Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

20 июня 2022

В Мосгорсуде проходит эвакуация

Охваты Instagram в России упали на треть
15 июня 2022

Охваты Instagram в России упали на треть

За что запретили Facebook и Instagram?
28 марта 2022

За что запретили Facebook и Instagram?

Производители боятся использовать логотипы Facebook и Instagram на упаковках
25 марта 2022

Производители боятся использовать логотипы Facebook и Instagram на упаковках

Facebook и Instagram признали экстремистскими. Что это значит для пользователей?

Facebook и Instagram признали экстремистскими. Что это значит для пользователей?

Исследование
20 марта 2022

Российская аудитория Instagram после блокировки снизилась на 16 %, Facebook — на 40 %

Пользователей не накажут за публикации в Instagram
обновлено15 марта 2022

Пользователей не накажут за публикации в Instagram

28 февраля 2022

Facebook скроет друзей российских пользователей

обновлено27 февраля 2022

Facebook ввел новые меры из-за войны в Украине

26 февраля 2022

Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу

25 февраля 2022

Роскомнадзор вводит ограничения на работу Facebook в России

Список
8 февраля 2022

Функции для безопасности пользователей Instagram и Facebook

19 ноября 2021

Facebook разрешит пользователям менять число и темы постов

Список
10 ноября 2021

За что Twitter и Facebook назначают многомиллионные штрафы

28 октября 2021

Компания Facebook сменила название на Meta

«Я прошел цифровой детокс»
«Я прошел цифровой детокс» Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука
«Я прошел цифровой детокс»

«Я прошел цифровой детокс»
Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука

5 октября 2021

Facebook, Instagram и WhatsApp заработали после шестичасового сбоя

Цифра дня
22 июля 2021

Какой штраф получили Telegram и Facebook за запрещенный контент

Музыка в сториз и сервис для роликов: Instagram и Facebook запустили новые функции
22 июня 2021

Музыка в сториз и сервис для роликов: Instagram и Facebook запустили новые функции

Как в инстаграме появились сторис
Как в инстаграме появились сторис И почему Facebook так и не купил Snapchat
Как в инстаграме появились сторис

Как в инстаграме появились сторис
И почему Facebook так и не купил Snapchat

20 апреля 2021

В ближайшие месяцы Facebook запустит Live Audio Rooms — аналог Clubhouse

10 марта 2021

Facebook запустил «облегченный» Instagram. В нем — все, к чему мы привыкли, но без рекламы и масок

28 января 2021

Facebook решила ограничить политический контент по всему миру

26 января 2021

В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел сбой

Считаем в уме: Стоит ли регистрироваться в соцсети Minds, где пользователям обещают платить за посты
Считаем в уме: Стоит ли регистрироваться в соцсети Minds, где пользователям обещают платить за посты И можно ли разбогатеть на шитпостинге и лайках
Считаем в уме: Стоит ли регистрироваться в соцсети Minds, где пользователям обещают платить за посты

Считаем в уме: Стоит ли регистрироваться в соцсети Minds, где пользователям обещают платить за посты
И можно ли разбогатеть на шитпостинге и лайках

3 декабря 2020

Facebook и Instagram будут удалять фейки о микрочипах в вакцинах от COVID-19

22 октября 2020

Facebook позволит создавать посты для соседей по району

15 октября 2020

Facebook запретит рекламу против вакцинации

15 октября 2020

Twitter вслед за Facebook начнет удалять посты, отрицающие Холокост

13 октября 2020

Facebook запретил публиковать контент, отрицающий Холокост

29 сентября 2020

Госдума хочет ограничить трафик сайтов, которые нарушают российские законы. Проект может коснуться Twitter и Facebook

15 сентября 2020

Facebook и Coursera запустили курс по SMM

Ссылка дня
9 сентября 2020

Чат-бот для путешествий по России от Facebook

17 августа 2020

Facebook разрешила оплачивать мероприятия внутри соцсети

В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой

Во всем винят Facebook

В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik

Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством

Facebook разрешил скрывать старые публикации

По одной или с помощью фильтра

Facebook разрешил скрывать старые публикации

Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим

Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех

Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим

Facebook представил Messenger Rooms — конкурента Zoom без ограничений по длительности звонков

Заходить в конференции можно будет без регистрации

Facebook представил Messenger Rooms — конкурента Zoom без ограничений по длительности звонков

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play

Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты

Так соцсеть надеется найти баги в системе

Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты

Эпидемия коронавируса на примере одного соседского сообщества на фейсбуке
Эпидемия коронавируса на примере одного соседского сообщества на фейсбуке Самоизоляция и средний класс Петербурга
Эпидемия коронавируса на примере одного соседского сообщества на фейсбуке

Эпидемия коронавируса на примере одного соседского сообщества на фейсбуке
Самоизоляция и средний класс Петербурга

Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей

Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России

Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети

И зачем это делается

Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети

Навязчивая реклама уже купленных товаров
Навязчивая реклама уже купленных товаров Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть
Навязчивая реклама уже купленных товаров

Навязчивая реклама уже купленных товаров
Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Так социальная сеть собирается бороться с фейками

TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки

Facebook перестанет предлагать друзей по номерам телефона

Правила начнут действовать с 2020 года

Facebook перестанет предлагать друзей по номерам телефона

Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook

Гид расскажет о главных постановках, проектах и людях из театральной среды

Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook

Разработчики Facebook предложили технологию против распознавания лиц на видео

Работает даже онлайн

Разработчики Facebook предложили технологию против распознавания лиц на видео

Вслед за PayPal из проекта криптовалюты Facebook вышли и другие финансовые гиганты (обновлено)

Visa, Mastercard и eBay решили пока не брать на себя отвественность

Вслед за PayPal из проекта криптовалюты Facebook вышли и другие финансовые гиганты (обновлено)

Facebook планирует опередить TikTok с помощью собственного сервиса

Это стало известно из записей разговоров Марка Цукерберга с сотрудниками

Facebook планирует опередить TikTok с помощью собственного сервиса

Facebook готовится к отказу от лайков. Новый формат тестируют в Австралии

Судя по всему, аналогичный пилотный проект в Instagram показал свою успешность

Facebook готовится к отказу от лайков. Новый формат тестируют в Австралии

Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров

Гостей ждет премьера нового спектакля-променада от Зыгаря

Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров

Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов

В некоторых случах реклама будет автоматически удаляться

Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов

Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии

Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)

Базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе

В компании говорят, что информация на сервере уже устарела

Базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе

Facebook отказался от автоматического распознавания лиц на фотографиях

Функцией можно воспользоваться по желанию

Facebook отказался от автоматического распознавания лиц на фотографиях

AR-маски для историй в Instagram теперь могут создавать все пользователи

Для этого Facebook запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR

AR-маски для историй в Instagram теперь могут создавать все пользователи

Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений

Такая же практика есть у «Яндекса»

Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ