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Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург Падающий Кремль и летающие мусорные баки
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Падающий Кремль и летающие мусорные баки

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
Как прошел юбилейный фестиваль Signal

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве Самые захватывающие кадры
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Самые захватывающие кадры

«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве
«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве Ураган, поваленные деревья и удар молнии в Останкинскую башню
«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве

«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве
Ураган, поваленные деревья и удар молнии в Останкинскую башню

Кровавая луна над Москвой
Кровавая луна над Москвой Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек
Кровавая луна над Москвой

Кровавая луна над Москвой
Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек

Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой
Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой Собрали лучшие кадры утреннего явления
Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой

Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой
Собрали лучшие кадры утреннего явления

«Крышеснос»: фото суперливня в Москве
«Крышеснос»: фото суперливня в Москве Летящие крыши, молния и потоп в метро
«Крышеснос»: фото суперливня в Москве

«Крышеснос»: фото суперливня в Москве
Летящие крыши, молния и потоп в метро

Москву накрыло «летним снегом»
Москву накрыло «летним снегом» Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами
Москву накрыло «летним снегом»

Москву накрыло «летним снегом»
Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами

Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд»
Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд» «Это не выставки — это иммерсивные спектакли на минималках»
Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд»

Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд»
«Это не выставки — это иммерсивные спектакли на минималках»

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе Сейчас их реставрируют
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Сейчас их реставрируют

В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк»
В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк» Вот каким он будет
В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк»

В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк»
Вот каким он будет

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте
Что теперь есть в магазине

В районе Сретенки благоустроят Даев и Ананьевский переулки. Вот какими они станут

Работы закончат к декабрю

В районе Сретенки благоустроят Даев и Ананьевский переулки. Вот какими они станут
Работы закончат к декабрю

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон
Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет
В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию

Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний

Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию
Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний

На месте кинотеатра «Севастополь» сделали зону отдыха. Вот как изменилась территория

Возле Черкизовского пруда теперь не груда мусора, а газон

На месте кинотеатра «Севастополь» сделали зону отдыха. Вот как изменилась территория
Возле Черкизовского пруда теперь не груда мусора, а газон

У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем

А также со спортивными площадками и гостиницей

У Химкинского водохранилища создадут общественную зону с пляжем
А также со спортивными площадками и гостиницей

В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет

С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде

В Москве построят оздоровительный комплекс для слепых детей. Вот каким он будет
С бассейном и надписями шрифтом Брайля на фасаде

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