Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено)
Совету Федерации удалось отложить сроки вступления поправок в силу
Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас
Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»
В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck
Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы «Рациональных объяснений этому закону нет»
Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)
Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори
Незаразившиеся жильцы и сотрудники прошли вакцинацию
В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов
Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу
Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель
Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала
В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах
Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента
В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов
Предложение растет по мере приближения к чемпионату
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка
На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов
До конца 2017 года Якубовский инвестирует 2 миллиарда рублей в 3–4 объекта в Москве и Европе
«РЖД» откроет 200 привокзальных хостелов
В этом перевозчику поможет компания «Отель менеджмент»
Майские в ПетербургеThe Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Майские в Петербурге The Village составил путеводитель по лету в городе: популярные места для бар-хоппинга и тайные бары, гастрономические маршруты и загородные направления, лучшие базы отдыха и гид по маякам
Администратор
хостела Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока
Апартаменты петербургского хостела Chao, Mama Новые апартаменты дизайнерского хостела на Гражданской, с постерами из кинофильмов и яркой мебелью
Хостел на «Белорусской» с номерами-каютами и двухэтажной двуспальной кроватью Хостел Unity Bay в морском стиле на месте бывшего офиса
Simple Hostel Simple Hostel на Невском проспекте со светлыми комнатами, восстановленной кирпичной кладкой и простой яркой мебелью
На «Курской» открылся хостел Privet Hostel
Владельцы позиционируют хостел как самый большой в России и СНГ
Хостел Chao, Mama Хостел в историческом здании с каминами, лепниной, репликами дизайнерской мебели 60–70-х и комнатами, названными в честь героев эпохи
Хостел Soul Kitchen Хостел в исторической коммуналке, где снимали сцены фильма «Мастер и Маргарита», с отреставрированной и самодельной мебелью, арт-объектами и титулом лучшего в России и Европе.
Петербургский хостел Soul Kitchen признан лучшим в России и Европе
Soul Kitchen признан лучшим хостелом России и Европы по версии портала Hostelworld.com.
Интерьер недели (Петербург): Location Hostel Интерьер второго хостела Location Hostel от дизайнеров «Мастерской Архипенко» — с цветной мебелью, большим ресепшеном и элементами лофта.
Начни бизнес: Хостел H&F рассказывает о том, как начать собственное дело. На этот раз — хостел.
Интерьер недели (Петербург): Апартаменты Gogol Mogol Апартаменты Gogol Mogol, которые можно арендовать на короткий срок как альтернативу хостелу, — с кирпичной кладкой, простой отделкой и авторскими снимками на стенах
Итоги недели: Городской велопрокат, платная парковка, субботник The Village
Городской велопрокат, субботник The Village, платная парковка внутри Бульварного кольца, первые митинги в гайд-парках, — мы собрали самые важные и интересные новости прошедшей недели.