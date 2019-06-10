Дмитрий Песков — о задержании Голунова и ошибках МВД По его словам, Кремль внимательно наблюдает за всеми деталями
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил позицию Кремля по поводу уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
По его словам, Владимиру Путину доложили о задержании корреспондента 7 июня и рассказали, что это «весьма резонансное дело». Песков отметил, что Кремль не имеет права комментировать дела, но очень внимательно наблюдает за всеми деталями.
Ранее пресс-секретарь, отвечая на вопросы про журналиста, попросил обратить внимание на опубликованные МВД фотографии из его дома. Однако через несколько часов ведомство признало, что только одну из них действительно сделали в квартире Голунова. Песков рассказал, как в Кремле оценили работу полиции, которая в первые часы после задержания дезинформировала общественность. Также у него спросили, упало ли после этого доверие к МВД, однако он заявил, что не намерен ничего «обобщать».
Это конкретное дело породило некоторые вопросы, большое количество вопросов. Мы это видим и тщательно фиксируем. Но, отталкиваясь от этого дела, делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе, я считаю, было бы неправильно.
Сама по себе ошибка — она возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы. Притом в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились. С тем, чтобы они не повторялись впредь
дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, на суде он связал свое преследование с расследованием о похоронном бизнесе.
Голунова задержали днем 6 июня. The Village писал, какие нарушения допустила полиция. Он рассказывал, что его ударили по голове и протащили по полу, а один из полицейских надавил ему ногой на грудь. Журналисту не давали связаться с близкими и общаться с адвокатами. Кроме того, 8 июня полицейские препятствовали госпитализации Голунова, хотя о ее необходимости заявили врачи двух бригад скорой помощи. Адвокаты обжаловали действия полицейских.
Источник: «Медуза»