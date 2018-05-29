«Ничего особенно не изменилось. Те же опасности, те же угрозы. Мы с этим боремся. Но ничего особенного не изменилось», — подчеркнул директор петербургского музея.

По мнению Пиотровского, для нормального культурного сотрудничества необходимо отказаться от арестов выставок, а все вывезенные за рубеж экспонаты должны возвращаться в срок.