Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция должна пройти в центре Москвы в День России.

Завтра выходной, День России, поэтому проведение массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей дмитрий песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Вчера, 10 июня, одному из организаторов марша, журналисту Илье Азару позвонил заммэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить детали мероприятия, в том числе его безопасность.

Позже журналистка Елизавета Нестерова написала, что инициаторы акции не готовы идти в мэрию и «вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые выразили свой интерес к шествию». По ее словам, организаторы хотят, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым. Они предложили Горбенко обсудить безопасность людей на мероприятии в прямом эфире «Дождя». В мэрии после этого пообещали перезвонить, однако до сих пор этого не сделали.