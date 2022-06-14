YEES 2010: Затусить со звездами Завтра начинается бизнес-форум YEES 2010. Он будет проходить в Башне "Федерация" с 16 по 18 апреля и всего за 3 дня в качестве спикеров YEES 2010 (#yees2010) примет участие 56 спикеров национального и глобального уровня.