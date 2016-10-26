«Я открыла детский сад в пандемию» Что такое реджио-подход и почему детям сложно пережить самоизоляцию
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенкомРассказывает создательница игрового детского сада
«Садик-Шарик»: Как правильно играть с ребенком Рассказывает создательница игрового детского сада
В Москве появились три детских сада для аллергиков
Родителям детей с непереносимостью лактозы не придется волноваться об их питании
В Москве появились три детских сада для аллергиков Родителям детей с непереносимостью лактозы не придется волноваться об их питании
В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик»
В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей
В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик» В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей
В московском детсаду ввели частичный карантин. Учреждение обслуживает компания Пригожина
У двух детей возникли симптомы острой кишечной инфекции
В московском детсаду ввели частичный карантин. Учреждение обслуживает компания Пригожина У двух детей возникли симптомы острой кишечной инфекции
«Московский школьник» требует от ФБК, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей
В такую сумму поставщик питания оценил ущерб деловой репутации
«Московский школьник» требует от ФБК, Навального и Соболь 1,5 миллиарда рублей В такую сумму поставщик питания оценил ущерб деловой репутации
К властям Москвы и компаниям Пригожина подали второй иск из-за отравления в детсадах
Родители требуют возместить ущерб здоровью и выплатить моральную компенсацию
К властям Москвы и компаниям Пригожина подали второй иск из-за отравления в детсадах Родители требуют возместить ущерб здоровью и выплатить моральную компенсацию
Родители пострадавших от дизентерии детей вышли с пикетами к мэрии Москвы
Они потребовали, чтобы ситуацию с питанием в детских садах тщательно расследовали под контролем мэра
Родители пострадавших от дизентерии детей вышли с пикетами к мэрии Москвы Они потребовали, чтобы ситуацию с питанием в детских садах тщательно расследовали под контролем мэра
Власти признали массовое отравление в московских детсадах
Заболевания обнаружили у 127 человек
Власти признали массовое отравление в московских детсадах Заболевания обнаружили у 127 человек
На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней
Дизайн разработало архитектурное бюро DNK
На территории ЗИЛа построят экологичный детский сад со стеклянной башней Дизайн разработало архитектурное бюро DNK
Детский сад в смартфоне «Сказбука»
Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку
Детский сад в смартфоне «Сказбука» Для дошкольников подготовили мини-игры по математике, чтению и английскому языку
В Москве снизят минимальный возраст приема в детсады
Власти планируют понижать планку с каждым годом
В Москве снизят минимальный возраст приема в детсады Власти планируют понижать планку с каждым годом
Воспитатель, родители и департамент образования — об утренниках, где детсадовцы играют в ВДВ Кирпич и бутылка как признаки мужественности в детском саду
Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов
Исследованные детские учреждения находятся вблизи автомобильных магистралей
Гринпис сообщил о загрязнении воздуха возле детских садов Исследованные детские учреждения находятся вблизи автомобильных магистралей
В системе «Москвенок» появилась опция удаленного подключения пользователей
Теперь родители могут дистанционно предоставлять доступ к истории посещения детьми учебного заведения
В системе «Москвенок» появилась опция удаленного подключения пользователей Теперь родители могут дистанционно предоставлять доступ к истории посещения детьми учебного заведения
«А. К. против РФ»: Как петербурженка отсудила 25 тысяч евро за жестокость в детском саду Адвокат Ольга Лобанова 12 лет сражалась с государством за сына — и в итоге нашла справедливость в ЕСПЧ
Можно ли детям с насморком посещать детский сад? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
В Москве открылась первая группа детского сада для детей с аутизмом
Группу открыли в детском саду в Куркине, туда принимают детей со всеми расстройствами аутистического спектра