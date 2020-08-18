На подмосковной ферме коровам выдали VR-очки
Современные технологии пришли в молочное производство
Фермеры на рынке — о тренде на локальную еду и своих продуктах «Бабушка экономит на пенсии, чтобы купить раз в месяц настоящую курицу»
Рестораны на ВДНХ обновили сезонное меню на осень
Посетителям предложат согревающие напитки и горячие пироги
LavkaLavka запускает образовательную программу
На тренинг приглашают фермеров, потребителей, производителей, продавцов экопродуктов и просто интересующихся
На Даниловском рынке появятся гостиница для фермеров и кулинарные школы
Также здесь увеличат территорию продажи фермерской продукции и парковочную зону
«Никола-Ленивец» открывает лавку и кафе на Даниловском рынке
Основу ассортимента лавки составляют сезонные овощи с фермы Никола-Ленивца
Экс-директор Даниловского рынка открыл пельменную «#пропельмени»
Продукты для пельменной привозят с «Честной фермы», которая находится в Рязанской области
Меха на ВДНХ: Как устроена первая городская фермаБюро Wowhaus создали новое общественное пространство, в котором можно почувствовать себя настоящим деревенским жителем
Меха на ВДНХ: Как устроена первая городская ферма Бюро Wowhaus создали новое общественное пространство, в котором можно почувствовать себя настоящим деревенским жителем
Японских фермеров посадили в тюрьму за ложные сведения о количестве коров
Таким образом предприятие пыталось привлечь больше инвесторов