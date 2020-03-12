Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть?
Следим за главными событиями этого лета
Фестивали отменяют один за другим. Куда еще есть шанс попасть? Следим за главными событиями этого лета
С 11 по 13 сентября в К-30 проведут событие Present is Perfect. Рассказываем о его программе Мероприятие станет спин-оффом фестиваля Present Perfect
Фестиваль «День Д» состоится, его проведут 5 и 6 сентября
Формат события и его программа будут зависеть от эпидемиологической обстановки
Фестиваль «День Д» состоится, его проведут 5 и 6 сентября Формат события и его программа будут зависеть от эпидемиологической обстановки
Фестиваль Stereoleto перенесли на осень. Его проведут 5 и 6 сентября (обновлено)
Для гостей выступят Земфира, Noize MC, Хаски и другие артисты
Фестиваль Stereoleto перенесли на осень. Его проведут 5 и 6 сентября (обновлено) Для гостей выступят Земфира, Noize MC, Хаски и другие артисты
Документальный фильм о прошлогоднем фестивале Present Perfect
В этом году событие перенесли на более поздний срок из-за коронавирусных ограничений
Документальный фильм о прошлогоднем фестивале Present Perfect В этом году событие перенесли на более поздний срок из-за коронавирусных ограничений
Фестиваль Present Perfect перенесли на более поздний срок. Конкретные даты не называются
Первоначально событие хотели провести с 24 по 26 июля
Фестиваль Present Perfect перенесли на более поздний срок. Конкретные даты не называются Первоначально событие хотели провести с 24 по 26 июля
Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу
Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете
Фестиваль Gamma перенесли на сентябрь. Также организаторы запустили онлайн-программу Конференция Gamma_Pro состоится летом — часть событий проведут в интернете
Этим летом театральный фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне
В программу события включили Zoom-спектакли, перформанс с цифровой копией тела и эпистолярный роман
Этим летом театральный фестиваль «Точка доступа» пройдет в онлайне В программу события включили Zoom-спектакли, перформанс с цифровой копией тела и эпистолярный роман
Мультимедийные проекции о самоизоляции на фасадах петербургских домов
Так в городе проходит фестиваль «Светлая сторона»
Мультимедийные проекции о самоизоляции на фасадах петербургских домов Так в городе проходит фестиваль «Светлая сторона»
Конструкторы каких блюд можно заказать в Петербурге на фестивале «Самокат бистро»
Горожанам доставляют рецепты от шефов и ингредиенты для их приготовления. Акция продлится до 24 мая
Конструкторы каких блюд можно заказать в Петербурге на фестивале «Самокат бистро» Горожанам доставляют рецепты от шефов и ингредиенты для их приготовления. Акция продлится до 24 мая
Российский ресторанный фестиваль впервые пройдет в формате доставки
В этом году он продлится до 30 апреля
Российский ресторанный фестиваль впервые пройдет в формате доставки В этом году он продлится до 30 апреля
Выставка «Зенит андеграунда», вечеринка в Blank, джаз на Новой сцене и «Рынок выходного дня» Выставки, концерты, вечеринки, лекции и другие события пятницы и выходных
В «Севкабель Порту» проведут Tattoo Show. Там выступят «АИГЕЛ» и «Электрофорез» (обновлено)
Мероприятие состоится 6 и 7 июня
В «Севкабель Порту» проведут Tattoo Show. Там выступят «АИГЕЛ» и «Электрофорез» (обновлено) Мероприятие состоится 6 и 7 июня
От кино до Эгона Шиле: В Петербурге стартовал фестиваль немецкоязычных стран Dach_Fest
В этом году событие продлится с 26 февраля по 22 марта
От кино до Эгона Шиле: В Петербурге стартовал фестиваль немецкоязычных стран Dach_Fest В этом году событие продлится с 26 февраля по 22 марта
От коктейлей до крафта: В мае в Петербурге проведут несколько гастрономических событий
Рассказываем о них
От коктейлей до крафта: В мае в Петербурге проведут несколько гастрономических событий Рассказываем о них
Участники гастрономического фестиваля «Три века петербургской кухни»
Событие продлится до конца февраля, рестораны представят гостям блюда по рецептам XIX века