Афганская диаспора Петербурга подтвердила участие представителя террористического движения «Талибан» в ПМЭФ
Moscow Urban Forum перенесли на следующий год (обновлено)
Все запланированные выступления состоятся
Глава ВТБ нарядился на инвестфоруме в Дамблдора. И пригрозил Доллар-де-Морту
Топ-менеджеры банка сыграли в спектакле по мотивам книг Джоан Роулинг
На ВДНХ пройдет образовательный форум с дискуссиями и соревнованиями роботов
Детей научат осознанности и организуют сбор пластика и батареек
Российские бизнесмены проведут лекции и воркшопы на Московской предпринимательской неделе
Она пройдет на ВТБ Арене с 27 по 31 мая
Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года
Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»
На Artplay покажут лучшие работы выпускников-дизайнеров
Выставка «Отлично!» состоится на ежегодном форуме Союза дизайнеров России
В Москве пройдет первый молодежный форум по реставрации «Наследие»
На мероприятии представят лучшие идеи по реставрации конструктивистских поселков в Москве
Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов
Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса
В Москве пройдет конференция по вопросам совмещения материнства и карьеры
Посетители обсудят баланс между семьей и работой, а также разберут бизнес-кейсы молодых мам
На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk
На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига
На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль хлеба с дегустациями и лекциями от пекарей
Однодневный форум состоится в субботу, 22 сентября
Иммерсивное шоу и интерактивные экспонаты: На ВДНХ пройдет второй Климатический форум
Обсудить проблемы экологии соберутся спикеры из 18 стран
Владимир Путин — о нехватке позитивного контента в соцсетях
Президент поддержал работу со студентами в интернете
На модном форуме Be In Open 2018 обсудят SMM-провалы и устроят спид-дейтинг
На этот раз встречу посвятили понятиям локального и глобального в моде
Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье»
Мероприятие состоится с 17 по 22 июля
Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника
Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации
На ВДНХ пройдет международный образовательный форум
В ней примут участие представители из 40 стран и 70 регионов России
В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»
Здание заброшено и частично разрушено пожаром
В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум
К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице
В Москве пройдёт форум о музыкальной индустрии Sound Sunday
Он пройдёт 21 августа в киноцентре «Октябрь»
Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word
Форум пройдёт с 2 по 4 июня
В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум
В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина
26 ожидаемых событий зимыПресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village
26 ожидаемых событий зимы Пресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village
Неизвестные сорвали выступление Сергея Капкова (обновлено)
Во время выступления чиновника неизвестные устроили несанкционированную акцию
Кинотеатр «Форум» реконструируют
Кинотеатр «Форум» реконструируют и вернут в эксплуатацию.
Рестопрактики: Бистрономия, открытие ресторана в Париже и игры на работе The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В первом выпуске: рестораторы Алексей Зимин, Дмитрий Левицкий и Дмитрий Слукин о своих местах.
В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»
В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.