Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском «Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»
Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском

Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском
«Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»

«С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей и нации», — директор Эрмитажа
Цитата дня
24 июня 2022

«С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей и нации», — директор Эрмитажа

9 главных выставок зимы в Петербурге

9 главных выставок зимы в ПетербургеКоллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»

9 главных выставок зимы в Петербурге

9 главных выставок зимы в Петербурге Коллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»

«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге
«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге Все о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября
«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге

«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге
Все о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
Галерея
30 сентября 2021

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа

9 главных выставок осени в Петербурге

9 главных выставок осени в ПетербургеКосмизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»

9 главных выставок осени в Петербурге

9 главных выставок осени в Петербурге Космизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»

В Москве построят филиал Эрмитажа
25 августа 2021

В Москве построят филиал Эрмитажа

Эрмитаж проведет выставку NFT-Art в формате токенов
26 марта 2021

Эрмитаж проведет выставку NFT-Art в формате токенов

Poison Drop открыли в саду «Эрмитаж» поп-ап с главными украшениями сезона
9 августа 2020

Poison Drop открыли в саду «Эрмитаж» поп-ап с главными украшениями сезона

«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города
«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города И почему сказ о великанах в Исаакии стал таким популярным
«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города

«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города
И почему сказ о великанах в Исаакии стал таким популярным

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Режиссером проекта стала Аксинья Гог

Пятичасовая прогулка по Эрмитажу, снятая на iPhone

Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году

Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ

Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году

Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины
Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины Что нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет
Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины

Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины
Что нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Акция действует с 5 апреля по 10 мая

20 % на напитки Starbucks для пассажиров «Аэроэкспресса»

Самые посещаемые музеи мира

Пять российских музеев попали в топ-100

Самые посещаемые музеи мира

В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения

Они возникли из-за недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии

В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения

«Тропическое Рождество» и «КОТкаток»: Что московские парки приготовили к зиме
«Тропическое Рождество» и «КОТкаток»: Что московские парки приготовили к зиме Куда идти на выставку елочных игрушек и учиться фигурному катанию
«Тропическое Рождество» и «КОТкаток»: Что московские парки приготовили к зиме

«Тропическое Рождество» и «КОТкаток»: Что московские парки приготовили к зиме
Куда идти на выставку елочных игрушек и учиться фигурному катанию

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках

Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона

Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа

Проектом занимается создатель «Диалогов» Николай Солодников

Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа

В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу

Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца

В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу

Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок

Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов

Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок

На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы

Мероприятие подготовили сами учащиеся

На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа

Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»

Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа

«Венера тряпичная»: Как смотреть выставку арте повера в Эрмитаже
«Венера тряпичная»: Как смотреть выставку арте повера в Эрмитаже Куча тряпья, раскладушка, иглу и охладительная система в интерьерах Зимнего дворца
«Венера тряпичная»: Как смотреть выставку арте повера в Эрмитаже

«Венера тряпичная»: Как смотреть выставку арте повера в Эрмитаже
Куча тряпья, раскладушка, иглу и охладительная система в интерьерах Зимнего дворца

Илья Кабаков в Эрмитаже: Что нужно знать о выставке патриарха московского концептуализма
Илья Кабаков в Эрмитаже: Что нужно знать о выставке патриарха московского концептуализма Тотальные инсталляции, вымышленные персонажи, шкаф, туалет, мухи и ангелы
Илья Кабаков в Эрмитаже: Что нужно знать о выставке патриарха московского концептуализма

Илья Кабаков в Эрмитаже: Что нужно знать о выставке патриарха московского концептуализма
Тотальные инсталляции, вымышленные персонажи, шкаф, туалет, мухи и ангелы

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки

Московские парки объявили программу открытия летнего сезона

Прямая трансляция спектакля «Каравайчук»

Постановка пройдет в Малиновой гостиной Зимнего дворца без зрителей

Прямая трансляция спектакля «Каравайчук»

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя

Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Стикеры для Telegram от Эрмитажа

На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо

Стикеры для Telegram от Эрмитажа

Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году

Новое здание оборудуют инновационной системой освещения

Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году

Московский филиал Эрмитажа планируют открыть к 2020 году

Здание музея выполнят из стекла и пропускающего свет камня

Московский филиал Эрмитажа планируют открыть к 2020 году

В саду «Эрмитаж» пройдет танцевальный фестиваль More Amore

Его организует проект Seasons Project

В саду «Эрмитаж» пройдет танцевальный фестиваль More Amore

Что нужно знать о выставке Ансельма Кифера в Эрмитаже
Что нужно знать о выставке Ансельма Кифера в Эрмитаже The Village рассказывает о первой персональной выставке прославленного немецкого художника в России
Что нужно знать о выставке Ансельма Кифера в Эрмитаже

Что нужно знать о выставке Ансельма Кифера в Эрмитаже
The Village рассказывает о первой персональной выставке прославленного немецкого художника в России

Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга

Первые строки рейтинга занимают Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея

Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга

Сын замглавы Эрмитажа задержан за хранение наркотиков

До недавнего времени он возглавлял департамент инвестиций, реставрации и строительства в министерстве культуры

Сын замглавы Эрмитажа задержан за хранение наркотиков

Архивные документы о распродажах в Эрмитаже признали секретными (обновлено)

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сотрудник музея

Архивные документы о распродажах в Эрмитаже признали секретными (обновлено)

В Эрмитаже начали проводить тотальную проверку посетителей

Музей усилил меры безопасности после теракта в петербургском метро

В Эрмитаже начали проводить тотальную проверку посетителей

В Эрмитаже провели обыск

Об этом сообщает пресс-служба музея

В Эрмитаже провели обыск

Михаил Пиотровский — об аресте своего заместителя

По мнению директора Эрмитажа, арест Михаила Новикова связан с недобросовестностью подрядчиков

Михаил Пиотровский — об аресте своего заместителя

14 главных выставок весны в Петербурге
14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
14 главных выставок весны в Петербурге

14 главных выставок весны в Петербурге
Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город

Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город
Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист

Сотрудники ФСБ изымают документы в Эрмитаже

По данным СМИ, ФСБ интересуют документы по строительству фондохранилища на Школьной улице

Сотрудники ФСБ изымают документы в Эрмитаже

Петербургская епархия — о призыве Пиотровского отложить передачу Исаакия РПЦ

Письмо директора Эрмитажа прокомментировал протоиерей Александр Пелин

Петербургская епархия — о призыве Пиотровского отложить передачу Исаакия РПЦ

Самые популярные российские музеи в новогодние праздники

Лидирует в рейтинге Эрмитаж

Самые популярные российские музеи в новогодние праздники

В Петербурге представили записанный в Эрмитаже альбом Олега Каравайчука

Презентация диска состоялась на кинофестивале «Артдокфест»

В Петербурге представили записанный в Эрмитаже альбом Олега Каравайчука

Прокуратура проверит Эрмитаж из-за жалоб на выставку Яна Фабра

Проверку вызвали жалобы возмущенных посетителей музея

Прокуратура проверит Эрмитаж из-за жалоб на выставку Яна Фабра

12 выставок зимы в Петербурге
12 выставок зимы в Петербурге Ретроспектива Айвазовского, современное искусство Греции, Мариано Фортуни и другие главные события сезона
12 выставок зимы в Петербурге

12 выставок зимы в Петербурге
Ретроспектива Айвазовского, современное искусство Греции, Мариано Фортуни и другие главные события сезона

После выставки Яна Фабра в Эрмитаже запустят экскурсию «Страхи и фобии»

Об этом говорится в сообщении на странице музея в Instagram

После выставки Яна Фабра в Эрмитаже запустят экскурсию «Страхи и фобии»

Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

По мнению директора Эрмитажа, «уровень злобы в стране слишком велик».

Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Петербургский протоиерей заявил, что выставка выглядит «достаточно позорно»

РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Ужесточить наказание за вандализм и атаки на произведения искусства

С соответствующим предложением выступил Станислав Говорухин

Ужесточить наказание за вандализм и атаки на произведения искусства

Птичку жалко: Музейный куратор и зоозащитник — о выставке Фабра в Эрмитаже
Птичку жалко: Музейный куратор и зоозащитник — о выставке Фабра в Эрмитаже Как атакуют петербургскую выставку одного из главных современных художников и какие выставки атаковали в городе раньше
Птичку жалко: Музейный куратор и зоозащитник — о выставке Фабра в Эрмитаже

Птичку жалко: Музейный куратор и зоозащитник — о выставке Фабра в Эрмитаже
Как атакуют петербургскую выставку одного из главных современных художников и какие выставки атаковали в городе раньше

Пользователи соцсетей протестуют против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

Недовольные выставкой посетители распространяют хэштег #позорэрмитажу

Пользователи соцсетей протестуют против выставки Яна Фабра в Эрмитаже

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже

Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве

В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»

В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы

В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»

В России осенью организуют бесплатное посещение 18 музеев страны

В частности, бесплатно можно будет прийти в Пушкинский музей и Эрмитаж

В России осенью организуют бесплатное посещение 18 музеев страны

В саду «Эрмитаж» открывают бесплатные курсы испанского языка

Занятия рассчитаны на тех, кто уже знаком с языком, но затрудняется на нём говорить

В саду «Эрмитаж» открывают бесплатные курсы испанского языка

В саду «Эрмитаж» состоится фестиваль волонтёров

На фестивале свои программы представят фонд «Старость в радость», проект «Автоволонтёры» и другие организации

В саду «Эрмитаж» состоится фестиваль волонтёров

Эрте в Эрмитаже: Что нужно знать о классике ар-деко и пионере унисекса

Эрте в Эрмитаже: Что нужно знать о классике ар-деко и пионере унисекса The Village составил краткий гид по выставке «Эрте — гений ар-деко: возвращение в Петербург»

Эрте в Эрмитаже: Что нужно знать о классике ар-деко и пионере унисекса

Эрте в Эрмитаже: Что нужно знать о классике ар-деко и пионере унисекса
The Village составил краткий гид по выставке «Эрте — гений ар-деко: возвращение в Петербург»

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ