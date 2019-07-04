Российский проект карусель «Заря» поедет на фестиваль Burning Man Мероприятие традиционно пройдет в пустыне Блэк-Рок в Неваде
Российский проект — карусель «Заря» — поедет на фестиваль Burning Man 2019 года. Мероприятие традиционно пройдет в пустыне Блэк-Рок американского штата Невада.
Работа выиграла грант фестиваля в числе 70 проектов со всего мира. Карусель от российских художников — это крутящаяся сцена, танцпол и аттракцион, который работает с помощью ручного привода. Также «Заря» испускает огонь и дым из мачты на крыше.
Вдохновителем проекта стал Александр Довыденков — его прадед был карусельщиком и возил аттракционы по ярмаркам и базарам в царской России. Сейчас команда запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги на поездку и некоторые запчасти.
Источник: Александр Довыденков
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