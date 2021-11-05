Как выгоднее покупать, активнее копить и больше зарабатывать

Как покупать выгоднее

проще простого Как покупать выгоднее: 6 простых советов Для покупки продуктов, авиабилетов, книг и заказа такси Читать



Не самые очевидные способы сэкономить на покупке продуктов, техники, заказе такси и электронных книгах — для тех, кто не хочет переплачивать из-за уловок маркетологов.

Как проверить долги

проще простого Как проверить, есть ли у вас долги А также кто прописан в вашей квартире и пользуется вашей цифровой подписью Читать



Оказаться должником можно незаметно для себя — например, забыть про налоги или штраф, а также стать жертвой кредитных мошенников. Рассказываем про базы данных, которые стоит периодически проверять, чтобы убедиться в отсутствии задолженности.