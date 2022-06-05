Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета
Фестиваль «ВолгаФест» запустил конкурс для художников. Лучшие работы появятся на набережной Самары
Нина Кравиц стала хедлайнером фестиваля New Star Camp, который пройдет в горах «Роза Хутор»
Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу
Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете
Российский ресторанный фестиваль впервые пройдет в формате доставки
В этом году он продлится до 30 апреля
Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)
Залезть на ярмарочные столбы не разрешат
Что хорошего произошло в 2019 году Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
Следующий фестиваль Present Perfect пройдет в Петербурге с 24 по 26 июля
Площадку пока не называют, первая партия билетов появится в продаже сегодня
В «Музеоне» пройдет фестиваль искусств с перформансами и мастер-классами
Хедлайнерами музыкальной части станут Tesla Boy, Therr Maitz, Pompeya и Eighteen
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»
Российский проект карусель «Заря» поедет на фестиваль Burning Man
Мероприятие традиционно пройдет в пустыне Блэк-Рок в Неваде
В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду Дождевики, резиновые сапоги и аксессуары, которые можно быстро купить
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
В Москве в июне пройдет 50 бесплатных литературных экскурсий
Они приурочены к фестивалям «Красная площадь» и «Московские сезоны»
На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз
Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros
Surgeon, Boston 168 и другие: Петербургский фестиваль Gamma объявил хедлайнеров
Фестиваль продлится с 11 по 14 июля
На VK Fest в Петербурге выступят Little Big, ATL, Федук и Тима Белорусских
Фестиваль пройдет 20 и 21 июля 2019 года в парке 300-летия Петербурга
Объявлены первые артисты, которые выступят на Present Perfect в 2019 году
Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля в петербургском кластере «Севкабель Порт»
На «Флаконе» пройдет фестиваль самобытной керамики Local Ceramics Fest
«Альтернатива для тех, кто устал от IKEA»
15 театральных событий весны Фестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать
Открыт прием заявок на бесплатный интенсив по музыкальному менеджменту
Занятия пройдут в апреле в Московской школе музыки
«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками Ярмарки в посольствах, маркеты от классных проектов и новогодние распродажи
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба» Куда пойти в выходные в Москве
В Москве и Петербурге проведут фестиваль хореографии Context
Событие продлится с 15 октября по 6 ноября
Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United
Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow
Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино
На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора
В Москве во время акции «Ночь кино» пройдут бесплатные кинопоказы
В акции примут участие городские парки, кинотеатры и библиотеки
На ВДНХ пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»
Гости фестиваля смогут посмотреть около 100 проектов ландшафтных дизайнеров
В Москве пройдет более 80 открытых встреч с блогерами
Их посвятят искусству, кулинарии, путешествиям и фотографии
Uniqlo откроет поп-ап-площадку на фестивале японской культуры в парке Горького
Посетители J-Fest смогут попробовать блюда японской кухни, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть кино
Путин, РКН и смысл жизни: Видеоряд на московском концерте Massive Attack
Собрали самые яркие высказывания, которые сопровождали выступление группы
Постоянные гости «Архстояния» — о том, зачем они ездят в Никола-Ленивец «Место силы без ГМО» и любимые объекты
В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People
На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk
Что слушать на Present Perfect: 7 показательных артистов и треков Плейлист, составленный одним из резидентов фестиваля — Димой Шуттой (Roots United)
«Пошлая Молли» и Монеточка присоединились к бойкоту «Нашествия»
Ранее несколько рок-групп отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества организаторов с Минобороны
На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»
После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки
«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto
Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks
Дети в городе: Куда пойти всей семьей в первые летние выходные Книжный, джазовый, клоунский и еще несколько семейных фестивалей
Словить Ламара: 14 лучших фестивалей летаPrimavera и Mad Cool, Sziget и Flow Festival — куда успеть купить билеты
Словить Ламара: 14 лучших фестивалей лета Primavera и Mad Cool, Sziget и Flow Festival — куда успеть купить билеты
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
В чем пойти на летний фестиваль и что взять с собой 5 удачных образов к Bosco Fresh Fest
Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest Концерт Джона Ньюмана, диджей-сет DMX Krew и татуировки в честь любви к Москве
«Мультимир», KidsRockFest и праздник «#Оторвись»: Куда пойти с детьми 1 июня Парки, музеи, театры и фестивали
Сколько денег Москва потратит на сезонные фестивали в 2017 году
В городе планируется провести более десяти мероприятий
Объявлена дата проведения Ahmad Tea Music Festival в 2017 году
Хедлайнером мероприятия станет вокалист The Verve Ричард Эшкрофт