Рыночная фейкономика: Как в России торгуют подделками Чем отличаются реплики из шоурумов от дешевого «абибаса»
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня
«Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей
«Агора»: С начала эпидемии дела за фейки о коронавирусе возбуждали каждые два дня «Недостоверной информацией» считали то, что отличается от позиции властей
Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава
Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней
Умерших от COVID-19 гораздо больше, чем ежедневно оповещают власти. Это показали данные Депздрава Даже если не учитывать коронавирусных пациентов, погибших от других болезней
На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено)
Ранее его арестовали на два месяца по делу о вымогательстве
На «Омбудсмена полиции» завели два новых дела о вымогательстве и порнографии (обновлено) Ранее его арестовали на два месяца по делу о вымогательстве
RT обвинил «Медузу» в публикации фейка. И сам выпустил такую же новость Л-логика
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
Антрополог — о доносах, фейках и языке эпохи коронавируса «Если бы Путин сказал „карантин“, а не „каникулы“, люди бы не пошли в парки?»
«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено)
Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»
«Яндекс» объяснил, почему выдавал негативные новости по запросу «Навальный» (обновлено) Боты, популизм и «Кто спонсирует Навального?»
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов
Как минимум в локальных сетях
В TikTok обнаружили уязвимость, через которую можно показывать фейковые ролики с чужих аккаунтов Как минимум в локальных сетях
В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус
Новость вышла в соцсетях Сестрорецка
В России возбудили первое уголовное дело о фейке про коронавирус Новость вышла в соцсетях Сестрорецка
Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС
А так хотелось...
Россиянам запретили распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС А так хотелось...
Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии
В тюрьму можно уехать на несколько лет
Путин утвердил уголовные сроки за нарушение карантина и за фейки об эпидемии В тюрьму можно уехать на несколько лет
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве
Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей
Group-IB ищет авторов фейка о массовом заражении коронавирусом в Москве Рассылку таргетировали на восприимчивую аудиторию вроде матерей
РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира
Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир
РЭШ проведет цикл бесплатных лекций об устройстве мира Лекторы ВШЭ и РЭШ помогут сформировать широкий взгляд на мир
TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки
Так социальная сеть собирается бороться с фейками
TechRadar: Instagram начал скрывать отфотошопленные снимки Так социальная сеть собирается бороться с фейками
Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть
Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста
Роскомнадзор назвал фразы, которые оскорбляют российскую власть Окончательное решение по высказываниям будет зависеть от контекста
На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело
В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск
На заявившего о сотнях жертв в Кемерове пранкера завели уголовное дело В скором времени украинца Евгения Вольнова объявят в розыск
Сообщения о смерти Навального во «ВКонтакте»
В соцсети сообщили, что «уязвимость была оперативно устранена»