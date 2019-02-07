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QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса

Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект
Стол к окну, микрозелень на подоконник 13 советов, как работать из дома экологично
Стол к окну, микрозелень на подоконник
Спецпроект

Стол к окну, микрозелень на подоконник
13 советов, как работать из дома экологично

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды) И учит этому других
Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)

Авитолог — человек, который продает на «Авито» все (вообще все, даже пакеты для доставки еды)
И учит этому других

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик» Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах
Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»

Редакторы The Village целый месяц ходили только в «Светофор», «Дикси» и «Чижик»
Можно ли сэкономить, покупая продукты в дискаунтерах

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым» Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость
«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»
Горожане с небольшим доходом — о том, на что тратят деньги и что им приносит радость

Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях

Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях
Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде

Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик» Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»
Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»

Как выглядит новый жесткий дискаунтер «Чижик»
Первые магазины открылись в Москве и Подмосковье, сравниваем цены с «Пятерочкой»

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье И делятся своими финансовыми лайфхаками
Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье

Курьер, грузчик, таксист и работник «Макдоналдса» рассказывают, как купили жилье
И делятся своими финансовыми лайфхаками

«Я сэкономил много денег во время карантина»
«Я сэкономил много денег во время карантина» Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу
«Я сэкономил много денег во время карантина»

«Я сэкономил много денег во время карантина»
Как прожить на 2 тысячи рублей в неделю и насколько выгодно переехать на дачу

Как сэкономить на спорте
Как сэкономить на спорте Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»
Как сэкономить на спорте

Как сэкономить на спорте
Чтобы положить конец оправданиям «начну с понедельника»

Россияне стали меньше экономить

Все из-за роста реальных доходов населения

Россияне стали меньше экономить
Все из-за роста реальных доходов населения

Как экономить на еде
Как экономить на еде 5 способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья
Как экономить на еде

Как экономить на еде
5 способов тратить на продукты меньше без вреда для здоровья

Более половины россиян покупают товары только по акциям

Показатель растет каждый год

Более половины россиян покупают товары только по акциям
Показатель растет каждый год

Чем больше всего недовольны россияне

Жителей России устраивают их питание и жилищные условия

Чем больше всего недовольны россияне
Жителей России устраивают их питание и жилищные условия

Как прошла акция «Час Земли» в Москве

В этом году свет на час отключили почти 2 200 столичных зданий

Как прошла акция «Час Земли» в Москве
В этом году свет на час отключили почти 2 200 столичных зданий

Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи

Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах

Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи
Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах

Экономить электроэнергию (и деньги)
Экономить электроэнергию (и деньги) Перекрасить стены, установить локальное освещение и стирать при 30 градусах
Экономить электроэнергию (и деньги)

Экономить электроэнергию (и деньги)
Перекрасить стены, установить локальное освещение и стирать при 30 градусах

На чем россияне экономят в путешествиях

Экономия в последнюю очередь касается жилья

На чем россияне экономят в путешествиях
Экономия в последнюю очередь касается жилья

Россияне стали чаще экономить на одежде и развлечениях

При этом они готовы больше платить за полезную еду

Россияне стали чаще экономить на одежде и развлечениях
При этом они готовы больше платить за полезную еду

Индекс потребительского доверия россиян продолжает стремительно снижаться

Россияне все больше экономят на покупках и развлечениях

Индекс потребительского доверия россиян продолжает стремительно снижаться
Россияне все больше экономят на покупках и развлечениях

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