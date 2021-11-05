Как выгоднее покупать, активнее копить и больше зарабатывать Главные лайфхаки про деньги
Чтобы покупать выгодно, эффективно копить или больше зарабатывать, далеко не всегда нужно быть экспертом в области экономики. Рассказываем о простых хитростях и привычках, которые помогут улучшить финансовую ситуацию.
Как покупать выгоднее
проще простого
Как покупать выгоднее: 6 простых советов Для покупки продуктов, авиабилетов, книг и заказа таксиЧитать
Не самые очевидные способы сэкономить на покупке продуктов, техники, заказе такси и электронных книгах — для тех, кто не хочет переплачивать из-за уловок маркетологов.
Как проверить долги
проще простого
Как проверить, есть ли у вас долги А также кто прописан в вашей квартире и пользуется вашей цифровой подписьюЧитать
Оказаться должником можно незаметно для себя — например, забыть про налоги или штраф, а также стать жертвой кредитных мошенников. Рассказываем про базы данных, которые стоит периодически проверять, чтобы убедиться в отсутствии задолженности.
Как эффективно копить
Финансист подробно и убедительно рассказывает про правило «сначала заплати себе», впервые предложенное Гаем Кавасаки. Следуя этому принципу, откладывать деньги гораздо проще.
Как выгодно покупать валюту
Покупать валюту через биржу стоит не только для того, чтобы сыграть на разнице курсов. Ее цена там обычно выгоднее, чем в банках. Рассказываем, как сэкономить на обмене.
Как говорить о деньгах, чтобы получить больше
Стефани Сворд-Уильямс, которая обучила тысячи людей во всем мире мастерству успешной самопрезентации, написала книгу о борьбе со скромностью. Мы опубликовали отрывок о том, как разговаривать о деньгах с боссом или потенциальным клиентом.
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