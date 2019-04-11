Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма»
Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Сериал «Чики» просят привлечь к ответственности за «пропаганду ЛГБТ и феминизма» Авторы шоу отвечают, что помогают бороться с насилием
Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян А кого просто изолировать от общества
Как устроен фестиваль «Не виновата», который одновременно пройдет в 40 городах Вся прибыль с него пойдет фондам помощи жертвам домашнего насилия
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си»
В главной роли основательница Kinky Russia
«Свидание с феминисткой»: Документалка про феминизм от «Русской службы Би-би-си» В главной роли основательница Kinky Russia
«Фланерка»: Как в Москве проходят экскурсии только о женщинах Сходили на прогулку о выдающихся москвичках
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно»
Акция за равные права и против сексизма
В Сокольниках пройдет митинг «Отметим 8 марта правильно» Акция за равные права и против сексизма
Календарь «Солидарность», посвященный летним протестам, Шиесу и другим важным событиям прошлого года
Деньги с продаж направят в фонд «Насилию.нет»
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Шесть лет тюрьмы за рисунки вагины: Что не так с делом Юлии Цветковой Почему обвинения в распространении порнографии и гей-пропаганде — абсурд и имитация борьбы за нравственность
В Telegraph Hall пройдет третий московский Femfest
В программе — лекции, постановки и книжный маркет
В Telegraph Hall пройдет третий московский Femfest В программе — лекции, постановки и книжный маркет
«Я императрица квир-коммунизма»Дрэг-квин Дарья Недос — о травле, двачерах, феминизме и своей борьбе
«Я императрица квир-коммунизма» Дрэг-квин Дарья Недос — о травле, двачерах, феминизме и своей борьбе
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«Женская власть»: Как победить сексизм на работе И переубедить коллег, которые настроены против вас
Сколько россиян не считают принуждение жены к сексу изнасилованием
Социологи также выяснили, сколько жителей страны допускают применение силы к близким
Сколько россиян не считают принуждение жены к сексу изнасилованием Социологи также выяснили, сколько жителей страны допускают применение силы к близким
«Как я пришла к исламскому феминизму»Петербурженка Наталья Тамбиева — о женском клубе для мусульманок и реакции специалистов по исламу
«Как я пришла к исламскому феминизму» Петербурженка Наталья Тамбиева — о женском клубе для мусульманок и реакции специалистов по исламу
Феминистский онлайн-магазин «Самка»
Основатели предлагают купить у них визуальную символику для популяризации феминизма
Феминистский онлайн-магазин «Самка» Основатели предлагают купить у них визуальную символику для популяризации феминизма
«Харрасмантул» и «Женоненазавр»: Карточки о сексизме на работе
Новую серию карточек «Росгендернадзор» приурочил к 1 мая