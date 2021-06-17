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17 июня 2021

Сколько россиян ни в чем себе не отказывают

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9 февраля 2021

Большинство россиян экономят в путешествиях на сувенирах и подарках