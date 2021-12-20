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Галерея20 декабря 2021

Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»

Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»
АвторШура Гуляева

У павильона «Шестигранник» сложная история. Построенное в 1923 году здание за почти сотню лет пережило переоборудование в танцплощадку, цех по производству лимонада, пожар и запустение. Музей «Гараж» выкупил «Шестигранник» еще в 2013 году, однако до недавнего времени не знал, что с ним делать. Наконец, в этом году стало известно, что павильон отремонтируют к 2026-2027 годам и превратят в новый корпус музея. До 9 января «Гараж» проводит экскурсии по «Шестиграннику».

Показываем, как сейчас выглядят остатки «Шестигранника».

Фотографии: Павел Яблонский

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