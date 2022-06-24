Как устроена выставка современного (и не только) искусства в крохотном Каргополе под Архангельском «Птица в деревянной броне несет цифровые яйца»
«С одной стороны, война — это кровь и убийство, а с другой — самоутверждение людей и нации», — директор Эрмитажа
9 главных выставок зимы в ПетербургеКоллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»
9 главных выставок зимы в Петербурге Коллекция фонда Still Art в Эрмитаже, Хельмут Ньютон в «Эрарте» и скейт-парк в «Манеже»
«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге Все о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября
9 главных выставок осени в ПетербургеКосмизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»
9 главных выставок осени в Петербурге Космизм в Русском Музее, Glasstress в Эрмитаже, «Покой и радость» в «Манеже»
«Атланты построили Петербург»: Как альтернативщики перепридумали историю города
И почему сказ о великанах в Исаакии стал таким популярным
Московский филиал Эрмитажа достроят только в 2024 году
Шестиэтажное здание музея появится на территории ЗИЛ
Коллекция братьев Морозовых в Эрмитаже: Главные факты и картины Что нужно знать о знаменитом собрании живописи Ивана и Михаила Морозовых, воссоединенном впервые за 70 лет
В системах безопасности четырех крупнейших музеев России обнаружили нарушения
Они возникли из-за недоработок самих учреждений и подразделений Росгвардии
«Тропическое Рождество» и «КОТкаток»: Что московские парки приготовили к зиме Куда идти на выставку елочных игрушек и учиться фигурному катанию
Неоновые шоу и кошачий маскарад: Парки объявили программу открытия зимнего сезона
Бесплатные мероприятия пройдут 22 и 24 ноября на 20 столичных площадках
Первый выпуск шоу «Ещенепознер». Гостем стал директор Эрмитажа
Проектом занимается создатель «Диалогов» Николай Солодников
В «Зарядье» запустили виртуальные прогулки по Эрмитажу
Зрители смогут посетить Дворцовую площадь и залы музея, а также подняться на крышу Зимнего дворца
Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок
Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов
На «Большом фестивале школ искусств» покажут световые инсталляции и перформансы
Мероприятие подготовили сами учащиеся
Бывшего замминистра культуры задержали из-за хищений на подрядах Эрмитажа
Ранее Григория Пирумова признали виновным в мошенничестве по «делу реставраторов»
«Венера тряпичная»: Как смотреть выставку арте повера в Эрмитаже
Куча тряпья, раскладушка, иглу и охладительная система в интерьерах Зимнего дворца
Илья Кабаков в Эрмитаже: Что нужно знать о выставке патриарха московского концептуализма
Тотальные инсталляции, вымышленные персонажи, шкаф, туалет, мухи и ангелы
Московские парки объявили программу открытия летнего сезона
Джедайский петанк, фотографии с эффектом матрицы и мастер-классы по созданию электронной музыки
Прямая трансляция спектакля «Каравайчук»
Постановка пройдет в Малиновой гостиной Зимнего дворца без зрителей
Флешмоб в поддержку однополых браков, стикеры Эрмитажа и сиквел Marvel про мини-супергероя Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Стикеры для Telegram от Эрмитажа
На стикерах изображены фрагменты картин Матисса, Пикассо, Рембрандта и Караваджо
Московский филиал Эрмитажа откроют на территории ЗИЛа в 2020 году
Новое здание оборудуют инновационной системой освещения
Московский филиал Эрмитажа планируют открыть к 2020 году
Здание музея выполнят из стекла и пропускающего свет камня
В саду «Эрмитаж» пройдет танцевальный фестиваль More Amore
Его организует проект Seasons Project
Что нужно знать о выставке Ансельма Кифера в Эрмитаже
The Village рассказывает о первой персональной выставке прославленного немецкого художника в России
Самые посещаемые художественные музеи Москвы и Петербурга
Первые строки рейтинга занимают Эрмитаж, Русский музей и Третьяковская галерея
Сын замглавы Эрмитажа задержан за хранение наркотиков
До недавнего времени он возглавлял департамент инвестиций, реставрации и строительства в министерстве культуры
Архивные документы о распродажах в Эрмитаже признали секретными (обновлено)
Об этом на своей странице в фейсбуке написал сотрудник музея
В Эрмитаже начали проводить тотальную проверку посетителей
Музей усилил меры безопасности после теракта в петербургском метро
Михаил Пиотровский — об аресте своего заместителя
По мнению директора Эрмитажа, арест Михаила Новикова связан с недобросовестностью подрядчиков
14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги
Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки
Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный городГерои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист
Живой Выборг: Кто и как меняет приграничный город Герои и места: Замок и библиотека, школьник и предприниматель, ресторан и «Эрмитаж», патриот и авантюрист
Сотрудники ФСБ изымают документы в Эрмитаже
По данным СМИ, ФСБ интересуют документы по строительству фондохранилища на Школьной улице
Петербургская епархия — о призыве Пиотровского отложить передачу Исаакия РПЦ
Письмо директора Эрмитажа прокомментировал протоиерей Александр Пелин
В Петербурге представили записанный в Эрмитаже альбом Олега Каравайчука
Презентация диска состоялась на кинофестивале «Артдокфест»
Прокуратура проверит Эрмитаж из-за жалоб на выставку Яна Фабра
Проверку вызвали жалобы возмущенных посетителей музея
12 выставок зимы в Петербурге Ретроспектива Айвазовского, современное искусство Греции, Мариано Фортуни и другие главные события сезона
После выставки Яна Фабра в Эрмитаже запустят экскурсию «Страхи и фобии»
Об этом говорится в сообщении на странице музея в Instagram
Михаил Пиотровский — о протестах против выставки Яна Фабра в Эрмитаже
По мнению директора Эрмитажа, «уровень злобы в стране слишком велик».
РПЦ — о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Петербургский протоиерей заявил, что выставка выглядит «достаточно позорно»
Ужесточить наказание за вандализм и атаки на произведения искусства
С соответствующим предложением выступил Станислав Говорухин
Птичку жалко: Музейный куратор и зоозащитник — о выставке Фабра в Эрмитаже Как атакуют петербургскую выставку одного из главных современных художников и какие выставки атаковали в городе раньше
Пользователи соцсетей протестуют против выставки Яна Фабра в Эрмитаже
Недовольные выставкой посетители распространяют хэштег #позорэрмитажу
Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве
Дары смерти: Что нужно знать о выставке Яна Фабра в Эрмитаже
Кровь, панцири жуков, мертвые животные и рисунки шариковой ручкой на выставке главного романтика в современном искусстве
В «Эрмитаже» пройдет фестиваль «Тбилисоба»
В программе — дегустация напитков и блюд грузинской кухни, мастер-классы, лекции и кинопоказы
В России осенью организуют бесплатное посещение 18 музеев страны
В частности, бесплатно можно будет прийти в Пушкинский музей и Эрмитаж
В саду «Эрмитаж» открывают бесплатные курсы испанского языка
Занятия рассчитаны на тех, кто уже знаком с языком, но затрудняется на нём говорить
В саду «Эрмитаж» состоится фестиваль волонтёров
На фестивале свои программы представят фонд «Старость в радость», проект «Автоволонтёры» и другие организации