«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым» Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
«Я сэкономил много денег во время карантина» Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу
Гаджеты, которые помогут экономить воду дома Разбираемся с полезными функциями смесителей
Как прошла акция «Час Земли» в Москве
В этом году свет на час отключили почти 2 200 столичных зданий
Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи
Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах
Экономить электроэнергию (и деньги) Перекрасить стены, установить локальное освещение и стирать при 30 градусах
Россияне стали чаще экономить на одежде и развлечениях
При этом они готовы больше платить за полезную еду
Индекс потребительского доверия россиян продолжает стремительно снижаться
Россияне все больше экономят на покупках и развлечениях
10 мобильных приложений для экономии Чтобы сохранить деньги, заработать баллы и спастись от финансовых мошенников
Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности
Министр труда огласил сумму, которая позволила бы всему населению дотянуть до уровня прожиточного минимума
Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы
Средний чек россиян за поход в магазин в июле достиг минимума за два года
Он составил 496 рублей
Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий
Больше половины россиян все-таки признались, что летают бюджетными авиакомпаниями
Сим-карты для путешественников: Как экономить на звонках и интернете за границей Сравниваем четыре проверенные сервиса
Россияне стали давать меньше взяток врачам
Главной причиной исследователи называют снижение доходов
Сократить расходы на проживание госслужащих в номерах класса люкс
Об этом сообщает газета «Ведомости»
«Как я смог накопить значительную сумму» Люди, накопившие на квартиру, машину и новый бизнес, рассказывают, как им это удалось
Россияне почти в три раза чаще стали экономить на медицинских услугах
Также опрошенные сократили свои расходы на бытовые услуги, мобильную связь, транспорт и развлечения
Игорь Шувалов — об унизительном экономжилье
Вице-премьер назвал термин «экономжильё» унизительным для россиян
Постоянные посетители «Фикс Прайс» The Village расспросил нескольких постоянных клиентов сети магазинов фиксированной цены об экономии и спонтанных покупках
Участницы своп-вечеринок — о здоровом отношении к вещам The Village побывал на московской вечеринке по обмену одеждой и поговорил с её участницами о шопоголизме и умении расставаться с вещами
На чём экономят петербуржцы и москвичи
У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий
От чего отказываются россияне из-за нехватки денег
85 % опрошенных признались, что им пришлось скорректировать расходы из-за инфляции
Россияне стали ещё больше экономить
Более дешёвые товары теперь покупают почти 70 % всех потребителей
Сколько россиян начали экономить в 2015 году
В наличии определённых финансовых затруднений признались 63 % респондентов
От каких продуктов начали отказываться россияне
Компания Nielsen выяснила, как кризис влияет на покупки жителей страны
Как я провела два месяца под надзором финансового консультанта Корреспондент The Village Саша Шевелева продолжает ставить на себе эксперименты и в этот раз зарабатывает на вкладах, узнаёт, куда она дела 130 тысяч, и перестаёт ныть, что она — гуманитарий
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Приспособление к санкциям, рекордные закупки золота и экономия россиян
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Сколько жителей больших городов России сэкономили на продуктах для новогоднего стола
Исследование провели эксперты компании Synovate Comcon
«Поменьше питаться» в кризис
С таким советом обратился к россиянам депутат Свердловской областной думы Илья Гаффнер
5 способов сэкономить в быту Бюджетный ремонт, преображение интерьера с небольшими затратами, умное планирование расходов на ЖКХ — вспоминаем лучшие советы
Сколько россиян живёт в режиме постоянной экономии
Данные привёл Всероссийский центр изучения общественного мнения
Американцы, греки и исландцы — о том, как пережить кризис Переехать в Саудовскую Аравию, устроиться в зоомагазин, забыть Исландию и выйти замуж за грека — The Village поговорил с жителями США, Греции, Филиппин и Португалии о том, как они выжили в кризис
Выгодное предложение: 20 акций и бонусов
в московских кафе Бесплатное пиво бородачам, 50%-я скидка на хлеб по вечерам, бесплатное вино днём, хачапури в подарок — The Village о специальных предложениях в московских кафе, барах и пекарнях
В Starbucks начали продавать многоразовые стаканы
Сеть кофеен Starbucks начала продавать многоразовые, полностью перерабатываемые стаканы для напитков, которые дают скидку на кофе.
Цифра дня: Сколько экономит Москва благодаря тёплой осени
В столичной мэрии подсчитали, сколько экономит городской бюджет из-за аномально тёплой погоды.