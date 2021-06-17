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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
И любимых глазированных сырков

Как снизить личную инфляцию: 5 работающих способов
Как снизить личную инфляцию: 5 работающих способов Чтобы рост цен меньше на вас влиял
Как снизить личную инфляцию: 5 работающих способов

Как снизить личную инфляцию: 5 работающих способов
Чтобы рост цен меньше на вас влиял

Как выгоднее покупать, активнее копить и больше зарабатывать
Как выгоднее покупать, активнее копить и больше зарабатывать Главные лайфхаки про деньги
Как выгоднее покупать, активнее копить и больше зарабатывать

Как выгоднее покупать, активнее копить и больше зарабатывать
Главные лайфхаки про деньги

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса

Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект
Стол к окну, микрозелень на подоконник 13 советов, как работать из дома экологично
Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект

Стол к окну, микрозелень на подоконник
13 советов, как работать из дома экологично

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
И учит этому других

Цифра дня
17 июня 2021

Сколько россиян ни в чем себе не отказывают

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах

Опрос
9 февраля 2021

Большинство россиян экономят в путешествиях на сувенирах и подарках

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым» Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»
Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость

Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях

Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях
Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде

Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»

Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»
Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

«Я сэкономил много денег во время карантина»
«Я сэкономил много денег во время карантина» Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу
«Я сэкономил много денег во время карантина»

«Я сэкономил много денег во время карантина»
Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу

Как сэкономить на спорте
Как сэкономить на спорте Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»
Как сэкономить на спорте

Как сэкономить на спорте
Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»

Россияне стали меньше экономить

Все из-за роста реальных доходов населения

Россияне стали меньше экономить

Гаджеты, которые помогут экономить воду дома
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома Разбираемся с полезными функциями смесителей
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома

Гаджеты, которые помогут экономить воду дома
Разбираемся с полезными функциями смесителей

Как экономить на еде
Как экономить на еде 5 способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья
Как экономить на еде

Как экономить на еде
5 способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья

Более половины россиян покупают товары только по акциям

Показатель растет каждый год

Более половины россиян покупают товары только по акциям

Чем больше всего недовольны россияне

Жителей России устраивают их питание и жилищные условия

Чем больше всего недовольны россияне

Как прошла акция «Час Земли» в Москве

В этом году свет на час отключили почти 2 200 столичных зданий

Как прошла акция «Час Земли» в Москве

Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи

Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах

Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи

Экономить электроэнергию (и деньги)
Экономить электроэнергию (и деньги) Перекрасить стены, установить локальное освещение и стирать при 30 градусах
Экономить электроэнергию (и деньги)

Экономить электроэнергию (и деньги)
Перекрасить стены, установить локальное освещение и стирать при 30 градусах

На чем россияне экономят в путешествиях

Экономия в последнюю очередь касается жилья

На чем россияне экономят в путешествиях

Россияне стали чаще экономить на одежде и развлечениях

При этом они готовы больше платить за полезную еду

Россияне стали чаще экономить на одежде и развлечениях

Индекс потребительского доверия россиян продолжает стремительно снижаться

Россияне все больше экономят на покупках и развлечениях

Индекс потребительского доверия россиян продолжает стремительно снижаться

10 мобильных приложений для экономии
10 мобильных приложений для экономии Чтобы сохранить деньги, заработать баллы и спастись от финансовых мошенников
10 мобильных приложений для экономии

10 мобильных приложений для экономии
Чтобы сохранить деньги, заработать баллы и спастись от финансовых мошенников

Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности

Министр труда огласил сумму, которая позволила бы всему населению дотянуть до уровня прожиточного минимума

Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности

Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии

Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы

Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии

Средний чек россиян за поход в магазин в июле достиг минимума за два года

Он составил 496 рублей

Средний чек россиян за поход в магазин в июле достиг минимума за два года

Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий

Больше половины россиян все-таки признались, что летают бюджетными авиакомпаниями

Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий

Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей
Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей Сравниваем четыре проверенные сервиса
Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей

Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей
Сравниваем четыре проверенные сервиса

Россияне стали давать меньше взяток врачам

Главной причиной исследователи называют снижение доходов

Россияне стали давать меньше взяток врачам

Сократить расходы на проживание госслужащих в номерах класса люкс

Об этом сообщает газета «Ведомости»

Сократить расходы на проживание госслужащих в номерах класса люкс

«Как я смог накопить значительную сумму»
«Как я смог накопить значительную сумму» Люди, накопившие на квартиру, машину и новый бизнес, рассказывают, как им это удалось
«Как я смог накопить значительную сумму»

«Как я смог накопить значительную сумму»
Люди, накопившие на квартиру, машину и новый бизнес, рассказывают, как им это удалось

Россияне почти в три раза чаще стали экономить на медицинских услугах

Также опрошенные сократили свои расходы на бытовые услуги, мобильную связь, транспорт и развлечения

Россияне почти в три раза чаще стали экономить на медицинских услугах

Правительство сократит расходы на научные исследования

Расходы сократят на 19 миллиардов рублей

Правительство сократит расходы на научные исследования

Игорь Шувалов — об унизительном экономжилье

Вице-премьер назвал термин «экономжильё» унизительным для россиян

Игорь Шувалов — об унизительном экономжилье

Постоянные посетители «Фикс Прайс»
Постоянные посетители «Фикс Прайс» The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках
Постоянные посетители «Фикс Прайс»

Постоянные посетители «Фикс Прайс»
The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках

Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам
Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам The Village побывал на московской вечеринке по обмену одеждой и поговорил с её участницами о шопоголизме и умении расставаться с вещами
Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам

Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам
The Village побывал на московской вечеринке по обмену одеждой и поговорил с её участницами о шопоголизме и умении расставаться с вещами

На чём экономят петербуржцы и москвичи

У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий

На чём экономят петербуржцы и москвичи

От чего отказываются россияне из-за нехватки денег

85 % опрошенных признались, что им пришлось скорректировать расходы из-за инфляции

От чего отказываются россияне из-за нехватки денег

Россияне стали ещё больше экономить

Более дешёвые товары теперь покупают почти 70 % всех потребителей

Россияне стали ещё больше экономить

Сколько россиян начали экономить в 2015 году

В наличии определённых финансовых затруднений признались 63 % респондентов

Сколько россиян начали экономить в 2015 году

От каких продуктов начали отказываться россияне

Компания Nielsen выяснила, как кризис влияет на покупки жителей страны

От каких продуктов начали отказываться россияне

Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта
Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта Корреспондент The Village Саша Шевелева продолжает ставить на себе эксперименты и в этот раз зарабатывает на вкладах, узнаёт, куда она дела 130 тысяч, и перестаёт ныть, что она — гуманитарий
Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта

Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта
Корреспондент The Village Саша Шевелева продолжает ставить на себе эксперименты и в этот раз зарабатывает на вкладах, узнаёт, куда она дела 130 тысяч, и перестаёт ныть, что она — гуманитарий

Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм

Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм
The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки

Сколько россиян задумались об экономии

Исследование провёл фонд «Общественное мнение»

Сколько россиян задумались об экономии

Бедные люди: Как я перестала бояться и научилась жить по средствам Алиса Таёжная — о том, как время «новой бедности» помогает принять себя и стать счастливее

Бедные люди: Как я перестала бояться и научилась жить по средствам

Приспособление к санкциям, рекордные закупки золота и экономия россиян

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Приспособление к санкциям, рекордные закупки золота и экономия россиян

Сколько жителей больших городов России сэкономили на продуктах для новогоднего стола

Исследование провели эксперты компании Synovate Comcon

Сколько жителей больших городов России сэкономили на продуктах для новогоднего стола

«Поменьше питаться» в кризис

С таким советом обратился к россиянам депутат Свердловской областной думы Илья Гаффнер

«Поменьше питаться» в кризис

5 способов сэкономить в быту
5 способов сэкономить в быту Бюджетный ремонт, преображение интерьера с небольшими затратами, умное планирование расходов на ЖКХ — вспоминаем лучшие советы
5 способов сэкономить в быту

5 способов сэкономить в быту
Бюджетный ремонт, преображение интерьера с небольшими затратами, умное планирование расходов на ЖКХ — вспоминаем лучшие советы

Сколько россиян живёт в режиме постоянной экономии

Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения

Сколько россиян живёт в режиме постоянной экономии

Американцы, греки и исландцы — о том, как пережить кризис
Американцы, греки и исландцы — о том, как пережить кризис Переехать в Саудовскую Аравию, устроиться в зоомагазин, забыть Исландию и выйти замуж за грека — The Village поговорил с жителями США, Греции, Филиппин и Португалии о том, как они выжили в кризис
Американцы, греки и исландцы — о том, как пережить кризис

Американцы, греки и исландцы — о том, как пережить кризис
Переехать в Саудовскую Аравию, устроиться в зоомагазин, забыть Исландию и выйти замуж за грека — The Village поговорил с жителями США, Греции, Филиппин и Португалии о том, как они выжили в кризис

Выгодное предложение: 20 акций и бонусов в московских кафе
Выгодное предложение: 20 акций и бонусов в московских кафе Бесплатное пиво бородачам, 50%-я скидка на хлеб по вечерам, бесплатное вино днём, хачапури в подарок — The Village о специальных предложениях в московских кафе, барах и пекарнях
Выгодное предложение: 20 акций и бонусов в московских кафе

Выгодное предложение: 20 акций и бонусов в московских кафе
Бесплатное пиво бородачам, 50%-я скидка на хлеб по вечерам, бесплатное вино днём, хачапури в подарок — The Village о специальных предложениях в московских кафе, барах и пекарнях

В Starbucks начали продавать многоразовые стаканы

Сеть кофеен Starbucks начала продавать многоразовые, полностью перерабатываемые стаканы для напитков, которые дают скидку на кофе.

В Starbucks начали продавать многоразовые стаканы

Цифра дня: Сколько экономит Москва благодаря тёплой осени

В столичной мэрии подсчитали, сколько экономит городской бюджет из-за аномально тёплой погоды.

Цифра дня: Сколько экономит Москва благодаря тёплой осени

Елена Шифрина (Bite): Как девушке накопить миллионы на первый бизнес
Елена Шифрина (Bite): Как девушке накопить миллионы на первый бизнес Практическое руководство по контролю за личными финансами для женщин от героини H&F и создателя компании, производящей полезные батончики Bite.
Елена Шифрина (Bite): Как девушке накопить миллионы на первый бизнес

Елена Шифрина (Bite): Как девушке накопить миллионы на первый бизнес
Практическое руководство по контролю за личными финансами для женщин от героини H&F и создателя компании, производящей полезные батончики Bite.

«Магнит» сэкономит на электроэнергии

Сеть магазинов создаёт свою энергосберегающую компанию

«Магнит» сэкономит на электроэнергии

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