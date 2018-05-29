Директор Эрмитажа заявил об опасности зарубежных выставок Музей не проводит выставки в США из-за отсутствия гарантий сохранности экспонатов
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что для проведения зарубежных выставок музеям нужны гарантии неприкосновенности экспонатов. Проблемы с их сохранностью по-прежнему существуют.
Несколько лет назад в Стокгольме отменили выставку Марка Шагала. Швеция не смогла предоставить гарантии возврата музейных ценностей. Тогда Пиотровский отметил, что из-за отсутствия таких гарантий Эрмитаж не привозит выставки в США.
«Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы. Мы с этим боремся. Но ничего особенного не изменилось», — подчеркнул директор петербургского музея.
По мнению Пиотровского, для нормального культурного сотрудничества необходимо отказаться от арестов выставок, а все вывезенные за рубеж экспонаты должны возвращаться в срок.
Ранее Михаил Пиотровский объяснил, почему Эрмитаж отказался от выставки Дэмиена Хёрста.
Источник: РИА «Новости»
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