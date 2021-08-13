«Голова», «Журавли» и еще 30 заведений примут участие в московском бар-хоппинге с фри-дринками
Фестиваль Chess & Jazz перенесен на 2022 год
«Дикая мята» запустила платформу для донатов
Фестиваль «ВолгаФест» запустил конкурс для художников. Лучшие работы появятся на набережной Самары
Нина Кравиц стала хедлайнером фестиваля New Star Camp, который пройдет в горах «Роза Хутор»
Фестиваль «Человек: дизайн, технологии, наука, чувство» пройдет онлайн
Начался фестиваль японской культуры J-Fest. В этом году он впервые пройдет онлайн