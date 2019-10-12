5 октября (12:45)



Международная платежная система PayPal объявила о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra. Представители платежной системы пояснили, что компания решила уделять основное внимание развитию собственного бизнеса.

По данным Bloomberg, часть из 28 компаний, выступивших основателями проекта Libra, не уверены в своей готовности дальше поддерживать криптовалюту Facebook. Они предпочитают сохранить хорошие отношения с американскими регуляторами, у которых есть сомнения насчет проекта.

Значение выхода PayPal из инициативы подчеркивается связями между компаниями: менеджер Facebook Дэвид Маркус, руководящий проектом, ранее был президентом PayPal, к тому же многие бывшие сотрудники платежной системы сейчас работают с блокчейн-технологиями Facebook.



2 октября (15:55)



Ряд компаний, которые ранее поддержали Facebook в создании криптовалюты Libra, раздумывают об уходе из проекта или не хотят поддерживать его публично, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Среди таких компаний — международные платежные системы Visa и Masterсard. По данным издания, многие пересматривают свои планы на фоне критики криптовалюты со стороны властей США и Евросоюза. Они указывают на возможные проблемы с безопасностью личных данных.

До сих пор ни один из участников Libra Association — НКО, которая будет обеспечивать работу валюты, — не перечислил Facebook 10 миллионов долларов, которые соцсеть просила у партнеров.

18 июня

Facebook представила собственную криптовалюту Libra. Запуск наметили на первую половину 2020 года.

Пользоваться криптовалютой можно будет через отдельное приложение для кошелька Calibra, а также в мессенджерах Facebook и WhatsApp, в который его интегрируют. Социальная сеть планирует, что криптовалюту будут использовать во всех ее проектах, в том числе для покупок в Instagram. Сейчас на сайте Calibra можно указать свой электронный адрес, чтобы получить доступ к приложению пораньше.

Совместно с Facebook криптовалюту создают еще 27 организаций, которые вошли в некоммерческую ассоциацию. Libra будет работать на собственном блокчейне, при этом его код опубликуют в открытом доступе, чтобы сторонние компании могли создавать свои приложения на его базе. Среди них — Mastercard, PayPal, Visa, Booking, eBay, Spotify и Uber.

Что касается безопасности, то вся информация пользователей будет храниться отдельно от данных, которые они передали Facebook, отметили в компании. По словам Марка Цукерберга, криптовалюта поможет совершать транзакции тем, у кого нет доступа к банковским приложениям, но есть смартфон.

Источник: Марк Цукерберг