Российский проект — карусель «Заря» — поедет на фестиваль Burning Man 2019 года. Мероприятие традиционно пройдет в пустыне Блэк-Рок американского штата Невада.

Работа выиграла грант фестиваля в числе 70 проектов со всего мира. Карусель от российских художников — это крутящаяся сцена, танцпол и аттракцион, который работает с помощью ручного привода. Также «Заря» испускает огонь и дым из мачты на крыше.

Вдохновителем проекта стал Александр Довыденков — его прадед был карусельщиком и возил аттракционы по ярмаркам и базарам в царской России. Сейчас команда запустила краудфандинговую кампанию, чтобы собрать деньги на поездку и некоторые запчасти.