австралии

Apple хочет зарегистрировать торговую марку Startup

Россия вошла в пятёрку самых привлекательных рынков для международной интернет-торговли

За прошлый год россияне стали совершать гораздо больше покупок в США, Великобритании, Германии, Австралии, Китае и Бразилии

Россия вошла в пятёрку самых привлекательных рынков для международной интернет-торговли

Дневник города: Рождество в Сиднее
Дневник города: Рождество в Сиднее В декабрьской серии корреспонденты The Village по всему миру рассказывают, как их города готовятся к Рождеству и Новому году. В третьем выпуске — впечатления Григория Пунанова из Сиднея.
Дневник города: Рождество в Сиднее

Дневник города: Рождество в Сиднее
В декабрьской серии корреспонденты The Village по всему миру рассказывают, как их города готовятся к Рождеству и Новому году. В третьем выпуске — впечатления Григория Пунанова из Сиднея.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов

Дизайн от природы: Ресторан-кокон и «тунцовая» электростанция Ресторан на дереве, электростанция с хвостом и ирригация по методу намибийского жука.

Дизайн от природы: Ресторан-кокон и «тунцовая» электростанция

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы Москва планирует потратить 210 миллионов на интеллектуальную транспортную систему (ИТС). В преддверии большого эксперимента The Village разобрался, из каких обязательных элементов состоит такая сеть

Иностранный опыт: Интеллектуальные транспортные системы

Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс!
Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс! Первая часть Australian open здесь:
Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс!

Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс!
Первая часть Australian open здесь:

Australian open!
Australian open! Вспомнить все: оззи, «на гребне волны», биллабонги, валлаби и кенгуру, коала’с ворлд и эвкалиптовые какашки, страусиные яйца, крикс, квиксильвер, яхтенные гонки, абориджинал, синие горы, эппл пай, ааа-попугаи, диджериду, двенадцать апостолов, киты, виноградники долины Хантер, aussi–сленг, река Муррей, экопоселения, голд кост, скиппи, Присцилла - королева пустыни, пластиковые деньги...
Australian open!

Australian open!
Вспомнить все: оззи, «на гребне волны», биллабонги, валлаби и кенгуру, коала’с ворлд и эвкалиптовые какашки, страусиные яйца, крикс, квиксильвер, яхтенные гонки, абориджинал, синие горы, эппл пай, ааа-попугаи, диджериду, двенадцать апостолов, киты, виноградники долины Хантер, aussi–сленг, река Муррей, экопоселения, голд кост, скиппи, Присцилла - королева пустыни, пластиковые деньги...

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