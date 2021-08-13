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«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
13 августа 2021

«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками

10 августа 2021

Фестиваль Chess & Jazz перенесен на 2022 год

«Дикая мята» запустила платформу для донатов
обновлено19 июня 2021

«Дикая мята» запустила платформу для донатов

Фестиваль «ВолгаФест» запустил конкурс для художников. Лучшие работы появятся на набережной Самары
30 марта 2021

Фестиваль «ВолгаФест» запустил конкурс для художников. Лучшие работы появятся на набережной Самары

Нина Кравиц стала хедлайнером фестиваля New Star Camp, который пройдет в горах «Роза Хутор»
16 марта 2021

Нина Кравиц стала хедлайнером фестиваля New Star Camp, который пройдет в горах «Роза Хутор»

6 декабря 2020

Фестиваль «Человек: дизайн, технологии, наука, чувство» пройдет онлайн

15 ноября 2020

Начался фестиваль японской культуры J-Fest. В этом году он впервые пройдет онлайн