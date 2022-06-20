Российская аудитория Instagram после блокировки снизилась на 16 %, Facebook — на 40 %
«Я прошел цифровой детокс» Горожане, отказавшиеся от соцсетей — о свободе и времени на чтение книг вместо фейсбука
Facebook запустил «облегченный» Instagram. В нем — все, к чему мы привыкли, но без рекламы и масок
Считаем в уме: Стоит ли регистрироваться в соцсети Minds, где пользователям обещают платить за посты И можно ли разбогатеть на шитпостинге и лайках
Госдума хочет ограничить трафик сайтов, которые нарушают российские законы. Проект может коснуться Twitter и Facebook
Facebook теперь маркирует СМИ, контролируемые государством
Такую метку уже получили Russia Today и Sputnik
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим
Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Facebook представил Messenger Rooms — конкурента Zoom без ограничений по длительности звонков
Заходить в конференции можно будет без регистрации
Facebook запустил приложение для стриминга игр — аналог Twitch
Пока Facebook Gaming доступно только в Google Play
Facebook создаст свою копию, где вместо настоящих пользователей будут боты
Так соцсеть надеется найти баги в системе
Эпидемия коронавируса на примере одного соседского сообщества на фейсбуке
Самоизоляция и средний класс Петербурга
Twitter и Facebook получили штрафы по 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные в России
Не так смешно, как прошлогодние 3 тысячи рублей
Facebook рассказала, какую информацию о пользователях собирает за пределами соцсети
И зачем это делается
Навязчивая реклама уже купленных товаров Зачем нам снова и снова показывают вещь, которая у нас уже есть
TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки
Так социальная сеть собирается бороться с фейками
Facebook перестанет предлагать друзей по номерам телефона
Правила начнут действовать с 2020 года
Онлайн-путеводитель по российскому театру от Facebook
Гид расскажет о главных постановках, проектах и людях из театральной среды
Разработчики Facebook предложили технологию против распознавания лиц на видео
Работает даже онлайн
Вслед за PayPal из проекта криптовалюты Facebook вышли и другие финансовые гиганты (обновлено)
Visa, Mastercard и eBay решили пока не брать на себя отвественность
Facebook планирует опередить TikTok с помощью собственного сервиса
Это стало известно из записей разговоров Марка Цукерберга с сотрудниками
Facebook готовится к отказу от лайков. Новый формат тестируют в Австралии
Судя по всему, аналогичный пилотный проект в Instagram показал свою успешность
Facebook и Instagram запустят проект в поддержку российских театров
Гостей ждет премьера нового спектакля-променада от Зыгаря
Instagram заблокирует для несовершеннолетних рекламу бьюти-процедур и диетических продуктов
В некоторых случах реклама будет автоматически удаляться
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования
Facebook не заплатила штраф в 3 тысячи рублей за отказ хранить данные в России (обновлено)
Предполагается, что до руководства соцсети просто не дошли претензии
Базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе
В компании говорят, что информация на сервере уже устарела
Facebook отказался от автоматического распознавания лиц на фотографиях
Функцией можно воспользоваться по желанию
AR-маски для историй в Instagram теперь могут создавать все пользователи
Для этого Facebook запустила публичную бета-версию сервиса Spark AR
Facebook призналась в прослушивании и расшифровке голосовых сообщений
Такая же практика есть у «Яндекса»