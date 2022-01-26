Товар дня
12 марта 2021
Кеды от Converse и Chinatown Market, вдохновленные чемпионской курткой по случаю победы Lakers в 2002 году
Финальная распродажа в Kixbox и дополнительная скидка в Guess А также эколинейка Converse и шоперы Street Pie
Финальная распродажа в Kixbox и дополнительная скидка в Guess А также эколинейка Converse и шоперы Street Pie
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
Парки за полцены в Arctic Explorer и скидка до 70 % на последние размеры в Street Pie А также новые кеды Converse и рюкзаки Eastpak, посвященные Уорхолу
Garage Sale в Kixbox и кроссовки за полцены в Sneakerhead А также очередная коллаборация Converse x Golf le Fleur
Garage Sale в Kixbox и кроссовки за полцены в Sneakerhead А также очередная коллаборация Converse x Golf le Fleur
Скидки до 70 % в Aizel и вещи за полцены в Kixbox А также новая капсула украшений «Сахарка» и очередная коллаборация Converse
Скидки до 70 % в Aizel и вещи за полцены в Kixbox А также новая капсула украшений «Сахарка» и очередная коллаборация Converse
Скидки до 70 % в Farfetch и вещи за полцены в Monki А также коллаборация Converse x J.W. Anderson и новая коллекция ASICS Tiger
Скидки до 70 % в Farfetch и вещи за полцены в Monki А также коллаборация Converse x J.W. Anderson и новая коллекция ASICS Tiger
Минус 60 % в Brandshop и Garage Sale русских дизайнеров А также линейка Vans MTE и коллаборация J.W. Anderson x Converse
Минус 60 % в Brandshop и Garage Sale русских дизайнеров А также линейка Vans MTE и коллаборация J.W. Anderson x Converse
Архивный Super Sale в KM20 и скидки на кроссовки в Sneakerhead А также коллаборация Puma x Han Kjøbenhavn и кеды Converse для Bershka
Архивный Super Sale в KM20 и скидки на кроссовки в Sneakerhead А также коллаборация Puma x Han Kjøbenhavn и кеды Converse для Bershka
Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans А также поп-ап-пространство Under Armour и новые часы Casio с шагомером
Скидки 60 % в Street Pie и Mid Sale в Vans А также поп-ап-пространство Under Armour и новые часы Casio с шагомером
Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ А еще поп-ап Leform и новый Kixbox в «Атриуме»
Converse за полцены, Sneaker Sale в KM20 и скидки на зимние вещи ZDDZ А еще поп-ап Leform и новый Kixbox в «Атриуме»
Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator А еще Alexander McQueen на Aizel, скандинавские мотивы в Levi's и воскресный «Ламбада-маркет»
Новая акция в ЦУМе, скидки на Marc Jacobs и коллаборация Converse x Tyler, The Creator А еще Alexander McQueen на Aizel, скандинавские мотивы в Levi's и воскресный «Ламбада-маркет»
В Москве пройдет школьная ярмарка «Большая перемена»
Она будет работать с 26 июля по 3 сентября
Скидки на Agent Provocateur, специальное предложение на одежду черного цвета и «Парфюмерная неделя» А также новинки у Sergey Naumov и скидки на LookFantastic
Скидки на Agent Provocateur, специальное предложение на одежду черного цвета и «Парфюмерная неделя» А также новинки у Sergey Naumov и скидки на LookFantastic
Распродажа в Drop!, Geox и на сайте Farfetch Скидки на кеды и кроссовки, летнюю обувь, детские вещи, аксессуары и внесезонную классику
Распродажа в Drop!, Geox и на сайте Farfetch Скидки на кеды и кроссовки, летнюю обувь, детские вещи, аксессуары и внесезонную классику
В универмаге «Цветной» открылся магазин Converse
Магазин Converse в «Цветном» станет десятым в Москве
Распродажа в Leform и Street Beat, новая коллекция Longchamp и собственный сайт Bats Коллаборация Reebok Classic с Hall of Fame и Converse с графитчиком Futura, новая серия косметики Bobbi Brown
Распродажа в Leform и Street Beat, новая коллекция Longchamp и собственный сайт Bats Коллаборация Reebok Classic с Hall of Fame и Converse с графитчиком Futura, новая серия косметики Bobbi Brown
Первый весенний «Ламбада-маркет», финальная распродажа в Brandshop и Leform Скидки на Shopbop и в GJO.E, 50 % на прошлые коллекции в «Кузнецком Мосту 20»
Первый весенний «Ламбада-маркет», финальная распродажа в Brandshop и Leform Скидки на Shopbop и в GJO.E, 50 % на прошлые коллекции в «Кузнецком Мосту 20»
В «Европейском» открылся фирменный магазин Converse
Новый Converse стал девятым в России и восьмым в Москве
Sneaker White на Покровке Ослепительно-белые кроссовки в стерильном интерьере — команда Sneakerhead осваивает новый формат
Sneaker White на Покровке Ослепительно-белые кроссовки в стерильном интерьере — команда Sneakerhead осваивает новый формат
Распродажа в Leform и Converse, коллаборация Puma и BAPE, всё для вечеринки в Mango Новая марка в петербуржском магазине «Мыльная белка», спортивная коллекция у Trends Brands и минус 40 % на предметы интерьера
Распродажа в Leform и Converse, коллаборация Puma и BAPE, всё для вечеринки в Mango Новая марка в петербуржском магазине «Мыльная белка», спортивная коллекция у Trends Brands и минус 40 % на предметы интерьера
Распродажи в главных универмагах Москвы и финальные скидки на Asos и в Monki Минус 50 % в «Цветном», ЦУМе, Agent Provocateur и других московских магазинах
Распродажи в главных универмагах Москвы и финальные скидки на Asos и в Monki Минус 50 % в «Цветном», ЦУМе, Agent Provocateur и других московских магазинах
6 пар мужских кед Зеленоватые Pointer, джинсовые Ransom, минималистичные Maison Kitsuné — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов на лето
6 пар мужских кед Зеленоватые Pointer, джинсовые Ransom, минималистичные Maison Kitsuné — редактор рубрики «Стиль» выбрала несколько привлекательных вариантов на лето
Распродажа в «Республике», Kixbox, Aizel и ещё пяти магазинах Специальная акция в Podium Market, финальная распродажа в Rehabshop и Brandshop и другие скидки в московских и онлайн-магазинах
Распродажа в «Республике», Kixbox, Aizel и ещё пяти магазинах Специальная акция в Podium Market, финальная распродажа в Rehabshop и Brandshop и другие скидки в московских и онлайн-магазинах
Где покупать одежду и обувь больших размеров Topshop Tall, Asos Curve, ЦУМ и Mr. Porter — мы собрали более 20 магазинов и марок, которые предлагают красивую обувь и одежду выдающихся размеров
Где покупать одежду и обувь больших размеров Topshop Tall, Asos Curve, ЦУМ и Mr. Porter — мы собрали более 20 магазинов и марок, которые предлагают красивую обувь и одежду выдающихся размеров
Лучше меньше: Где покупать кеды Converse The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать кеды Converse The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере туфель Christian Louboutin, парки Canada Goose и кедов Converse.
Фейк-контроль: Как отличить настоящие вещи Christian Louboutin, Canada Goose и Converse The Village поговорил с экспертами и выяснил, как можно отличить оригинальную вещь от подделки на примере туфель Christian Louboutin, парки Canada Goose и кедов Converse.
Гид The Village: 11 онлайн-конструкторов одежды и обуви Кеды в цветах американского флага, джинсы с пулевыми отверстиями, футболка с портретом любимой бабушки — The Village выяснил, как собрать гардероб из единственных в своём роде вещей не выходя из дома.
Гид The Village: 11 онлайн-конструкторов одежды и обуви Кеды в цветах американского флага, джинсы с пулевыми отверстиями, футболка с портретом любимой бабушки — The Village выяснил, как собрать гардероб из единственных в своём роде вещей не выходя из дома.
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Филипп Миронов о новых Патриках Как Патриаршие пруды благодаря гастропабам и нескольким поколениям местных жителей превратились в первый модный район Москвы — в колонке Филиппа Миронова.
Внешний вид (Киев): Марина Булацкая, совладелец рекламного агентства Aprel Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Марина Булацкая, совладелец рекламного агентства Aprel Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.
Итоги года: Что происходило с московскими магазинами Первый загородный аутлет и экспансия уличных марок, возвращение универмага Debenhams и интерес к винтажу — The Village вспоминает важные события московских магазинов за 2012 год.
Новости магазинов: Mood Swings, Carhartt WIP, Converse, Topshop, Zara Распродажа в Mood Swings Apartment Store и Converse, открытие Carhartt WIP, новая марка в «Кузнецком мосту 20», лимитированные коллекции в Zara и Topman и другие новости магазинов.
Новости магазинов: ЦУМ, «Цветной», Bosco Pi, Podium Market, Converse, adidas Originals, Zara Новые марки в ЦУМе, Bosco Pi и Podium Market, открытие третьего магазина Converse, новый косметический корнер в «Цветном» и другие новости магазинов.
Новости магазинов: ЦУМ, «Цветной», Bosco Pi, Podium Market, Converse, adidas Originals, Zara Новые марки в ЦУМе, Bosco Pi и Podium Market, открытие третьего магазина Converse, новый косметический корнер в «Цветном» и другие новости магазинов.
Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме Если нелёгкая занесла вас в Швецию, и вы любите редкую, винтажную или просто интересную обувь, вам крупно повезло: в Стокгольме вас ждёт такой магазин, какого в России вы никогда не увидите. Только учтите главное: вам очень захочется оставить в нём все свои деньги.