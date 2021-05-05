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МЫ В СОЦСЕТЯХ

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

РБК: в нескольких визовых центрах закончились места на подачу документов на «шенген»

«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров
«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров Помещая фабулу мыльной оперы в контекст исторической памяти
«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров

«Параллельные матери»: Альмодовар снова понимает женщин лучше остальных режиссеров
Помещая фабулу мыльной оперы в контекст исторической памяти

5 мая 2021

Испания с 1 июня начнет выдавать краткосрочные туристические визы в Москве

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

S7 открыла рейсы во Францию и Испанию

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe

Как испанская живопись повлияла на моду и почему обнаженное тело — один из главных образов в искусстве

В музее Щусева пройдут лекции о природе, искусстве и моде от «Синхронизации» и Loewe

Сколько стоит жизнь в Мадриде
Сколько стоит жизнь в Мадриде Цены на хамон и вино, билет в музей и аренду скромной комнаты вдали от шумных туристических мест
Сколько стоит жизнь в Мадриде

Сколько стоит жизнь в Мадриде
Цены на хамон и вино, билет в музей и аренду скромной комнаты вдали от шумных туристических мест

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

Кроме того, трудности могут возникнуть при поездках в Японию и на Филиппины

МИД предупредил о проблемах с транспортом в Испании и Франции

Сколько россиян видели историческую победу сборной России над Испанией

Россия впервые в современной истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сколько россиян видели историческую победу сборной России над Испанией

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Туристов предупредили о непогоде, жаре и переполненности популярных курортов

В каких странах не стоит проводить летний отпуск

Возле «Октябрьской» открылся визовый центр Испании

Его создатели прогнозируют растущую популярность направления

Возле «Октябрьской» открылся визовый центр Испании

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Большинство россиян предпочли путешествия по городам родной страны

Куда отправятся российские туристы на майские праздники

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

Новым местом отдыха россиян может стать Албания

Туроператоры назвали популярные и перспективные направления для путешествий

В Институте Сервантеса расскажут о средневековой архитектуре Испании

Лекции проведет историк-испанист

В Институте Сервантеса расскажут о средневековой архитектуре Испании

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Больше всего стоимость повысится для дешевых вин

В России вырастут цены на вино из Европы из-за неурожая

Россиян предупредили о комарах — переносчиках лихорадок на Канарах

Насекомых обнаружили на острове Фуэртевентура

Россиян предупредили о комарах — переносчиках лихорадок на Канарах

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»

Криптовалюта Дурова, недовольные клиенты Apple и новый клип «СБПЧ»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу

Праздник пройдет 17 декабря

На «Экомаркете» в Конькове научат готовить паэлью и танцевать сальсу

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом

Проблемы iPhone X, мемы с плавками Дурова и драма о цирке с Хью Джекманом
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе

Случаи заболевания зарегистрировали в Испании и Португалии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке легионеллеза в Европе

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В «Иностранке» пройдет фестиваль американской и иберийской культур

Здесь состоятся занятия испанским и английским языками для новичков и продолжающих

В «Иностранке» пройдет фестиваль американской и иберийской культур

Как я наблюдал за референдумом в Каталонии
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии «Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»
Как я наблюдал за референдумом в Каталонии

Как я наблюдал за референдумом в Каталонии
«Это было массовое выражение гласности, нам о таком уровне только мечтать»

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона

Угрозы Северной Кореи, анимационный фильм Уэса Андерсона и новый клип Оксимирона
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»

Сибирская язва в Италии, Facebook против «фабрики троллей» и новый сезон «Коня БоДжека»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Опасно ли теперь отдыхать в Испании
Опасно ли теперь отдыхать в Испании Как теракты отразились на настроениях туристов и что им советуют местные жители и госорганы
Опасно ли теперь отдыхать в Испании

Опасно ли теперь отдыхать в Испании
Как теракты отразились на настроениях туристов и что им советуют местные жители и госорганы

При теракте в Барселоне пострадала гражданка России

Ей оказали помощь на месте

При теракте в Барселоне пострадала гражданка России

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны

По факту нападения на оппозиционера полиция возбудила уголовное дело

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны

Сколько стоит жизнь в Барселоне
Сколько стоит жизнь в Барселоне Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Каталонии
Сколько стоит жизнь в Барселоне

Сколько стоит жизнь в Барселоне
Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Каталонии

Новая покупка Facebook, «Амедиатека» против «Яндекса» и дирижабли Amazon

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Facebook, «Амедиатека» против «Яндекса» и дирижабли Amazon

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда
Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах

Что готовят и как проводят Рождество и Новый год в разных странах
Жареный карп, чурросы с шоколадом, суп с «ушками», картофельный салат и другие рождественские блюда

Блокировка Pokémon GO, новые ноутбуки Apple и послабления от МЧС

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Блокировка Pokémon GO, новые ноутбуки Apple и послабления от МЧС

Зампреда Центробанка связали с отмыванием денег таганской ОПГ

По данным испанской полиции, он помогал членам банды выводить деньги через местные банки и недвижимость

Зампреда Центробанка связали с отмыванием денег таганской ОПГ

Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Инвестиции в «Яндекс.Такси», мировая с Apple и кража биткоинов

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей

В Испании задержали связанных с «Единой Россией» членов российской мафии

Они подозреваются в отмывании денег

В Испании задержали связанных с «Единой Россией» членов российской мафии

Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов

Новый домен «ВКонтакте», продажа топа в App Store и цифровой рай Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый домен «ВКонтакте», продажа топа в App Store и цифровой рай Google

Россия выиграла апелляцию по одному из дел ЮКОСа

Речь идёт об иске испанских акционеров компании

Россия выиграла апелляцию по одному из дел ЮКОСа

Куда уехать от зимы
Куда уехать от зимы В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края
Куда уехать от зимы

Куда уехать от зимы
В этом году The Village выпустил серию материалов об эмиграции в разные страны. Выясняем, как можно надолго уехать в тёплые края

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны
Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год

Не Турция с Египтом: Куда теперь ехать на Новый год
The Village узнал, какие есть альтернативы пляжному отдыху в Турции и Египте и во сколько обойдётся новогодняя поездка в эти страны

Стоит ли переезжать в Испанию

Стоит ли переезжать в ИспаниюThe Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать

Стоит ли переезжать в Испанию

Стоит ли переезжать в Испанию
The Village выясняет, как поехать учиться, работать и делать бизнес на Пиренеях и чего от этого ждать

Монетизация Snapchat, продажа Adblock и дефицит кофе

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Монетизация Snapchat, продажа Adblock и дефицит кофе

10 мест в Мадриде, куда ходят сами мадридцы
10 мест в Мадриде, куда ходят сами мадридцы The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Мадрид без музея Прадо и магазинов на Гран Виа
10 мест в Мадриде, куда ходят сами мадридцы

10 мест в Мадриде, куда ходят сами мадридцы
The Village публикует серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, были в нём не раз. В этом выпуске — Мадрид без музея Прадо и магазинов на Гран Виа

Жоан Рока: «Стол в El Celler de Can Roca нужно бронировать за год вперёд»
Жоан Рока: «Стол в El Celler de Can Roca нужно бронировать за год вперёд» Анна Масловская поговорила с шеф-поваром и совладельцем El Celler de Can Roca, лучшего ресторана 2015 года по версии The World’s 50 Best Restaurants
Жоан Рока: «Стол в El Celler de Can Roca нужно бронировать за год вперёд»

Жоан Рока: «Стол в El Celler de Can Roca нужно бронировать за год вперёд»
Анна Масловская поговорила с шеф-поваром и совладельцем El Celler de Can Roca, лучшего ресторана 2015 года по версии The World’s 50 Best Restaurants

Новые приложения LinkedIn, смартфоны от Tele2 и закрытие ComputerBild

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые приложения LinkedIn, смартфоны от Tele2 и закрытие ComputerBild

Из Москвы в Берлин в 2016 году запустят скоростные поезда «Стрижи»

«Стрижи» оснащены механизмом замены ширины колеи

Из Москвы в Берлин в 2016 году запустят скоростные поезда «Стрижи»

Обновление Telegram, заморозка зарплат в Samsung и будущее криптовалют

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обновление Telegram, заморозка зарплат в Samsung и будущее криптовалют

Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом
Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом The Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка
Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом

Банки времени, уроки финансовой грамотности, работа за еду и другие способы справиться с кризисом
The Village узнал, какие антикризисные проекты появились в Испании, Германии, Англии и США на фоне экономического упадка

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Топ бизнес-городов, синхронный перевод в Skype и проблемы Booking.com

Переход не туда: Какие услуги предлагают на сайтах для русских иммигрантов
Переход не туда: Какие услуги предлагают на сайтах для русских иммигрантов Фургончик в Корнуэлле, женитьба на состоятельной особе, изучение Торы и алтайские фитобочки — The Village посмотрел, какие услуги предлагают на сайтах для русских иммигрантов
Переход не туда: Какие услуги предлагают на сайтах для русских иммигрантов

Переход не туда: Какие услуги предлагают на сайтах для русских иммигрантов
Фургончик в Корнуэлле, женитьба на состоятельной особе, изучение Торы и алтайские фитобочки — The Village посмотрел, какие услуги предлагают на сайтах для русских иммигрантов

Горячая линия с Цукербергом, охота на банкиров и победа протестующих в Венгрии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Горячая линия с Цукербергом, охота на банкиров и победа протестующих в Венгрии

Битва помидорами в Испании в снимках Instagram
Битва помидорами в Испании в снимках Instagram В последнюю неделю августа в испанский город Буньоль съезжаются тысячи туристов, чтобы поучаствовать в томатной битве на фестивале La Tomatina. The Village посмотрел, как это выглядит
Битва помидорами в Испании в снимках Instagram

Битва помидорами в Испании в снимках Instagram
В последнюю неделю августа в испанский город Буньоль съезжаются тысячи туристов, чтобы поучаствовать в томатной битве на фестивале La Tomatina. The Village посмотрел, как это выглядит

Archer Fresh: Русские апельсины в Испании
Archer Fresh: Русские апельсины в Испании Братья Чуркины купили апельсиновую плантацию в Испании. Чтобы продавать свой урожай в России, они создали свой фруктовый бренд, что совершенно не принято в сельском хозяйстве.
Archer Fresh: Русские апельсины в Испании

Archer Fresh: Русские апельсины в Испании
Братья Чуркины купили апельсиновую плантацию в Испании. Чтобы продавать свой урожай в России, они создали свой фруктовый бренд, что совершенно не принято в сельском хозяйстве.

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой
6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе

6 решений, которые помогают горожанам быть ближе к природе
The Village узнал, как биобетон, искусственное солнце и офис в парке сближают горожан с природой

Грасия, независимый каталонский квартал
Грасия, независимый каталонский квартал The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Грасия, независимый каталонский квартал Барселоны
Грасия, независимый каталонский квартал

Грасия, независимый каталонский квартал
The Village продолжает серию материалов о городских районах и кварталах, не похожих на другие. В новом выпуске — Грасия, независимый каталонский квартал Барселоны

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?
Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов

Рука хозяина: 9 экономически успешных диктаторов
Созданные авторитарными лидерами экономические системы, несмотря на изоляцию, долгие годы показывали рост. Какова цена успехов?

МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед Олимпиадой Остерегаться детей-попрошаек, держать выпивку при себе и не проявлять страсть на публике — что советуют зарубежные МИДы своим гражданам, собирающимся на Олимпиаду в Сочи.

МИД уполномочен заявить: О чём предупреждают иностранцев перед Олимпиадой

Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран
Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями

Как у них: Жители Норвегии, ЮАР, Испании — об отношениях с соседями
Зайти к соседям за свечами из Ikea и сбежавшим котом, предупредить о шумной вечеринке и забыть своих детей на чужой кухне — The Village узнал, в каких отношениях с соседями состоят жители разных стран

Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.
Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии

Как у них: Что делают в новогоднюю ночь жители Индонезии, Польши и Колумбии
Пробежать с чемоданами вокруг дома, надеть красные трусы, протрубить в горн и съесть под бой часов 12 виноградин — The Village узнал у жителей разных стран, как встретить Новый год и не облажаться.

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ