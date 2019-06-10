Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил позицию Кремля по поводу уголовного дела против журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По его словам, Владимиру Путину доложили о задержании корреспондента 7 июня и рассказали, что это «весьма резонансное дело». Песков отметил, что Кремль не имеет права комментировать дела, но очень внимательно наблюдает за всеми деталями.

Ранее пресс-секретарь, отвечая на вопросы про журналиста, попросил обратить внимание на опубликованные МВД фотографии из его дома. Однако через несколько часов ведомство признало, что только одну из них действительно сделали в квартире Голунова. Песков рассказал, как в Кремле оценили работу полиции, которая в первые часы после задержания дезинформировала общественность. Также у него спросили, упало ли после этого доверие к МВД, однако он заявил, что не намерен ничего «обобщать».