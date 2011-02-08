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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В хостеле на юге Москвы произошел пожар. Восемь человек погибли

В хостеле на юге Москвы произошел пожар. Восемь человек погибли

Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек

Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест

Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено)

Совету Федерации удалось отложить сроки вступления поправок в силу

Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено)

Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас

Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»

Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас

В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck

Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов

В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck

Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы «Рациональных объяснений этому закону нет»
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы

Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы
«Рациональных объяснений этому закону нет»

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори

Незаразившиеся жильцы и сотрудники прошли вакцинацию

Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов

Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель

Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель

В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах

Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента

В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах

В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов

Предложение растет по мере приближения к чемпионату

В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов

Как устроен капсульный отель Compass
Как устроен капсульный отель Compass «Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки
Как устроен капсульный отель Compass

Как устроен капсульный отель Compass
«Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

Как устроен лучший хостел в мире
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Как устроен лучший хостел в мире

Как устроен лучший хостел в мире
The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld

В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов

Эти хостелы не прошли проверки властей

В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов

Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов

До конца 2017 года Якубовский инвестирует 2 миллиарда рублей в 3–4 объекта в Москве и Европе

Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов

«РЖД» откроет 200 привокзальных хостелов

В этом перевозчику поможет компания «Отель менеджмент»

«РЖД» откроет 200 привокзальных хостелов

Майские в Петербурге

Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Майские в Петербурге

Майские в Петербурге
The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам

Администратор хостела
Администратор хостела Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока
Администратор хостела

Администратор хостела
Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока

Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama

Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama
Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью

В «Москва-Сити» открылся хостел High Level

Хостел находится на 43-м этаже башни «Империя»

В «Москва-Сити» открылся хостел High Level

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью

Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью
Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса

Simple Hostel
Simple Hostel Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью
Simple Hostel

Simple Hostel
Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью

На «Курской» открылся хостел Privet Hostel

Владельцы позиционируют хостел как самый большой в России и СНГ

На «Курской» открылся хостел Privet Hostel

Хостел Chao, Mama
Хостел Chao, Mama Хостел в историческом здании с каминами, лепниной, репликами дизайнерской мебели 60–70-х и комнатами, названными в честь героев эпохи
Хостел Chao, Mama

Хостел Chao, Mama
Хостел в историческом здании с каминами, лепниной, репликами дизайнерской мебели 60–70-х и комнатами, названными в честь героев эпохи

На «Китай-городе» открылся хостел Fabrika

Новый хостел сети начал работу в Колпачном переулке

На «Китай-городе» открылся хостел Fabrika

Хостел Soul Kitchen
Хостел Soul Kitchen Хостел в исторической коммуналке, где снимали сцены фильма «Мастер и Маргарита», с отреставрированной и самодельной мебелью, арт-объектами и титулом лучшего в России и Европе.
Хостел Soul Kitchen

Хостел Soul Kitchen
Хостел в исторической коммуналке, где снимали сцены фильма «Мастер и Маргарита», с отреставрированной и самодельной мебелью, арт-объектами и титулом лучшего в России и Европе.

Петербургский хостел Soul Kitchen признан лучшим в России и Европе

Soul Kitchen признан лучшим хостелом России и Европы по версии портала Hostelworld.com.

Петербургский хостел Soul Kitchen признан лучшим в России и Европе

Интерьер недели (Петербург): Location Hostel
Интерьер недели (Петербург): Location Hostel Интерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.
Интерьер недели (Петербург): Location Hostel

Интерьер недели (Петербург): Location Hostel
Интерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.

Начни бизнес: Хостел
Начни бизнес: Хостел H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.
Начни бизнес: Хостел

Начни бизнес: Хостел
H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.

Интерьер недели (Петербург): Апартаменты Gogol Mogol
Интерьер недели (Петербург): Апартаменты Gogol Mogol Апартаменты Gogol Mogol, которые можно арендовать на короткий срок как альтернативу хостелу, — с кирпичной кладкой, простой отделкой и авторскими снимками на стенах
Интерьер недели (Петербург): Апартаменты Gogol Mogol

Интерьер недели (Петербург): Апартаменты Gogol Mogol
Апартаменты Gogol Mogol, которые можно арендовать на короткий срок как альтернативу хостелу, — с кирпичной кладкой, простой отделкой и авторскими снимками на стенах

Итоги недели: Городской велопрокат, платная парковка, субботник The Village

Городской велопрокат, субботник The Village, платная парковка внутри Бульварного кольца, первые митинги в гайд-парках, — мы собрали самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Городской велопрокат, платная парковка, субботник The Village

На Арбате открылся Da! Hostel На двух этажах старинного дома на Старом Арбате заработал Da! Hostel, где каждая спальня оформлена в индивидуальном стиле, а в общих комнатах есть ноутбуки, настольные игры и PlayStation.

На Арбате открылся Da! Hostel

Столичные хостелы будут рекламировать Чтобы привлечь иностранцев, московские власти решили рекламировать недорогие мини-гостиницы и хостелы.

Столичные хостелы будут рекламировать

Новое место: Хостел Dom Недалеко от метро «Курская» открылся просторный хостел на 26 человек, с умеренными ценами и без очередей в душ.

Новое место: Хостел Dom

Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной
Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной На Английской набережной открылся хостел с потолками с лепниной, коллекцией соула на пластинках и возможностью проведения вечеринок.
Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной

Новое место (Петербург): Hello Hostel на Английской набережной
На Английской набережной открылся хостел с потолками с лепниной, коллекцией соула на пластинках и возможностью проведения вечеринок.

К концу года откроется самый большой хостел Москвы В Столешниковом переулке откроется хостел на 150 мест

К концу года откроется самый большой хостел Москвы

На Красном Октябре откроется хостел Хостел для студетнов и художников откроется на Красном Октябре 20 февраля

На Красном Октябре откроется хостел