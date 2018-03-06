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Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане

Какой кризис?

Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане
Какой кризис?

Дмитрий Песков — о триумфе Путина

Никто в Кремле, оказывается, такого не ожидал

Дмитрий Песков — о триумфе Путина
Никто в Кремле, оказывается, такого не ожидал

В Кремле засомневались в результатах исследования о главных страхах россиян (обновлено)

В тройку главных страхов вошел произвол властей

В Кремле засомневались в результатах исследования о главных страхах россиян (обновлено)
В тройку главных страхов вошел произвол властей

Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности

Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни

Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности
Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни

Дмитрий Песков — о задержании Голунова и ошибках МВД

По его словам, Кремль внимательно наблюдает за всеми деталями

Дмитрий Песков — о задержании Голунова и ошибках МВД
По его словам, Кремль внимательно наблюдает за всеми деталями

Дмитрий Песков — о ненависти россиян к чиновникам

Пресс-секретарь президента России прокомментировал отношение народа к госслужащим

Дмитрий Песков — о ненависти россиян к чиновникам
Пресс-секретарь президента России прокомментировал отношение народа к госслужащим

Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст

По версии Кремля, президент не виноват в переменах настроения правительства

Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст
По версии Кремля, президент не виноват в переменах настроения правительства

Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету

Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили

Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету
Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили

Дмитрий Песков — о страшных снах с Путиным

Пресс-секретарь президента рассказал, как просыпается по ночам из-за строгости начальника

Дмитрий Песков — о страшных снах с Путиным
Пресс-секретарь президента рассказал, как просыпается по ночам из-за строгости начальника

Министры, сенаторы и депутаты с наибольшими доходами в 2017 году

Кто из российских политиков заработал более миллиарда рублей

Министры, сенаторы и депутаты с наибольшими доходами в 2017 году
Кто из российских политиков заработал более миллиарда рублей

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри

Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Извинения преподавателей ВШЭ за удаление интервью с Песковым

Сотрудники департамента медиа признали факт нарушения журналистской этики

Извинения преподавателей ВШЭ за удаление интервью с Песковым
Сотрудники департамента медиа признали факт нарушения журналистской этики

Открытое письмо студентов ВШЭ о скандале из-за ток-шоу с Песковым

Под документом подписались более 100 человек

Открытое письмо студентов ВШЭ о скандале из-за ток-шоу с Песковым
Под документом подписались более 100 человек

Студенты ВШЭ — о цензуре на факультете журналистики

Сам Песков считает, что учащиеся недопоняли формат встречи

Студенты ВШЭ — о цензуре на факультете журналистики
Сам Песков считает, что учащиеся недопоняли формат встречи

ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым

На ней пресс-секретарь президента прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Слуцкого и произошедшее в Кемерове

ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым
На ней пресс-секретарь президента прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Слуцкого и произошедшее в Кемерове

Песков попросил удалить запись своего выступления про Слуцкого и Навального

На ток-шоу он сравнил обвинивших в домогательствах журналисток с порноактрисами

Песков попросил удалить запись своего выступления про Слуцкого и Навального
На ток-шоу он сравнил обвинивших в домогательствах журналисток с порноактрисами

Дмитрий Песков — о необходимости оппозиции объединиться

Он обвинил Алексея Навального в нежелании объединиться с другими оппозиционерами из-за больного эго

Дмитрий Песков — о необходимости оппозиции объединиться
Он обвинил Алексея Навального в нежелании объединиться с другими оппозиционерами из-за больного эго

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka

«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов

Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным

Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов
Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным

Кремль — о написанной не Путиным диссертации

Песков слухи о том, что диссертацию писал за президента ректор Горного института, отрицает

Кремль — о написанной не Путиным диссертации
Песков слухи о том, что диссертацию писал за президента ректор Горного института, отрицает

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