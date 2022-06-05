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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Архстояние», Geek Picnic, «Ласточка-Summeet» — какие фестивали нас ждут летом
Список
5 июня 2022

«Архстояние», Geek Picnic, «Ласточка-Summeet» — какие фестивали нас ждут летом

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
Как прошел юбилейный фестиваль Signal

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
13 августа 2021

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками

10 августа 2021

Фестиваль Chess & Jazz перенесен на 2022 год

«Дикая мята» запустила платформу для донатов
обновлено19 июня 2021

«Дикая мята» запустила платформу для донатов

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Следим за главными событиями этого лета

Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?

Концерты и фестивали лета в Москве

Концерты и фестивали лета в МосквеПриедут ли Кристиан Лёффлер и Wire?

Концерты и фестивали лета в Москве

Концерты и фестивали лета в Москве Приедут ли Кристиан Лёффлер и Wire?

Фестиваль «ВолгаФест» запустил конкурс для художников. Лучшие работы появятся на набережной Самары
30 марта 2021

Фестиваль «ВолгаФест» запустил конкурс для художников. Лучшие работы появятся на набережной Самары

Нина Кравиц стала хедлайнером фестиваля New Star Camp, который пройдет в горах «Роза Хутор»
16 марта 2021

Нина Кравиц стала хедлайнером фестиваля New Star Camp, который пройдет в горах «Роза Хутор»

6 декабря 2020

Фестиваль «Человек: дизайн, технологии, наука, чувство» пройдет онлайн

15 ноября 2020

Начался фестиваль японской культуры J-Fest. В этом году он впервые пройдет онлайн

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект
Кто меняет облик и жизнь российских городов Рассказывают те, кто стоит за этими переменами
Кто меняет облик и жизнь российских городов
Спецпроект

Кто меняет облик и жизнь российских городов
Рассказывают те, кто стоит за этими переменами

Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу

Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете

Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу

«Маркет местной еды» впервые пройдет онлайн

Уже в эти выходные

«Маркет местной еды» впервые пройдет онлайн

Российский ресторанный фестиваль впервые пройдет в формате доставки

В этом году он продлится до 30 апреля

Российский ресторанный фестиваль впервые пройдет в формате доставки

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Залезть на ярмарочные столбы не разрешат

Мастер-классы, девятиметровые столбы и много блинов: Как в Москве проведут Масленицу (обновлено)

Что хорошего произошло в 2019 году
Что хорошего произошло в 2019 году Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости
Что хорошего произошло в 2019 году

Что хорошего произошло в 2019 году
Кот Виктор, здоровая трансгендерность и другие добрые новости

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка? Составьте личный план путешествий на 2020 год
Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
СПЕЦПРОЕКТ

Музыкальный путеводитель: Куда направит вас любимая музыка?
Составьте личный план путешествий на 2020 год

Следующий фестиваль Present Perfect пройдет в Петербурге с 24 по 26 июля

Площадку пока не называют, первая партия билетов появится в продаже сегодня

Следующий фестиваль Present Perfect пройдет в Петербурге с 24 по 26 июля

В «Музеоне» пройдет фестиваль искусств с перформансами и мастер-классами

Хедлайнерами музыкальной части станут Tesla Boy, Therr Maitz, Pompeya и Eighteen

В «Музеоне» пройдет фестиваль искусств с перформансами и мастер-классами

«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»
«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам

«Давай позовем Юрия Антонова»: Что будет, если дать денег гастроэнтузиастам
Кто и зачем делает «Фестиваль гастрономических развлечений»

Российский проект карусель «Заря» поедет на фестиваль Burning Man

Мероприятие традиционно пройдет в пустыне Блэк-Рок в Неваде

Российский проект карусель «Заря» поедет на фестиваль Burning Man

В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду
В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду Дождевики, резиновые сапоги и аксессуары, которые можно быстро купить
В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду

В чем идти на фестиваль, если обещают плохую погоду
Дождевики, резиновые сапоги и аксессуары, которые можно быстро купить

Чем заняться на «Дикой мяте»
Чем заняться на «Дикой мяте» Кого слушать, где жить, что смотреть и зачем еще ехать
Чем заняться на «Дикой мяте»

Чем заняться на «Дикой мяте»
Кого слушать, где жить, что смотреть и зачем еще ехать

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных
Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском

Бранч с The Village, концерт The Black Eyed Peas и две важнейшие выставки в Пушкинском
А еще паблик-ток Ивана Дорна, концерт Хаски, шоукейс Closer и другие стоящие события этих выходных

В Москве в июне пройдет 50 бесплатных литературных экскурсий

Они приурочены к фестивалям «Красная площадь» и «Московские сезоны»

В Москве в июне пройдет 50 бесплатных литературных экскурсий

До 90 % на фестивали и спектакли от «Яндекс.Афиши»

Акция пройдет в 28 городах России

До 90 % на фестивали и спектакли от «Яндекс.Афиши»

На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз

Также среди артистов основного лайн-апа — «Казускома» и Lucaveros

На Пикнике «Афиши» выступят Blossoms, «Дайте танк (!)», «СБПЧ» и Вадяра Блюз

Surgeon, Boston 168 и другие: Петербургский фестиваль Gamma объявил хедлайнеров

Фестиваль продлится с 11 по 14 июля

Surgeon, Boston 168 и другие: Петербургский фестиваль Gamma объявил хедлайнеров

На VK Fest в Петербурге выступят Little Big, ATL, Федук и Тима Белорусских

Фестиваль пройдет 20 и 21 июля 2019 года в парке 300-летия Петербурга

На VK Fest в Петербурге выступят Little Big, ATL, Федук и Тима Белорусских

Объявлены первые артисты, которые выступят на Present Perfect в 2019 году

Фестиваль пройдет с 26 по 28 июля в петербургском кластере «Севкабель Порт»

Объявлены первые артисты, которые выступят на Present Perfect в 2019 году

На «Флаконе» пройдет фестиваль самобытной керамики Local Ceramics Fest

«Альтернатива для тех, кто устал от IKEA»

На «Флаконе» пройдет фестиваль самобытной керамики Local Ceramics Fest

15 театральных событий весны
15 театральных событий весны Фестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать
15 театральных событий весны

15 театральных событий весны
Фестивали, спектакли и даже лаборатории, в которых вы сами сможете поучаствовать

Открыт прием заявок на бесплатный интенсив по музыкальному менеджменту

Занятия пройдут в апреле в Московской школе музыки

Открыт прием заявок на бесплатный интенсив по музыкальному менеджменту

«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками
«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками Ярмарки в посольствах, маркеты от классных проектов и новогодние распродажи
«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками

«Надевать одежду», «Мякиш», «Разбериха» и еще 14 мест, куда можно отправиться за подарками
Ярмарки в посольствах, маркеты от классных проектов и новогодние распродажи

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Им стала британская группа The Cure

Пикник «Афиши» объявил хедлайнера фестиваля

Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба» Куда пойти в выходные в Москве
Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»

Премьера нового фильма Ларса фон Триера, вечеринка с NU и фестиваль лютой музыки «Злоба»
Куда пойти в выходные в Москве

В Москве и Петербурге проведут фестиваль хореографии Context

Событие продлится с 15 октября по 6 ноября

В Москве и Петербурге проведут фестиваль хореографии Context

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Эпизод посвящен петербургскому артисту Nocow

Первый выпуск серии видео о российских электронных музыкантах от Roots United

Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино

На рынке можно будет приобрести винтажные украшения, костюмы, вещи для интерьера и декора

Темой очередного блошиного рынка Музея Москвы станет кино

В Москве во время акции «Ночь кино» пройдут бесплатные кинопоказы

В акции примут участие городские парки, кинотеатры и библиотеки

В Москве во время акции «Ночь кино» пройдут бесплатные кинопоказы

На ВДНХ пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»

Гости фестиваля смогут посмотреть около 100 проектов ландшафтных дизайнеров

На ВДНХ пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди»

В Москве пройдет более 80 открытых встреч с блогерами

Их посвятят искусству, кулинарии, путешествиям и фотографии

В Москве пройдет более 80 открытых встреч с блогерами

Uniqlo откроет поп-ап-площадку на фестивале японской культуры в парке Горького

Посетители J-Fest смогут попробовать блюда японской кухни, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть кино

Uniqlo откроет поп-ап-площадку на фестивале японской культуры в парке Горького

Путин, РКН и смысл жизни: Видеоряд на московском концерте Massive Attack

Собрали самые яркие высказывания, которые сопровождали выступление группы

Путин, РКН и смысл жизни: Видеоряд на московском концерте Massive Attack

Постоянные гости «Архстояния» — о том, зачем они ездят в Никола-Ленивец
Постоянные гости «Архстояния» — о том, зачем они ездят в Никола-Ленивец «Место силы без ГМО» и любимые объекты
Постоянные гости «Архстояния» — о том, зачем они ездят в Никола-Ленивец

Постоянные гости «Архстояния» — о том, зачем они ездят в Никола-Ленивец
«Место силы без ГМО» и любимые объекты

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

На нем выступят детройский дуэт AUX 88, грузинский продюсер Sevda и швейцарский диджей Opuswerk

В клубе «Газгольдер» пройдет препати техно-сцены Alfa Future People

Что слушать на Present Perfect: 7 показательных артистов и треков
Что слушать на Present Perfect: 7 показательных артистов и треков Плейлист, составленный одним из резидентов фестиваля — Димой Шуттой (Roots United)
Что слушать на Present Perfect: 7 показательных артистов и треков

Что слушать на Present Perfect: 7 показательных артистов и треков
Плейлист, составленный одним из резидентов фестиваля — Димой Шуттой (Roots United)

«Пошлая Молли» и Монеточка присоединились к бойкоту «Нашествия»

Ранее несколько рок-групп отказались от участия в фестивале из-за сотрудничества организаторов с Минобороны

«Пошлая Молли» и Монеточка присоединились к бойкоту «Нашествия»

На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»

После первого фестиваля на «Флаконе» организаторы решили расширить площадки

На фестивале Rhymes Show выступят Feduk, Гречка, «ЛСП» и «Пошлая Молли»

«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto

Лимитированную серию выпустил бренд St. Friday Socks

«Вписок нет». Коллекция носков к фестивалю Stereoleto

Дети в городе: Куда пойти всей семьей в первые летние выходные
Дети в городе: Куда пойти всей семьей в первые летние выходные Книжный, джазовый, клоунский и еще несколько семейных фестивалей
Дети в городе: Куда пойти всей семьей в первые летние выходные

Дети в городе: Куда пойти всей семьей в первые летние выходные
Книжный, джазовый, клоунский и еще несколько семейных фестивалей

Словить Ламара: 14 лучших фестивалей лета

Словить Ламара: 14 лучших фестивалей летаPrimavera и Mad Cool, Sziget и Flow Festival — куда успеть купить билеты

Словить Ламара: 14 лучших фестивалей лета

Словить Ламара: 14 лучших фестивалей лета
Primavera и Mad Cool, Sziget и Flow Festival — куда успеть купить билеты

Не объедаться блинами на Масленицу

Диетологи советуют съедать не более шести блинов в неделю

Не объедаться блинами на Масленицу

Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого Чем заняться в эти выходные
Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого

Татарская электроника, концерт IC3PEAK и выставка Эль Лисицкого
Чем заняться в эти выходные

В чем пойти на летний фестиваль и что взять с собой
В чем пойти на летний фестиваль и что взять с собой 5 удачных образов к Bosco Fresh Fest
В чем пойти на летний фестиваль и что взять с собой

В чем пойти на летний фестиваль и что взять с собой
5 удачных образов к Bosco Fresh Fest

Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest
Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest Концерт Джона Ньюмана, диджей-сет DMX Krew и татуировки в честь любви к Москве
Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest

Обязательная программа: Что нельзя пропустить на Bosco Fresh Fest
Концерт Джона Ньюмана, диджей-сет DMX Krew и татуировки в честь любви к Москве

«Мультимир», KidsRockFest и праздник «#Оторвись»: Куда пойти с детьми 1 июня
«Мультимир», KidsRockFest и праздник «#Оторвись»: Куда пойти с детьми 1 июня Парки, музеи, театры и фестивали
«Мультимир», KidsRockFest и праздник «#Оторвись»: Куда пойти с детьми 1 июня

«Мультимир», KidsRockFest и праздник «#Оторвись»: Куда пойти с детьми 1 июня
Парки, музеи, театры и фестивали

Сколько денег Москва потратит на сезонные фестивали в 2017 году

В городе планируется провести более десяти мероприятий

Сколько денег Москва потратит на сезонные фестивали в 2017 году

Объявлена дата проведения Ahmad Tea Music Festival в 2017 году

Хедлайнером мероприятия станет вокалист The Verve Ричард Эшкрофт

Объявлена дата проведения Ahmad Tea Music Festival в 2017 году

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ