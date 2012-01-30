Столичные хостелы будут рекламировать Чтобы привлечь иностранцев, московские власти решили рекламировать недорогие мини-гостиницы и хостелы.
Адреса московских хостелов с фотографиями появятся в специализированных гостиничных каталогах, которые будут распространять за рубежом, а также на новом туристическом сайте о Москве. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель председателя комитета по туризму Георгий Мохов.
Чтобы представлять Москву на профильных международных ярмарках и форумах в течение всего года, власти выделяют 10 млн рублей. Туроператоры надеются, что подобная инициатива увеличит приток туристов на 20 %.
Эксперты уверены, что для развития хостелов в Москве власти должны в первую очередь снизить для них арендные ставки или предоставлять дополнительные привилегии. Как правило, мини-отели находятся в самом центре города, где стоимость аренды зашкаливает, поэтому владельцам приходится поднимать цены. Сегодня в Москве работают 75 хостелов, стоимость суточного проживания в них составляет от 600 до 1 000 рублей.
Отдельный раздел отведут хостелам и на новом туристическом сайте, который должен заработать в ближайшие месяцы. Там можно будет получить подробную информацию о достопримечательностях Москвы, а также о гостиницах, ресторанах, музеях, театрах и прочем. Сначала сайт будет доступен на русском и английском языках, но к 2018 году их число обещают увеличить. Кроме того, для сайта разработают специальное приложение для смартфонов.
Московские власти представили три варианта сайта для туристов
Реклама Москвы на BBC: Видео
Сервис аренды Airbnb пришёл в Россию
Комментарии
Да уж, что что, но рекламировать хостелы очень наврятли будут.
Не смешите.
Тэги
Прочее