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МЫ В СОЦСЕТЯХ

14 июня 2022

Афганская диаспора Петербурга подтвердила участие представителя террористического движения «Талибан» в ПМЭФ

9 марта 2021

Посольство Великобритании с 10 по 14 марта проведет форум о тенденциях в сфере культуры

19 января 2021

Бесплатный форум Art Moscow впервые пройдет онлайн

Moscow Urban Forum перенесли на следующий год (обновлено)

Все запланированные выступления состоятся

Moscow Urban Forum перенесли на следующий год (обновлено)

Глава ВТБ нарядился на инвестфоруме в Дамблдора. И пригрозил Доллар-де-Морту

Топ-менеджеры банка сыграли в спектакле по мотивам книг Джоан Роулинг

Глава ВТБ нарядился на инвестфоруме в Дамблдора. И пригрозил Доллар-де-Морту

На ВДНХ пройдет образовательный форум с дискуссиями и соревнованиями роботов

Детей научат осознанности и организуют сбор пластика и батареек

На ВДНХ пройдет образовательный форум с дискуссиями и соревнованиями роботов

Российские бизнесмены проведут лекции и воркшопы на Московской предпринимательской неделе

Она пройдет на ВТБ Арене с 27 по 31 мая

Российские бизнесмены проведут лекции и воркшопы на Московской предпринимательской неделе

Открылась регистрация на Moscow Urban Forum

Подать заявку можно до 20 июня

Открылась регистрация на Moscow Urban Forum

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

Форум пройдет с 4 по 7 июля в «Зарядье»

Организаторы Moscow Urban Forum объявили тему этого года

На Artplay покажут лучшие работы выпускников-дизайнеров

Выставка «Отлично!» состоится на ежегодном форуме Союза дизайнеров России

На Artplay покажут лучшие работы выпускников-дизайнеров

В Москве пройдет первый молодежный форум по реставрации «Наследие»

На мероприятии представят лучшие идеи по реставрации конструктивистских поселков в Москве

В Москве пройдет первый молодежный форум по реставрации «Наследие»

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

Участников ждут питчинг проектов и советы по созданию своего бизнеса

Команда «Местной еды» проведет первый форум для гастроэнтузиастов

В Москве пройдет конференция по вопросам совмещения материнства и карьеры

Посетители обсудят баланс между семьей и работой, а также разберут бизнес-кейсы молодых мам

В Москве пройдет конференция по вопросам совмещения материнства и карьеры

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

На мероприятие приедут делегации из Гамбурга, Дюссельдорфа и Лейпцига

На «Винзаводе» пройдет Российско-германский форум креативных индустрий Art-Werk

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль хлеба с дегустациями и лекциями от пекарей

Однодневный форум состоится в субботу, 22 сентября

На «Хлебозаводе» пройдет фестиваль хлеба с дегустациями и лекциями от пекарей

Иммерсивное шоу и интерактивные экспонаты: На ВДНХ пройдет второй Климатический форум

Обсудить проблемы экологии соберутся спикеры из 18 стран

Иммерсивное шоу и интерактивные экспонаты: На ВДНХ пройдет второй Климатический форум

Владимир Путин — о нехватке позитивного контента в соцсетях

Президент поддержал работу со студентами в интернете

Владимир Путин — о нехватке позитивного контента в соцсетях

На модном форуме Be In Open 2018 обсудят SMM-провалы и устроят спид-дейтинг

На этот раз встречу посвятили понятиям локального и глобального в моде

На модном форуме Be In Open 2018 обсудят SMM-провалы и устроят спид-дейтинг

Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье»

Мероприятие состоится с 17 по 22 июля

Московский урбанистический форум пройдет в парке «Зарядье»

Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника

Новый владелец пережившего пожар здания уклоняется от реставрации

Мосгорнаследие потребовало отобрать электротеатр «Форум» у собственника

На ВДНХ пройдет международный образовательный форум

В ней примут участие представители из 40 стран и 70 регионов России

На ВДНХ пройдет международный образовательный форум

В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»

Здание заброшено и частично разрушено пожаром

В Мещанском районе собирают подписи для спасения кинотеатра «Форум»

На «Хлебозаводе» пройдет форум модной индустрии Be in Open

На форуме выступят 40 спикеров

На «Хлебозаводе» пройдет форум модной индустрии Be in Open

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум

К участию в московском форуме приглашены атташе по культуре зарубежных представительств, которые расположены в столице

В «Манеже» с 24 по 26 марта пройдет культурный форум

В Москве пройдёт форум о музыкальной индустрии Sound Sunday

Он пройдёт 21 августа в киноцентре «Октябрь»

В Москве пройдёт форум о музыкальной индустрии Sound Sunday

Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word

Форум пройдёт с 2 по 4 июня

Британский совет и «Стрелка» проведут форум Future of the Word

В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум

В программе форума — дискуссия с участием Ольги Захаровой и Юрия Сапрыкина

В «Манеже» с 25 по 27 марта пройдёт культурный форум

26 ожидаемых событий зимы

26 ожидаемых событий зимыПресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village

26 ожидаемых событий зимы

26 ожидаемых событий зимы
Пресс-конференция Владимира Путина, рост налогов и тарифов ЖКХ, церемония «Оскар» и другие события зимы — в обзоре The Village

Неизвестные сорвали выступление Сергея Капкова (обновлено)

Во время выступления чиновника неизвестные устроили несанкционированную акцию

Неизвестные сорвали выступление Сергея Капкова (обновлено)

Кинотеатр «Форум» реконструируют

Кинотеатр «Форум» реконструируют и вернут в эксплуатацию.

Кинотеатр «Форум» реконструируют

Рестопрактики: Бистрономия, открытие ресторана в Париже и игры на работе
Рестопрактики: Бистрономия, открытие ресторана в Париже и игры на работе The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В первом выпуске: рестораторы Алексей Зимин, Дмитрий Левицкий и Дмитрий Слукин о своих местах.
Рестопрактики: Бистрономия, открытие ресторана в Париже и игры на работе

Рестопрактики: Бистрономия, открытие ресторана в Париже и игры на работе
The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «Ресторанных практик». В первом выпуске: рестораторы Алексей Зимин, Дмитрий Левицкий и Дмитрий Слукин о своих местах.

В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»

В марте в Москве впервые пройдёт российско-украинский форум «Ресторанные практики», где представители ресторанного бизнеса будут читать лекции и обмениваться опытом.

В Москве пройдёт форум «Ресторанные практики»

Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.
Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету

Рестопрактики: Правильное мясо, скидки и адаптация сетей к местному менталитету
Итоги «Ресторанных практик» — The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков. Во втором выпуске: рестораторы Дмитрий Борисов, Кирилл Мартыненко и Яков Лившиц о своих местах.

Выставка The Village на форуме «Москва: Экономика Реинкарнации» в "Сколково" В "Сколково" прошел общественный форум «Москва: Экономика Реинкарнации»

Выставка The Village на форуме «Москва: Экономика Реинкарнации» в "Сколково"

YEES 2010: Затусить со звездами Завтра начинается бизнес-форум YEES 2010. Он будет проходить в Башне "Федерация" с 16 по 18 апреля и всего за 3 дня в качестве спикеров YEES 2010 (#yees2010) примет участие 56 спикеров национального и глобального уровня.

YEES 2010: Затусить со звездами