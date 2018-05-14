«Венера тряпичная»: Как смотреть выставку арте повера в Эрмитаже

16 мая в Зимнем дворце открывается выставка «Арте повера. Творческий прорыв» — обширная и показательная ретроспектива одного из самых заметных течений в итальянском искусстве второй половины ХХ века.

Сам термин «арте повера» (в переводе с итальянского — «бедное искусство») в 1967 году ввел в обиход куратор и художественный критик Джермано Челант, пытаясь дать определение работам нескольких десятков итальянских авторов, которые независимо друг от друга и непохожими способами восстали в своем искусстве против американского минимализма, предложив совсем иной способ осмысления феноменов индустриального мира. Вместо современных материалов художники движения стали использовать буквально все, что попадало под руку, — от тряпок и старых газет до веток и камней, а выставкам в авторитетных музеях и галереях предпочитали перформансы в парках и на городских площадях.

По просьбе The Village куратор выставки, сотрудник отдела современного искусства Государственного Эрмитажа Анастасия Чаладзе выбрала девять показательных экспонатов и на их примере рассказала о том, из чего состоит арте повера.