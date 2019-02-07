Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым» Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым» Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде
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Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
«Я сэкономил много денег во время карантина» Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу
«Я сэкономил много денег во время карантина» Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу
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Чем больше всего недовольны россияне Жителей России устраивают их питание и жилищные условия
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Как прошла акция «Час Земли» в Москве В этом году свет на час отключили почти 2 200 столичных зданий
Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи
Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах
Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах
Экономить электроэнергию (и деньги) Перекрасить стены, установить локальное освещение и стирать при 30 градусах
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На чем россияне экономят в путешествиях Экономия в последнюю очередь касается жилья
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