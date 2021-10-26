«Чтобы москвичи не приехали»: Гид по локдауну в Петербурге

А в Ленинградской области тоже локдаун?

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал в своем инстаграме, что торговые центры и общепиты будут функционировать во время «нерабочей недели». Он также рассказал, что на время петербургского локдауна запустят дополнительные электрички в Выборг. «Мы запускаем дополнительные „Ласточки“, потому что нет запрета гулять на улице, и мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу. Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать. Работа общественного транспорта не отменяется, как и нахождение на свежем воздухе», — рассказал Дрозденко.

Если вы собрались съездить в Ленобласть, важно помнить: здесь действует режим QR-кодов. С 30 октября попасть в ночной клуб, кинотеатр, театр, музей, цирк, бассейн, на спортивное мероприятие, выставку или концерт в районах «красной зоны» Ленобласти можно только с QR-кодом. В «красную зону» (там, где больше 50 случаев заражения на 100 тысяч населения) входят Всеволожский, Сланцевский, Бокситогорский, Тихвинский, Киришский, Гатчинский и Выборгский районы (добавлен в список 27 октября). Остальные районы отнесены к «желтой зоне» (от 25 до 50 случаев на 100 тысяч населения), там режим QR-кодов начнет действовать с 15 ноября.

27 октября власти Ленобласти ввели дополнительные ограничения. С 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа:

— торговых центров площадью 36 тысяч квадратных метров и более (фудкорты — только на вынос);

— дискотек и ночных клубов, с 8 ноября — только по QR-кодам.

Заселиться в отель, сходить в кафе, кино, парикмахерскую, фитнес-клуб или к стоматологу можно только по QR-коду или ПЦР-тесту.

