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МЫ В СОЦСЕТЯХ

18 августа 2020

Рекламная школа Ferma открыла набор на полугодовой курс для новичков и специалистов

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Современные технологии пришли в молочное производство

На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки

Как я кормил бычков и кидал лассо
СПЕЦПРОЕКТ
Как я кормил бычков и кидал лассо Что такое фидлот и как он устроен
Как я кормил бычков и кидал лассо
СПЕЦПРОЕКТ

Как я кормил бычков и кидал лассо
Что такое фидлот и как он устроен

Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
СПЕЦПРОЕКТ
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме И страшно ли было принимать роды у коровы
Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
СПЕЦПРОЕКТ

Личный опыт: Как я несколько дней жил и работал на ферме
И страшно ли было принимать роды у коровы

Фермеры на рынке — о тренде на локальную еду и своих продуктах
Фермеры на рынке — о тренде на локальную еду и своих продуктах «Бабушка экономит на пенсии, чтобы купить раз в месяц настоящую курицу»
Фермеры на рынке — о тренде на локальную еду и своих продуктах

Фермеры на рынке — о тренде на локальную еду и своих продуктах
«Бабушка экономит на пенсии, чтобы купить раз в месяц настоящую курицу»

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги

Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень

LavkaLavka запускает образовательную программу

На тренинг приглашают фермеров, потребителей, производителей, продавцов экопродуктов и просто интересующихся

LavkaLavka запускает образовательную программу

На Даниловском рынке появятся гостиница для фермеров и кулинарные школы

Также здесь увеличат территорию продажи фермерской продукции и парковочную зону

На Даниловском рынке появятся гостиница для фермеров и кулинарные школы

«Никола-Ленивец» открывает лавку и кафе на Даниловском рынке

Основу ассортимента лавки составляют сезонные овощи с фермы Никола-Ленивца

«Никола-Ленивец» открывает лавку и кафе на Даниловском рынке

Экс-директор Даниловского рынка открыл пельменную «#пропельмени»

Продукты для пельменной привозят с «Честной фермы», которая находится в Рязанской области

Экс-директор Даниловского рынка открыл пельменную «#пропельмени»

Меха на ВДНХ: Как устроена первая городская ферма

Меха на ВДНХ: Как устроена первая городская фермаБюро Wowhaus создали новое общественное пространство, в котором можно почувствовать себя настоящим деревенским жителем

Меха на ВДНХ: Как устроена первая городская ферма

Меха на ВДНХ: Как устроена первая городская ферма
Бюро Wowhaus создали новое общественное пространство, в котором можно почувствовать себя настоящим деревенским жителем

Японских фермеров посадили в тюрьму за ложные сведения о количестве коров

Таким образом предприятие пыталось привлечь больше инвесторов

Японских фермеров посадили в тюрьму за ложные сведения о количестве коров

Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры
Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры На буме натуральных продуктов наживаются торговцы, а производители довольствуются копеечной прибылью. H&F нашёл фермеров, которые переломили этот тренд и нашли доходные бизнес-модели.
Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры

Лук, я твой отец: Как зарабатывают успешные фермеры
На буме натуральных продуктов наживаются торговцы, а производители довольствуются копеечной прибылью. H&F нашёл фермеров, которые переломили этот тренд и нашли доходные бизнес-модели.

Консерваторы: Рецепты заготовок из сезонных овощей и фруктов
Консерваторы: Рецепты заготовок из сезонных овощей и фруктов Как засолить лимон, сделать свекольную икру и закатать в банки патиссоны — The Village узнал у поваров, фермеров и садоводов, как они готовят сезонные продукты к зимовке.
Консерваторы: Рецепты заготовок из сезонных овощей и фруктов

Консерваторы: Рецепты заготовок из сезонных овощей и фруктов
Как засолить лимон, сделать свекольную икру и закатать в банки патиссоны — The Village узнал у поваров, фермеров и садоводов, как они готовят сезонные продукты к зимовке.

Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой
Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой The Village начинает серию репортажей с ферм, продукты которых можно купить в Москве. В первом выпуске — ферма переводчицы Валентины Жуковой, продающей молоко, сыр и творог на Дорогомиловском рынке.
Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой

Фермы Москвы: Молочное хозяйство Валентины Жуковой
The Village начинает серию репортажей с ферм, продукты которых можно купить в Москве. В первом выпуске — ферма переводчицы Валентины Жуковой, продающей молоко, сыр и творог на Дорогомиловском рынке.

Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве?
Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве? Профессионалы индустрии о здоровом питании, фермстерах, воспитании вкуса и экофастфуде
Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве?

Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве?
Профессионалы индустрии о здоровом питании, фермстерах, воспитании вкуса и экофастфуде

Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо
Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо Слушаем и смотрим)))
Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо

Сладкая N.Мост между мирами.Эко-изба на склоне Момбачо
Слушаем и смотрим)))