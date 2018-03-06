Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане
Какой кризис?
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Дмитрий Песков — о триумфе Путина Никто в Кремле, оказывается, такого не ожидал
В Кремле засомневались в результатах исследования о главных страхах россиян (обновлено)
В тройку главных страхов вошел произвол властей
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Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности
Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни
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Дмитрий Песков — о задержании Голунова и ошибках МВД
По его словам, Кремль внимательно наблюдает за всеми деталями
Дмитрий Песков — о задержании Голунова и ошибках МВД По его словам, Кремль внимательно наблюдает за всеми деталями
Дмитрий Песков — о ненависти россиян к чиновникам
Пресс-секретарь президента России прокомментировал отношение народа к госслужащим
Дмитрий Песков — о ненависти россиян к чиновникам Пресс-секретарь президента России прокомментировал отношение народа к госслужащим
Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст
По версии Кремля, президент не виноват в переменах настроения правительства
Дмитрий Песков — о данном в 2005 году обещании Путина не поднимать пенсионный возраст По версии Кремля, президент не виноват в переменах настроения правительства
Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету
Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили
Германа Клименко уволили с должности советника президента по интернету Вайно, Сурков и Песков свои посты в администрации сохранили
Дмитрий Песков — о страшных снах с Путиным
Пресс-секретарь президента рассказал, как просыпается по ночам из-за строгости начальника
Дмитрий Песков — о страшных снах с Путиным Пресс-секретарь президента рассказал, как просыпается по ночам из-за строгости начальника
Министры, сенаторы и депутаты с наибольшими доходами в 2017 году
Кто из российских политиков заработал более миллиарда рублей
Министры, сенаторы и депутаты с наибольшими доходами в 2017 году Кто из российских политиков заработал более миллиарда рублей
Кремль против твиттер-дипломатии, утечка данных Цукерберга и детектив с Джимом Керри Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения преподавателей ВШЭ за удаление интервью с Песковым
Сотрудники департамента медиа признали факт нарушения журналистской этики
Извинения преподавателей ВШЭ за удаление интервью с Песковым Сотрудники департамента медиа признали факт нарушения журналистской этики
Открытое письмо студентов ВШЭ о скандале из-за ток-шоу с Песковым
Под документом подписались более 100 человек
Открытое письмо студентов ВШЭ о скандале из-за ток-шоу с Песковым Под документом подписались более 100 человек
Студенты ВШЭ — о цензуре на факультете журналистики
Сам Песков считает, что учащиеся недопоняли формат встречи
Студенты ВШЭ — о цензуре на факультете журналистики Сам Песков считает, что учащиеся недопоняли формат встречи
ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым
На ней пресс-секретарь президента прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Слуцкого и произошедшее в Кемерове
ВШЭ удалила запись встречи студентов с Песковым На ней пресс-секретарь президента прокомментировал раскол в оппозиции, обвинения в адрес Слуцкого и произошедшее в Кемерове
Песков попросил удалить запись своего выступления про Слуцкого и Навального
На ток-шоу он сравнил обвинивших в домогательствах журналисток с порноактрисами
Песков попросил удалить запись своего выступления про Слуцкого и Навального На ток-шоу он сравнил обвинивших в домогательствах журналисток с порноактрисами
Дмитрий Песков — о необходимости оппозиции объединиться
Он обвинил Алексея Навального в нежелании объединиться с другими оппозиционерами из-за больного эго
Дмитрий Песков — о необходимости оппозиции объединиться Он обвинил Алексея Навального в нежелании объединиться с другими оппозиционерами из-за больного эго
«Одноклассники» против Госдумы, неожиданная победа Путина и второй альбом Onuka Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дмитрий Песков — об отношении Путина к результатам выборов
Количество проголосовавших за действующего президента в 2018 году оказалось рекордным