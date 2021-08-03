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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Госдуме разрешили тратить материнский капитал на оплату частных садов

В Госдуме разрешили тратить материнский капитал на оплату частных садов

Предложение дня
3 августа 2021

Отменить ежемесячную плату за детсады

«Я открыла детский сад в пандемию»
«Я открыла детский сад в пандемию» Что такое реджио-подход и почему детям сложно пережить самоизоляцию
«Я открыла детский сад в пандемию»

«Я открыла детский сад в пандемию»
Что такое реджио-подход и почему детям сложно пережить самоизоляцию

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

Пожалуй, самый необычный детский сад в России

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком

«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком
Рассказывает создательница игрового детского сада

В Москве появились три детских сада для аллергиков

Родителям детей с непереносимостью лактозы не придется волноваться об их питании

В Москве появились три детских сада для аллергиков

В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик»

В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей

В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик»

В московском детсаду ввели частичный карантин. Учреждение обслуживает компания Пригожина

У двух детей возникли симптомы острой кишечной инфекции

В московском детсаду ввели частичный карантин. Учреждение обслуживает компания Пригожина

«Московский школьник» требует от ФБК, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей

В такую сумму поставщик питания оценил ущерб деловой репутации

«Московский школьник» требует от ФБК, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей

К властям Москвы и компаниям Пригожина подали второй иск из-за отравления в детсадах

Родители требуют возместить ущерб здоровью и выплатить моральную компенсацию

К властям Москвы и компаниям Пригожина подали второй иск из-за отравления в детсадах

Родители пострадавших от дизентерии детей вышли с пикетами к мэрии Москвы

Они потребовали, чтобы ситуацию с питанием в детских садах тщательно расследовали под контролем мэра

Родители пострадавших от дизентерии детей вышли с пикетами к мэрии Москвы

Власти признали массовое отравление в московских детсадах

Заболевания обнаружили у 127 человек

Власти признали массовое отравление в московских детсадах

На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней

Дизайн разработало архитектурное бюро DNK

На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней

Детский сад в смартфоне «Сказбука»

Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку

Детский сад в смартфоне «Сказбука»

В Москве построят три школы-трансформера

Они появятся в Южном Бутове и Куркине в 2019 году

В Москве построят три школы-трансформера

В Москве снизят минимальный возраст приема в детсады

Власти планируют понижать планку с каждым годом

В Москве снизят минимальный возраст приема в детсады

Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ

Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ
Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду

Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов

Исследованные детские учреждения находятся вблизи автомобильных магистралей

Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов

В системе «Москвенок» появилась опция удаленного подключения пользователей

Теперь родители могут дистанционно предоставлять доступ к истории посещения детьми учебного заведения

В системе «Москвенок» появилась опция удаленного подключения пользователей

«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду Адвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду

«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду
Адвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ

Можно ли детям с насморком посещать детский сад?
Можно ли детям с насморком посещать детский сад? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Можно ли детям с насморком посещать детский сад?

Можно ли детям с насморком посещать детский сад?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

В Москве открылась первая группа детского сада для детей с аутизмом

Группу открыли в детском саду в Куркине, туда принимают детей со всеми расстройствами аутистического спектра

В Москве открылась первая группа детского сада для детей с аутизмом

В Москве открывается архитектурный детский сад

В саду будут проходить занятия по архитектуре и дизайну

В Москве открывается архитектурный детский сад

Старейший детский сад Москвы получил охранный статус

Здание должны реконструировать и отдать под другие цели

Старейший детский сад Москвы получил охранный статус

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали арбитражный суд и детский сад (обновлено)

Сейчас в зданиях работают кинологи

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали арбитражный суд и детский сад (обновлено)

В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)

Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья

В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)

Повар в детском саду
Повар в детском саду Повар в детском саду анонимно рассказала The Village о том, какую еду любят дети, чем в детском саду моют кастрюли, и раскрыла секрет упругого омлета
Повар в детском саду

Повар в детском саду
Повар в детском саду анонимно рассказала The Village о том, какую еду любят дети, чем в детском саду моют кастрюли, и раскрыла секрет упругого омлета

Как воспитывают детей в Ирландии, Мексике, Польше и Австралии
Как воспитывают детей в Ирландии, Мексике, Польше и Австралии Кормить хот-догами, с двух лет учить кататься на лыжах, устроить на работу в конюшню или пекарню — The Village узнал у жителей разных стран, как они воспитывают своих детей
Как воспитывают детей в Ирландии, Мексике, Польше и Австралии

Как воспитывают детей в Ирландии, Мексике, Польше и Австралии
Кормить хот-догами, с двух лет учить кататься на лыжах, устроить на работу в конюшню или пекарню — The Village узнал у жителей разных стран, как они воспитывают своих детей

Владимир Загвоздкин о реформе детских садов и выборе школы
Владимир Загвоздкин о реформе детских садов и выборе школы Автор нового стандарта дошкольного образования о том, как в детском саду учат прыгать через канаву, зачем вас заставляли доедать суп и почему дети так быстро теряют интерес к школе
Владимир Загвоздкин о реформе детских садов и выборе школы

Владимир Загвоздкин о реформе детских садов и выборе школы
Автор нового стандарта дошкольного образования о том, как в детском саду учат прыгать через канаву, зачем вас заставляли доедать суп и почему дети так быстро теряют интерес к школе

Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов

Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов
The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину

Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях
Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях The Village поговорил с сомнологом Михаилом Полуэктовым о том, что будет с теми, кто заменяет сон сидением в Facebook, и можно ли выспаться за 20 минут, как это делал Штирлиц.
Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях

Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях
The Village поговорил с сомнологом Михаилом Полуэктовым о том, что будет с теми, кто заменяет сон сидением в Facebook, и можно ли выспаться за 20 минут, как это делал Штирлиц.

Как всё устроено: Педагог в детском саду
Как всё устроено: Педагог в детском саду Учитель английского языка, работающий в детском саду, рассказал The Village о том, какие удивительные вопросы задают малыши, о матерных словах в саду, о любви и нелюбви к детям.
Как всё устроено: Педагог в детском саду

Как всё устроено: Педагог в детском саду
Учитель английского языка, работающий в детском саду, рассказал The Village о том, какие удивительные вопросы задают малыши, о матерных словах в саду, о любви и нелюбви к детям.

Личный опыт: Как превратить детский сад в центр развития ребёнка
Личный опыт: Как превратить детский сад в центр развития ребёнка Петербургской художнице Ольге Крохичевой удалось превратить обычный детский сад, в который ходит её ребёнок, в настоящий музей науки. The Village узнал, что для этого потребовалось.
Личный опыт: Как превратить детский сад в центр развития ребёнка

Личный опыт: Как превратить детский сад в центр развития ребёнка
Петербургской художнице Ольге Крохичевой удалось превратить обычный детский сад, в который ходит её ребёнок, в настоящий музей науки. The Village узнал, что для этого потребовалось.

На «Красном Октябре» построят жилые здания

Городские власти определились с тем, как распорядиться 15 гектарами площади около памятника Петру I.

На «Красном Октябре» построят жилые здания

На «Винзаводе» открылся детский сад

«Творческие мастерские» организовали на «Винзаводе» детский сад и школу продлённого дня для детей от 5 до 16 лет.

На «Винзаводе» открылся детский сад

В офисах появятся ясли
В офисах появятся ясли Детские сады откроют на работе у родителей.
В офисах появятся ясли

В офисах появятся ясли
Детские сады откроют на работе у родителей.