«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге Все о «нерабочих днях» с 30 октября по 7 ноября
23 октября губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в антиковидном постановлении № 121. Согласно документу, с 30 октября по 7 ноября в городе приостанавливают деятельность:
— общепита (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, а также производственных столовых);
— магазинов (за исключением аптек, заправок, магазинов без торгового зала, продуктовых и магазинов с непродовольственными товарами первой необходимости);
— салонов красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев;
— стоматологий (за исключением оказания экстренной помощи);
— ветеринарных клиник (за исключением оказания экстренной помощи);
— фитнес-центров, бассейнов, аквапарков, цирков, океанариумов, аттракционов, ледовых катков, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок;
— школ, детских садов (кроме дежурных групп 1, 2 и 3 ноября), детских игровых комнат и развлекательных центров;
— МФЦ (за исключением регистрации рождения, брака, расторжения брака, смерти);
— спортивных мероприятий (за исключением спортивных мероприятий, согласованных Роспотребнадзором);
— культурных (выставок, концертов, библиотек), образовательных (мастер-классов, лекций, тренингов) мероприятий;
— торжественных регистраций брака;
— водного транспорта.
Зачем объявили «нерабочие дни» и почему сейчас?
Источник «Фонтанки» из Смольного объяснил введение нерабочих дней так: «Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся». В Москве о локдауне объявили 21 октября. Петербургские меры аналогичны столичным. По данным «Фонтанки», в Смольном надеются, что теперь москвичи не поедут на «каникулы» в Петербург.
Власти также считают, что «нерабочие дни» доказали свою эффективность в прошлом. «В прошлом году, как только была приостановлена деятельность дошкольных учреждений, многие взрослые ушли на удаленку, мы сразу увидели резкое снижение заболеваемости», — заявила глава отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.
А в Ленинградской области тоже локдаун?
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем инстаграме, что торговые центры и общепиты будут функционировать во время «нерабочей недели». Он также рассказал, что на время петербургского локдауна запустят дополнительные электрички в Выборг. «Мы запускаем дополнительные „Ласточки“, потому что нет запрета гулять на улице, и мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу. Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать. Работа общественного транспорта не отменяется, как и нахождение на свежем воздухе», — рассказал Дрозденко.
Если вы собрались съездить в Ленобласть, важно помнить: здесь действует режим QR-кодов. С 30 октября попасть в ночной клуб, кинотеатр, театр, музей, цирк, бассейн, на спортивное мероприятие, выставку или концерт в районах «красной зоны» Ленобласти можно только с QR-кодом. В «красную зону» (там, где больше 50 случаев заражения на 100 тысяч населения) входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский, Гатчинский и Выборгский районы (добавлен в список 27 октября). Остальные районы отнесены к «желтой зоне» (от 25 до 50 случаев на 100 тысяч населения), там режим QR-кодов начнет действовать с 15 ноября.
27 октября власти Ленобласти ввели дополнительные ограничения. С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа:
— торговых центров площадью 36 тысяч квадратных метров и более (фудкорты — только на вынос);
— дискотек и ночных клубов, с 8 ноября — только по QR-кодам.
Заселиться в отель, сходить в кафе, кино, парикмахерскую, фитнес-клуб или к стоматологу можно только по QR-коду или ПЦР-тесту.
Как будут работать поликлиники во время «нерабочих дней»?
С 1 по 3 ноября все поликлиники, больницы, стационарные медицинские учреждения будут работать в обычном режиме. 4 ноября, в День народного единства, в городе будут оказывать только экстренную помощь. 5 и 6 ноября в поликлиниках будут работать дежурные составы для оказания помощи на дому.
Можно ли привиться во время «нерабочих дней»?
Краткий ответ: да.
«Все поликлиники в течение нерабочих и праздничных дней будут проводить вакцинацию», — пообещал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
Пункты вакцинации в торговых центрах тоже будут работать. Вот список всех мобильных пунктов с режимом работы.
Куда можно сходить на «нерабочей неделе»?
Если у вас есть QR-код или справка о медотводе от прививки, можно сходить в музей или театр. Важно: подойдут только вакцины, прошедшие госрегистрацию в России, то есть «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Организованные группы детей в музеи и театры не пустят.
В Эрмитаже при онлайн-покупке билета отдельно предупреждают, что с 30 октября «посещение возможно только при предъявлении QR-кода». При этом нужно будет выбрать один из двух маршрутов: со стороны Иорданской лестницы или со стороны Церковной лестницы — таким образом в музее хотят разделить потоки посетителей.
В Русском музее до 15 ноября идет выставка «Иван Иванович Шишкин. 1832—1898», в Эрарте до 6 февраля экспонируют работы Ника Визи «Искусство с элементами судебно-медицинской экспертизы». В Александринке в дни каникул пройдет фестиваль социального театра «Особый взгляд» (просим быть осторожными, оценивать риски и вовсе отказаться от посещения массовых мероприятий, если вы еще не сделали прививку или не уверены в наличии достаточного уровня антител).
Почему в музеи и театры можно, а в кино и библиотеки (!) нет?
Принцип деления общественных мест на безопасные и небезопасные неизвестен. Власти Петербурге дали лишь краткое объяснение, почему остаются доступны музеи: «[…] они проявили себя как одни из самых безопасных учреждений, которые хорошо соблюдают ограничительные меры, где гости попадают по записи, предварительно купив онлайн билеты, что исключает возможность передачи вируса».
Торговые центры совсем не будут работать? Какие магазины вообще останутся открытыми?
Торговые центры формально будут открыты, причина очевидна: во многих из них располагаются пункты вакцинации, аптеки и продуктовые магазины. При этом большинство торговых точек в ТЦ закроют. Заместитель председателя комитета по промышленной политике Александр Ситов сказал, что на входе в ТЦ у посетителей будут выборочно проверять QR-коды.
Продолжить работу смогут магазины, которые продают продовольственные и (или) товары первой необходимости. Доля таких товаров в ассортименте должна составлять не менее 30 процентов.
Власти города также разрешили работать цветочным и табачным магазинам, Почте Росси и банкам.
В Москве, например, запретили работать алкомаркетам, где доля продуктов питания в ассортименте составляет менее 30 процентов. Власти Петербурга сообщили, что они считают алкоголь продовольственным продуктом, поэтому не планируют закрывать алкомаркеты на время локдауна.
А льготный проезд отменят?
Краткий ответ: нет.
«Общественный транспорт будет работать в штатном режиме, никаких ограничений не предусмотрено», — пообещали в комитете по транспорту Петербурга. То есть закрытий станций метро, отмены льготного проезда, сокращения перевозок не будет.
Когда снимут ограничения?
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что оснований для продления локдауна нет, поэтому «нерабочие дни» закончатся 7 ноября. Однако бизнес к заявленным срокам относится со скепсисом. «Если бы [запрет] ограничился неделей, наверное, это было бы не очень страшно, некритично. Но есть ощущение, что неделей мы не ограничимся. Я не верю, что мы на Рождество и Новый год поработаем, — пожаловался «Фонтанке» Дмитрий Крутиков, гендиректор аквапарка «Питерлэнд». Совладелец «Теремка» Виталий Свидовский солидарен с Крутиковым, он считает, что на самом неделе никто не может знать точного срока локдауна.
Режим QR-кодов, судя по недавнему заявлению главы отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии, с нами и вовсе надолго. Она считает, что снять ковидные ограничения в Петербурге можно будет только когда не менее 80 % петербуржцев (у которых нет медотвода) сделают прививку.
Обложка: Виктор Юльев