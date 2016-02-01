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Сколько стоит жизнь в Сиднее

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Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики
Победа Меркель, непопулярность iPhone 8 и новый альбом Трики Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
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Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
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