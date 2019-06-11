Песков — о марше в поддержку Голунова, который может стать «препятствием для праздничной атмосферы» Организаторам уже звонили из мэрии, чтобы поговорить о безопасности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Акция должна пройти в центре Москвы в День России.
Завтра выходной, День России, поэтому проведение массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей
дмитрий песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Вчера, 10 июня, одному из организаторов марша, журналисту Илье Азару позвонил заммэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить детали мероприятия, в том числе его безопасность.
Позже журналистка Елизавета Нестерова написала, что инициаторы акции не готовы идти в мэрию и «вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые выразили свой интерес к шествию». По ее словам, организаторы хотят, чтобы диалог с мэрией был прозрачным и открытым. Они предложили Горбенко обсудить безопасность людей на мероприятии в прямом эфире «Дождя». В мэрии после этого пообещали перезвонить, однако до сих пор этого не сделали.
При этом Горбенко сообщил «Интерфаксу», что мэрия намерена обратиться в прокуратуру по поводу марша в поддержку Голунова, так как инициаторы шествия не идут на диалог с властями. Также он заявил, что обсуждать вопросы безопасности в прямом эфире нельзя, так как это «серьезный вопрос».
Акцию в поддержку Голунова, запланированную на 12 июня, не согласовали с властями. Поэтому организаторы предложили мирно пройтись, держа в руках газеты со статьями о Голунове, по Мясницкой улице до Большой Дмитровки, а затем — до здания главного управления МВД на Петровке, где состоятся одиночные пикеты.
Иван Голунов с 8 июня находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на суде он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе. The Village писал, как проходило задержание журналиста и какие нарушения допустила полиция. Заявление редакции по делу можно прочитать здесь.
Источник: «РБК»
Читайте также:
Дело Голунова: Почему мы все легко можем попасть под 228-ю В 96,5 % всех дел о наркотиках источник доказательства полностью находится под контролем полиции
Самые дорогие и дешевые свежие газеты За сколько можно купить номера «Коммерсанта», «Ведомостей» и «РБК», ставшие раритетами
Иван Голунов сменил адвокатов. Вместо «Агоры» защищать журналиста будет «Правозащита Открытки»
Ранее Галина Тимченко также пригласила к участию в процессе Генри Резника и Александра Гофштейна
Иван Голунов сменил адвокатов. Вместо «Агоры» защищать журналиста будет «Правозащита Открытки» Ранее Галина Тимченко также пригласила к участию в процессе Генри Резника и Александра Гофштейна
Иван Голунов сменил адвокатов. Вместо «Агоры» защищать журналиста будет «Правозащита Открытки»
Ранее Галина Тимченко также пригласила к участию в процессе Генри Резника и Александра Гофштейна