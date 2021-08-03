«Я открыла детский сад в пандемию» Что такое реджио-подход и почему детям сложно пережить самоизоляцию
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада
В Москве появились три детских сада для аллергиков
Родителям детей с непереносимостью лактозы не придется волноваться об их питании
В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик»
В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей
В московском детсаду ввели частичный карантин. Учреждение обслуживает компания Пригожина
У двух детей возникли симптомы острой кишечной инфекции
«Московский школьник» требует от ФБК, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей
В такую сумму поставщик питания оценил ущерб деловой репутации
К властям Москвы и компаниям Пригожина подали второй иск из-за отравления в детсадах
Родители требуют возместить ущерб здоровью и выплатить моральную компенсацию
Родители пострадавших от дизентерии детей вышли с пикетами к мэрии Москвы
Они потребовали, чтобы ситуацию с питанием в детских садах тщательно расследовали под контролем мэра
Власти признали массовое отравление в московских детсадах
Заболевания обнаружили у 127 человек
На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней
Дизайн разработало архитектурное бюро DNK
Детский сад в смартфоне «Сказбука»
Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку
В Москве снизят минимальный возраст приема в детсады
Власти планируют понижать планку с каждым годом
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов
Исследованные детские учреждения находятся вблизи автомобильных магистралей
В системе «Москвенок» появилась опция удаленного подключения пользователей
Теперь родители могут дистанционно предоставлять доступ к истории посещения детьми учебного заведения
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду Адвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ
Можно ли детям с насморком посещать детский сад? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
В Москве открылась первая группа детского сада для детей с аутизмом
Группу открыли в детском саду в Куркине, туда принимают детей со всеми расстройствами аутистического спектра
В Москве открывается архитектурный детский сад
В саду будут проходить занятия по архитектуре и дизайну
Старейший детский сад Москвы получил охранный статус
Здание должны реконструировать и отдать под другие цели
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали арбитражный суд и детский сад (обновлено)
Сейчас в зданиях работают кинологи
В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)
Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья
Повар в детском саду Повар в детском саду анонимно рассказала The Village о том, какую еду любят дети, чем в детском саду моют кастрюли, и раскрыла секрет упругого омлета
Как воспитывают детей в Ирландии, Мексике, Польше и Австралии Кормить хот-догами, с двух лет учить кататься на лыжах, устроить на работу в конюшню или пекарню — The Village узнал у жителей разных стран, как они воспитывают своих детей
Владимир Загвоздкин о реформе детских садов и выборе школы Автор нового стандарта дошкольного образования о том, как в детском саду учат прыгать через канаву, зачем вас заставляли доедать суп и почему дети так быстро теряют интерес к школе
Аналитик рынка недвижимости о ценах на квартиры и о том, куда девать лишние 10 миллионов The Village узнал у аналитика московского рынка недвижимости, не подешевели ли квартиры в Москве, зачем мигранты живут в ЦАО и почему в спальных районах негде поставить машину
Что нового: Сомнолог Михаил Полуэктов о ночном сидении в Facebook, сексе во сне и неспящих детях The Village поговорил с сомнологом Михаилом Полуэктовым о том, что будет с теми, кто заменяет сон сидением в Facebook, и можно ли выспаться за 20 минут, как это делал Штирлиц.
Как всё устроено: Педагог в детском саду Учитель английского языка, работающий в детском саду, рассказал The Village о том, какие удивительные вопросы задают малыши, о матерных словах в саду, о любви и нелюбви к детям.
Личный опыт: Как превратить детский сад в центр развития ребёнка Петербургской художнице Ольге Крохичевой удалось превратить обычный детский сад, в который ходит её ребёнок, в настоящий музей науки. The Village узнал, что для этого потребовалось.
На «Красном Октябре» построят жилые здания
Городские власти определились с тем, как распорядиться 15 гектарами площади около памятника Петру I.
На «Винзаводе» открылся детский сад
«Творческие мастерские» организовали на «Винзаводе» детский сад и школу продлённого дня для детей от 5 до 16 лет.